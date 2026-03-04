Magnesio y longevidad: cuál es su relación con el envejecimiento

El magnesio cumple un papel esencial en la salud y funcionalidad de los adultos mayores (Freepik)

El vínculo entre magnesio y envejecimiento en adultos mayores ganó relevancia en la investigación científica, que indica que la ingesta adecuada de este mineral podría ser fundamental para reducir el riesgo de fragilidad, proteger la función muscular y prevenir enfermedades crónicas asociadas a la edad, según estudios y especialistas.

El magnesio desempeña múltiples funciones celulares relacionadas directamente con la salud de los adultos mayores. Mantener niveles suficientes de magnesio contribuye al equilibrio energético, la estabilidad genómica y la mitigación de procesos inflamatorios, además de asociarse con un menor riesgo de deterioro físico y mental en la vejez.

Las investigaciones muestran que una deficiencia en este mineral puede incrementar la vulnerabilidad, la pérdida de autonomía y el desarrollo de enfermedades crónicas.

Cómo está relacionado el magnesio con la longevidad

De acuerdo con estudios publicados en la revista Nutrients, el magnesio interviene en los principales procesos biológicos vinculados al envejecimiento, como la función mitocondrial, la comunicación celular, la modulación de la inflamación y la prevención del deterioro muscular. Es indispensable para más de 600 reacciones enzimáticas, muchas de las cuales sostienen la producción de energía y la salud de los músculos en personas mayores.

Una alimentación rica en magnesio ayuda a prevenir enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento (Freepik)

Un estudio español reseñado en JAMDA destaca que una mayor ingesta de magnesio en adultos mayores se asocia con una reducción de hasta la mitad en el riesgo de desarrollar fragilidad durante un seguimiento promedio de 3,5 años.

La velocidad de la marcha, considerada un “sexto signo vital” geriátrico, muestra mejoras notables con una dieta rica en magnesio. Según La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el déficit de este mineral favorece la inflamación crónica, un factor que puede anticipar enfermedades metabólicas, cardiovasculares y daño neurocognitivo.

El fenómeno de la fragilidad, que se caracteriza por síntomas como agotamiento, debilidad muscular, menor actividad física y pérdida de peso, afecta al 12% y el 24% de las personas mayores de 50 años a nivel internacional, lo que subraya la importancia de estrategias preventivas sustentadas en la nutrición, según ScienceDirect.

Cómo saber si tengo que tomar suplementos de magnesio

La identificación de necesidades de suplementación debe realizarse a través de una valoración clínica individual, tal y como señala Cleveland Clinic. La deficiencia de magnesio es común en los adultos mayores debido a factores como el menor consumo en la dieta, la absorción intestinal reducida, el aumento en la eliminación urinaria (posiblemente por el uso de diuréticos e inhibidores de la bomba de protones) y la presencia de enfermedades crónicas.

El consumo adecuado de magnesio fortalece la musculatura y la autonomía en la vejez (Freepik)

Según JAMDA, la medición de la concentración sérica de magnesio es el método de referencia para detectar déficits importantes, aunque puede no reflejar alteraciones leves a nivel celular.

La Cleveland Clinic recomienda recurrir a suplementos solo cuando exista una necesidad comprobada, como síntomas evidentes (calambres, debilidad, arritmias) o enfermedades que favorezcan la deficiencia, y cuando la dieta no sea suficiente.

El empleo de suplementos sin control médico puede conllevar riesgos, especialmente en personas con insuficiencia renal. Además, es preciso ajustar la dosis para evitar diarrea y otros efectos adversos, puntualizando que la mayoría de las personas pueden alcanzar los requerimientos de magnesio con la alimentación regular.

Cómo adquirir magnesio de forma natural

Las principales fuentes de magnesio son los alimentos de origen vegetal, como los vegetales de hoja verde, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas y frutas, según Medline Plus. Incorporar estos productos en la dieta diaria permite cubrir la mayoría de los requerimientos del mineral sin riesgo de efectos tóxicos asociados a la suplementación.

La deficiencia de magnesio incrementa la fragilidad y el deterioro físico en personas mayores (Freepik)

JAMDA resalta el papel de la dieta mediterránea, reconocida por su variedad y riqueza en alimentos con magnesio, como una pauta efectiva para prevenir su déficit en mayores.

Una alimentación basada en productos frescos, integrales y de origen vegetal proporciona los niveles necesarios del mineral y respalda la recomendación de priorizar la nutrición frente a la suplementación.

En situaciones de restricciones dietéticas o enfermedades que limiten la ingesta o absorción, la necesidad de suplementación se evalúa de manera individual, priorizando siempre la alimentación como primera vía.

Los vegetales de hoja verde y los frutos secos son fuentes clave de magnesio para adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afecta la deficiencia de magnesio

Las consecuencias clínicas del déficit de magnesio afectan a distintos sistemas del organismo. Entre los primeros síntomas figuran el agotamiento, disminución de la fuerza muscular, calambres, fatiga y alteraciones nerviosas como confusión o depresión, junto con arritmias, según ScienceDirect.

A medio y largo plazo, la falta de magnesio eleva la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, osteoporosis y disminución de la respuesta inmunitaria. Este déficit fomenta un proceso inflamatorio de bajo grado y la pérdida gradual de funcionalidad muscular, lo que incide en la aparición de fragilidad y discapacidad durante el envejecimiento.

Durante su estudio observacional, cada incremento de 100 mg diarios en el consumo de magnesio se tradujo en una reducción de hasta un 34% en la incidencia de fragilidad. Nutrients advierte que la deficiencia, aunque pase inadvertida clínicamente, tiene efectos progresivos sobre la longevidad y la calidad de vida.

El abordaje recomendado está centrado en la prevención mediante dieta y vigilancia en poblaciones de riesgo, como quienes reciben múltiples fármacos o presentan comorbilidades.