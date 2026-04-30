América Latina

Casos de violencia doméstica en Panamá suben 14.1% en tres meses

Cifras del primer trimestre evidencian mayor incidencia del delito.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El primer trimestre de 2026 registró más de 4,500 denuncias por violencia doméstica en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de denuncias por violencia doméstica en Panamá registró un aumento significativo en el primer trimestre de 2026, al alcanzar 4,517 casos entre enero y marzo, lo que representa un incremento de 14.1% frente al mismo período de 2025.

Este dato forma parte de un total más amplio de 6,148 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, que incluye maltrato a menores, delitos contra la familia y maltrato al adulto mayor, reflejando un crecimiento de 17.6% en el conjunto de estos delitos.

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El comportamiento reciente se suma a la tendencia observada en 2025, cuando las denuncias totales alcanzaron 22,214 casos a nivel nacional, lo que representó un aumento de 4.4% frente a 2024.

En ese año, la violencia doméstica acumuló 16,444 denuncias, consolidándose como el delito más frecuente dentro de los casos contra el orden jurídico familiar, lo que evidencia una persistencia del fenómeno en el tiempo.

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A nivel territorial, el informe indica que las denuncias se concentran en áreas de alta densidad poblacional. El Primer Distrito Judicial acumuló 3,929 casos en el primer trimestre de 2026, seguido por el Tercer Distrito Judicial con 1,082 denuncias y el Segundo Distrito Judicial con 803, lo que confirma que la mayor carga de estos delitos se mantiene en las regiones con mayor población y actividad urbana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Otros delitos como el maltrato a menores también registran incrementos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos mensuales, la incidencia se mantuvo constante durante el trimestre. En enero se registraron 1,601 denuncias por violencia doméstica, en febrero 1,394 casos y en marzo 1,522, cifras que muestran una continuidad en la ocurrencia del delito sin variaciones abruptas entre los meses analizados.

Dentro del total de delitos reportados, la violencia doméstica representa el componente principal. De las 6,148 denuncias registradas en el primer trimestre, 4,517 corresponden a este delito, lo que equivale a más del 70% del total, confirmando su predominio frente a otras conductas como el maltrato a menores, los delitos contra la familia y el maltrato al adulto mayor.

El informe también muestra un aumento en otros delitos asociados dentro del entorno familiar. El maltrato a niños, niñas y adolescentes alcanzó 1,029 casos, mientras que el maltrato al adulto mayor sumó 345 denuncias, lo que refleja incrementos de 17% y 63% respectivamente frente al mismo período de 2025, ampliando el alcance del problema más allá de la violencia de pareja.

Los datos por provincia evidencian incrementos relevantes en algunas regiones. Panamá Oeste registró 1,503 denuncias en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 48% frente al mismo período del año anterior, seguido por San Miguelito con un aumento de 40% y Veraguas con 32%, mostrando una expansión territorial del fenómeno. io

Primer plano de un brazo con un gran hematoma morado, sostenido por otra mano con un rosario, mientras un anciano de espaldas se aleja.
El maltrato al adulto mayor registró 345 denuncias en el primer trimestre de 2026, un aumento de 63% frente al mismo período de 2025, según datos del Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo a estas cifras, los casos recientes judicializados por el Ministerio Público reflejan la gravedad de las agresiones. En el distrito de Arraiján, una mujer de 34 años fue detenida por violencia doméstica, luego de que se acreditara su responsabilidad en un hecho ocurrido el 22 de abril de 2026, cuando agredió a su pareja de 51 años, causándole lesiones que lo incapacitaron por 10 días.

Otro caso se registró en Chitré, donde un hombre de 29 años fue enviado a detención provisional tras una audiencia de apelación. De acuerdo con las investigaciones, el imputado irrumpió en la residencia de su ex pareja y madre de su hijo, donde procedió a agredirla físicamente, causarle daños patrimoniales y amenazarla de muerte, lo que llevó al tribunal a revocar la medida inicial de depósito domiciliario.

En la provincia de Chiriquí, un tercer caso derivó en la aplicación de detención provisional a un hombre imputado por agredir física y psicológicamente a su pareja, utilizando los puños y un objeto contundente. El hecho ocurrió el 1 de abril de 2026 en el distrito de David, donde además la víctima fue amenazada en reiteradas ocasiones, lo que permitió sustentar la medida cautelar durante el proceso de investigación.

Hombre de espaldas frente a un mostrador de madera, interactuando con una mujer con gafas y traje, que escribe en un cuaderno en una oficina.
El Ministerio Público reportó más de 6,000 denuncias por delitos contra la familia en tres meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos casos, sumados a las cifras oficiales, reflejan la magnitud de los delitos contra el orden jurídico familiar en Panamá durante el inicio de 2026. La combinación de datos estadísticos y procesos judiciales recientes evidencia que la violencia doméstica y otros delitos asociados mantienen una alta incidencia en el país, con presencia sostenida en distintas regiones y grupos poblacionales.

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