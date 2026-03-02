La vitamina A es un nutriente esencial para la salud visual, el sistema inmunológico y la división celular en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina A es un nutriente esencial que cumple múltiples funciones en el organismo. Más allá de su fama como aliada de la visión, este compuesto, también llamado retinol o ácido retinoico, interviene en procesos fundamentales como el crecimiento, la división celular, la reproducción y la inmunidad. Reconocida por su capacidad antioxidante, ayuda a proteger las células frente a los efectos dañinos de los radicales libres, moléculas que se generan durante el metabolismo de los alimentos o por exposición a factores externos como el humo de tabaco o la radiación.

Este micronutriente es indispensable para mantener la salud ocular, pero sus beneficios abarcan desde la regulación del sistema inmunológico hasta la contribución en la formación y el mantenimiento de tejidos corporales. En la alimentación, puede encontrarse en dos formas principales: como vitamina A preformada, presente en productos de origen animal, y como provitamina A, que se encuentra en frutas y verduras y destaca por su aporte de betacaroteno, precursor clave para la síntesis en el cuerpo.

Qué alimentos contienen vitamina A

El compuesto está presente de manera natural en una amplia variedad de alimentos de origen animal y vegetal, señala la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Los productos lácteos, el hígado y el pescado son fuentes destacadas de retinol, que es la forma activa. En el caso de las verduras y frutas, los betacarotenos, compuestos que el organismo convierte en vitamina, se hallan en vegetales de hoja verde como la espinaca, la col rizada y el brócoli, así como en zanahorias, calabaza, batatas y otras hortalizas de color naranja o amarillo.

Frutas como el mango, la papaya y el melón destacan por su contenido de betacaroteno, un precursor clave de la vitamina A

Entre las frutas, el mango, el melón y la papaya ofrecen cantidades relevantes de betacarotenos. Además, los alimentos enriquecidos, como algunos cereales para el desayuno, jugos y productos lácteos, suelen contener vitamina A preformada añadida, explican entidades de salud.

El cuerpo los transforma en vitamina A según sus necesidades. La absorción de estos compuestos mejora cuando se consumen junto a grasas saludables y mediante una cocción adecuada. En las dietas vegetarianas o veganas, es fundamental priorizar el consumo de alimentos ricos en carotenoides para garantizar un aporte suficiente.

La cantidad diaria recomendada varía según la edad y el género, aunque en adultos suele oscilar entre 700 y 900 microgramos de equivalentes de actividad de retinol, indican el Instituto de Medicina de Estados Unidos y el NIH. El consumo excesivo, por encima de los 3.000 microgramos diarios, puede provocar efectos adversos, como toxicidad y daño hepático, por lo que se recomienda mantener una alimentación equilibrada y variada para cubrir los requerimientos de vitamina A sin exceder los límites seguros.

En dietas vegetarianas y veganas es fundamental incluir alimentos ricos en carotenoides para garantizar una adecuada ingesta de vitamina A

Beneficios de la vitamina A para la salud

Cumple un rol fundamental en la salud visual, el sistema inmunológico y el desarrollo celular. Según la American Academy of Ophthalmology, la deficiencia de este nutriente impide la correcta formación de pigmentos en la retina y puede resultar en ceguera nocturna. En cuadros más avanzados, la carencia provoca xeroftalmia, una sequedad ocular que puede derivar en daños irreversibles en la córnea.

La acción sobre el sistema inmunológico resulta igualmente relevante. La Clínica Mayo destaca que este nutriente estimula la producción y actividad de los glóbulos blancos, esenciales para prevenir infecciones. En niños con riesgo de deficiencia y en casos de sarampión, la administración de suplementos puede disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad.

En el ámbito del desarrollo y la reproducción, el National Institute of Health (NIH) subraya que la vitamina A regula la división y el crecimiento celular, contribuye a la remodelación ósea y ayuda a mantener en buen estado las células endoteliales, que recubren las superficies internas del cuerpo.

La deficiencia de vitamina A puede causar problemas oculares severos, como ceguera nocturna y xeroftalmia, especialmente en niños y embarazadas

También posee propiedades antioxidantes. De acuerdo con la clínica estadounidense, estas ayudan a proteger las células del daño ocasionado por los radicales libres, moléculas que se generan durante el metabolismo o por exposición a humo de tabaco y radiación. Aunque los estudios no han demostrado que los suplementos de vitamina A reduzcan el riesgo de cáncer, una alimentación variada y rica en frutas y verduras puede contribuir a la prevención de enfermedades crónicas y al envejecimiento saludable, según el NIH.

Las enfermedades que ayuda a prevenir la vitamina A

Es clave para la prevención de diversas enfermedades, especialmente en grupos vulnerables. Según la Clínica Mayo, la American Academy of Ophthalmology y el National Institute of Health, su deficiencia causa problemas de salud pública en distintas regiones del mundo, afectando principalmente a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y comunidades con desnutrición.

En el ámbito de la salud visual, la relación con la prevención de trastornos oculares es una de las más documentadas. La American Academy of Ophthalmology advierte que la falta de este nutriente impide la formación correcta de pigmentos en la retina, lo que puede producir ceguera nocturna. En etapas avanzadas, la deficiencia desencadena xeroftalmia, que reseca la superficie ocular y puede llevar a daños irreversibles en la córnea, sobre todo en poblaciones infantiles y gestantes con dificultades para absorber nutrientes.

La vitamina A estimula la producción de glóbulos blancos, fortaleciendo la inmunidad y ayudando a prevenir infecciones en grupos vulnerables

La función inmunológica de la vitamina A es otro pilar en la protección de la salud. Expertos resaltan que los suplementos de este nutriente se recomiendan en niños con riesgo de deficiencia y en casos de sarampión, ya que pueden disminuir la mortalidad asociada a esta enfermedad. El NIH agrega que la falta eleva la probabilidad de infecciones respiratorias, como la neumonía, y episodios de diarrea, complicaciones frecuentes en zonas con acceso limitado a servicios médicos.

En el embarazo, el déficit puede derivar en anemia y aumentar el riesgo de complicaciones maternas graves. Profesionales documentan que la insuficiencia de este nutriente dificulta el transporte de oxígeno por los glóbulos rojos, favoreciendo la aparición de anemia crónica y poniendo en peligro la vida de la madre en casos severos.

En cuanto a enfermedades crónicas, aunque la relación con la prevención de cáncer o degeneración macular sigue bajo estudio, la Clínica Mayo aclara que no existen pruebas concluyentes sobre la eficacia de los suplementos para reducir estos riesgos y advierte sobre los peligros de dosis elevadas, especialmente en personas fumadoras.