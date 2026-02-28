Salud

Un curso intensivo podría acelerar el tratamiento de estimulación cerebral para la depresión, sugiere un estudio

VIERNES, 27 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Una terapia de estimulación cerebral para la depresión puede mostrar resultados en tan solo una semana laboral, según un nuevo estudio.

La estimulación magnética transcraneal (EMT) suele requerir visitas diarias a la clínica durante seis a ocho semanas, un horario bastante riguroso para personas que luchan contra la depresión.

Pero los investigadores informarán los investigadores en el número de junio del Journal of Affective Disorders pueden ver beneficios en tan solo cinco días si se someten a cinco sesiones diarias.

Este tratamiento "cinco por cinco" alivió las puntuaciones de depresión al nivel de la TMS convencional entre un pequeño grupo de pacientes, encontraron los investigadores.

"Para los pacientes con depresión resistente al tratamiento, llegar a la clínica todos los días laborables durante al menos seis semanas puede ser un verdadero obstáculo", dijo el investigador principal Michael Apostol, estudiante de doctorado en el Instituto Semel de Neurociencia y Comportamiento Humano de UCLA.

"Lo que sugiere este estudio es que podríamos ofrecer a esos mismos pacientes un camino hacia un alivio significativo en menos de una semana condensando 25 tratamientos de TMS en solo cinco días", dijo en un comunicado de prensa.

La TMS aplica pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo del paciente.

Grandes estudios han demostrado que la TMS puede reducir significativamente los síntomas de depresión en el 60% al 70% de los pacientes, con un 25% a 35% quedando completamente libre de síntomas, según los investigadores en notas de fondo.

De hecho, la mayoría de los seguros cubren el tratamiento de la EMT para la depresión, según los investigadores.

Para ver si la EMT podía aplicarse de forma más eficiente, los investigadores hicieron que 40 pacientes recibieran un protocolo acelerado de cinco sesiones diarias durante cinco días consecutivos. Cada sesión duraba entre nueve y quince minutos.

Su progreso se comparó con otro grupo de 135 pacientes que recibieron terapia convencional de SMT de una sesión diaria, cinco días a la semana, durante seis semanas.

Todos los pacientes sufrían depresión que no se había aliviado con medicamentos antidepresivos.

Ambos grupos mostraron reducciones significativas en los síntomas de depresión, sin diferencias estadísticamente significativas en los resultados, según los investigadores.

Curiosamente, la mitad de los pacientes de cinco por cinco no mostró una mejora inmediata en su depresión, pero sí una disminución del 36% en los síntomas tras dos a cuatro semanas.

"Todos los pacientes de este estudio no se beneficiaron de múltiples ensayos con medicamentos antidepresivos, pero obtuvieron un gran beneficio del tratamiento de cinco por cinco", dijo el investigador principal Dr. Andrew Leuchter, director del Servicio TMS en UCLA, en un comunicado de prensa.

"Algunos pacientes necesitan esperar unos días o semanas para ver beneficios, y les animamos a no rendirse demasiado rápido si no se sienten mejor de inmediato", dijo Leuchter. "Estamos comprobando que los beneficios del cinco por cinco pueden ser aún mayores" si se producen días adicionales de tratamiento tras dos semanas.

Sin embargo, los investigadores señalaron que no se trataba de un ensayo clínico formal y que serán necesarios ensayos más amplios para confirmar sus hallazgos.

