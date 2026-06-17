La gente camina, hace menos ejercicio después de empezar con Ozempic, Zepbound

MARTES, 16 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que pierden peso con Ozempic o Zepbound tienden a empezar a flojear en cuanto al ejercicio, según un nuevo estudio.

El recuento diario de pasos y la actividad física de las personas disminuyeron tras iniciar un medicamento GLP-1 , informaron los investigadores el sábado en la reunión anual de la Sociedad Endocrina en Chicago.

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"Aunque muchos asumen que la pérdida de peso conduce de forma natural a un aumento de la actividad física, nuestro estudio sugiere lo contrario", dijo la investigadora principal, la Dra. Sajana Maharjan , del Hospital HSHS St. John's en Springfield, Illinois, en un comunicado de prensa.

Esto es problemático porque los fármacos GLP-1 hacen que las personas pierdan masa muscular magra además de grasa, según los investigadores. Los usuarios deben hacer ejercicio para preservar su fuerza y salud a largo plazo.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de movimiento de más de 750 personas que usaron un rastreador de actividad Fitbit tras comenzar un medicamento GLP-1.

Los fármacos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

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De media, los pasos diarios disminuyeron de 5.047 a 4.487 pasos después de que las personas comenzaran con un fármaco GLP-1, según el estudio.

Del mismo modo, sus minutos diarios de ejercicio moderado a vigoroso disminuyeron de 28 a 22 minutos diarios.

Los mayores descensos se observaron en hombres y en personas con dolor articular o muscular, según los investigadores.

Los datos mostraron los datos que los hombres obtuvieron 986 pasos diarios menos tras iniciar un GLP-1, frente a 445 menos entre las mujeres.

Del mismo modo, quienes sufrieron dolor muscular o articular tuvieron 679 pasos menos, mientras que quienes no tuvieron este dolor tuvieron una disminución de 22 pasos menos al día.

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El equipo no encontró ninguna evidencia de que las personas estuvieran más motivadas para realizar actividad física tras perder peso.

"Los hallazgos de nuestro estudio refuerzan que el ejercicio no puede ser opcional para las personas que toman estos medicamentos", dijo Maharjan. "Las personas necesitan intervenciones específicas que fomenten la actividad física junto con medicación para la obesidad."

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La investigación presentada en reuniones debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares.

Más información

El Hospital General de Massachusetts ofrece recomendaciones de ejercicio para personas que toman medicamentos GLP-1.

FUENTES: The Endocrine Society, comunicado de prensa, 13 de junio de 2026; The Endocrine Society, resumen del estudio, 13 de junio de 2026