Análisis de sangre revela enfermedad hepática relacionada con el alcohol

LUNES, 2 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo análisis de sangre fácil de usar puede identificar cuándo la enfermedad hepática de una persona está siendo causada por el exceso de alcohol, según los investigadores.

Con la prueba, los investigadores pueden estimar si una persona con enfermedad hepática grasa podría tener daño hepático relacionado con el alcohol, según informaron recientemente el 25 de febrero en la revista Gastroenterology.

"Esta nueva puntuación ofrece a los clínicos una forma sencilla y accesible de descubrir lesiones hepáticas ocultas relacionadas con el alcohol", dijo el investigador senior Dr. Rohit Loomba, profesor de medicina en la Universidad de California-San Diego.

"Al mejorar la clasificación de las enfermedades hepáticas, podemos ayudar a los pacientes a lograr mejores resultados de salud a largo plazo", afirmó en un comunicado de prensa.

La enfermedad del hígado graso afecta a casi 1 de cada 3 adultos en todo el mundo, según los investigadores en notas de fondo.

Cada vez más personas están desarrollando enfermedad hepática grasa como consecuencia de la obesidad, y beber puede empeorar aún más el daño hepático.

Sin embargo, los pacientes suelen minimizar cuánto beben al hablar con su médico, lo que dificulta evaluar si el alcohol podría estar causando daños hepáticos, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores combinaron cinco valores estándar de laboratorio que ya se recogen en la mayoría de las visitas a un médico de atención primaria o a un especialista hepático.

"Nuestro objetivo era construir algo práctico", dijo la investigadora principal, la Dra. Federica Tavaglione, investigadora postdoctoral en la Universidad de California-San Diego. "Estos valores de laboratorio ya forman parte de la atención estándar, por lo que (la prueba) puede implementarse inmediatamente sin añadir coste ni complejidad para las clínicas."

Para desarrollar y validar esta prueba, los investigadores analizaron a más de 500 personas que viven en San Diego y a unas 1.800 personas en Suecia.

Los resultados mostraron que la prueba puede destacar con precisión a personas cuya enfermedad hepática podría verse afectada por el consumo excesivo de alcohol.

Estos pacientes podían entonces someterse a otra prueba de alcohol, más precisa, para confirmar los resultados de la primera prueba. Esta prueba más precisa es costosa o no está disponible en muchos entornos, por lo que contar con una herramienta de cribado ayudará a los médicos a utilizarla de forma más prudente, según los investigadores.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de California-San Diego, 25 de febrero de 2026