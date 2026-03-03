Salud

Análisis de sangre revela enfermedad hepática relacionada con el alcohol

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 2 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo análisis de sangre fácil de usar puede identificar cuándo la enfermedad hepática de una persona está siendo causada por el exceso de alcohol, según los investigadores.

Con la prueba, los investigadores pueden estimar si una persona con enfermedad hepática grasa podría tener daño hepático relacionado con el alcohol, según informaron recientemente el 25 de febrero en la revista Gastroenterology.

"Esta nueva puntuación ofrece a los clínicos una forma sencilla y accesible de descubrir lesiones hepáticas ocultas relacionadas con el alcohol", dijo el investigador senior Dr. Rohit Loomba, profesor de medicina en la Universidad de California-San Diego.

"Al mejorar la clasificación de las enfermedades hepáticas, podemos ayudar a los pacientes a lograr mejores resultados de salud a largo plazo", afirmó en un comunicado de prensa.

La enfermedad del hígado graso afecta a casi 1 de cada 3 adultos en todo el mundo, según los investigadores en notas de fondo.

Cada vez más personas están desarrollando enfermedad hepática grasa como consecuencia de la obesidad, y beber puede empeorar aún más el daño hepático.

Sin embargo, los pacientes suelen minimizar cuánto beben al hablar con su médico, lo que dificulta evaluar si el alcohol podría estar causando daños hepáticos, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores combinaron cinco valores estándar de laboratorio que ya se recogen en la mayoría de las visitas a un médico de atención primaria o a un especialista hepático.

"Nuestro objetivo era construir algo práctico", dijo la investigadora principal, la Dra. Federica Tavaglione, investigadora postdoctoral en la Universidad de California-San Diego. "Estos valores de laboratorio ya forman parte de la atención estándar, por lo que (la prueba) puede implementarse inmediatamente sin añadir coste ni complejidad para las clínicas."

Para desarrollar y validar esta prueba, los investigadores analizaron a más de 500 personas que viven en San Diego y a unas 1.800 personas en Suecia.

Los resultados mostraron que la prueba puede destacar con precisión a personas cuya enfermedad hepática podría verse afectada por el consumo excesivo de alcohol.

Estos pacientes podían entonces someterse a otra prueba de alcohol, más precisa, para confirmar los resultados de la primera prueba. Esta prueba más precisa es costosa o no está disponible en muchos entornos, por lo que contar con una herramienta de cribado ayudará a los médicos a utilizarla de forma más prudente, según los investigadores.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la enfermedad hepática grasa.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de California-San Diego, 25 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Dayanalisisdesangrerevelaenfermedadhepaticarelacionadaconelalcohol

Últimas Noticias

Cómo el cerebro puede prever situaciones en el futuro cercano y anticipar riesgos, según un estudio

Investigaciones científicas recientes demuestran que la mente utiliza experiencias previas y señales del entorno para anticipar posibles escenarios, permitiendo a las personas tomar decisiones más seguras y adaptativas en la vida cotidiana

Cómo el cerebro puede prever

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: las temperaturas y precipitaciones según el pronóstico trimestral

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que amplias regiones del país enfrentarán marcas térmicas medias superiores a la normal durante marzo, abril y mayo

Cómo será el otoño 2026

Bebidas con electrolitos: qué son y por qué su consumo genera debate entre los expertos

Diversos estudios recientes y especialistas advierten sobre los riesgos para la salud de una ingesta cotidiana. En qué casos se recomienda y qué tener en cuenta al sumarlos a la dieta

Bebidas con electrolitos: qué son

Qué alimentos contienen vitamina A

El nutriente, presente en una gran productos de origen animal y vegetal, ofrece decenas de beneficios para el organismo. Qué tener en cuenta

Qué alimentos contienen vitamina A

Cómo el orden de nacimiento de los hermanos impacta en la personalidad

La neuropsicóloga Lucía Crivelli explicó en Infobae en Vivo cómo las posiciones en la familia influyen en la formación del carácter y los riesgos de las etiquetas

Cómo el orden de nacimiento
DEPORTES
Volea desde afuera del área:

Volea desde afuera del área: el golazo con el que Independiente Rivadavia abrió el marcador ante River Plate por el Torneo Apertura

Tras ganar la Recopa, Lanús vendió a Rodrigo Castillo al Fluminense: la impactante cifra en la que se cerró la operación

Racing inauguró una nueva escuela en Avellaneda para 350 alumnos

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

TELESHOW
Guillermo Francella recordó una divertida

Guillermo Francella recordó una divertida anécdota familiar que terminó mal: “Me enojé con él”

Quién fue el primer eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Sabrina Rojas abrió la cajita de preguntas en su Instagram y sorprendió al responder si está sola

Wanda Nara habría firmado un contrato millonario para dedicarse a un nuevo rubro: “Dentro de muy poquito”

Griselda Siciliani habría comenzando un romance con Dante Spinetta: “Lo vieron ingresar al edificio de ella”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU instó a sus ciudadanos

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente más de una docena de países de Medio Oriente

Un ataque de insurgentes en Sudán del Sur deja al menos 169 muertos en una aldea remota

Así se gestó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán: la Unidad 8.200 y cámaras hackeadas en Teherán

Irán, en primera persona: el desgarrador relato de Samira Susmann, ex detenida del régimen y residente en Argentina

Cómo el conflicto en Irán paralizó un mercado cripto de 11.000 millones de dólares