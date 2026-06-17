Las finanzas familiares moldean el desarrollo cerebral de los niños, según un estudio

MARTES, 16 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La situación financiera de una familia tiene más impacto en el desarrollo cerebral de sus hijos que el estilo de crianza, según un nuevo estudio.

Las finanzas familiares y las oportunidades en el entorno de un niño representan aproximadamente el 16% de la variabilidad en la función cerebral de los niños -- mucho más que el coeficiente intelectual, el historial médico o cómo los educan sus padres, informaron los investigadores el 11 de junio en la revista Science.

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"Nos propusimos comparar cientos de influencias en el cerebro en desarrollo en igualdad de condiciones, y por primera vez a esta escala, demostramos que las condiciones socioeconómicas dejan la huella más profunda de cualquier factor que estudiamos", dijo el investigador principal Dr. Nico Dosenbach en un comunicado de prensa. Es profesor de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron escáneres cerebrales de casi 12.000 niños de 9 y 10 años, comparándolos con 649 variables diferentes que podrían afectar el desarrollo de un niño.

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De todos esos factores, el estatus socioeconómico de la familia de un niño tenía la relación más fuerte con la estructura y función cerebral, según los investigadores.

Además, las partes del cerebro afectadas por esos factores son las mismas que son más sensibles al sueño y al estrés, según los investigadores. Esto sugiere que las finanzas familiares afectan indirectamente al cerebro de los niños, estresándolos y haciéndoles perder el sueño.

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"El cerebro de un niño de un entorno socioeconómico bajo se parece al de un niño de un entorno socioeconómico alto que ha estado privado de sueño y estresado", dijo Dosenbach.

"No es un cerebro menos inteligente. Parece un cerebro cansado y estresado", continuó. "Lo bueno es que el sueño y el estrés son modificables. Si podemos encontrar una manera de mejorar el sueño y reducir el estrés de los niños de hogares con oportunidades socioeconómicas más limitadas, podríamos reducir las diferencias cerebrales relacionadas con la socioeconomía."

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De las 40 principales variables vinculadas a la función cerebral, 37 eran socioeconómicas. De manera similar, de los 40 más ligados a la estructura cerebral, 35 eran socioeconómicos.

Estos incluían los recursos sociales y económicos del barrio de un niño, reflejados en factores como la renta media de la familia, la propiedad de una vivienda, las tasas de pobreza y el acceso al transporte.

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Otras variables importantes incluían el sueño, el tiempo frente a pantallas y el estrés.

"Empecé a llamarlo el 'elefante en el cerebro'", dijo el investigador principal Scott Marek, profesor asistente de radiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, en un comunicado de prensa. " Pensaba que las oportunidades socioeconómicas importarían, pero no creía que importara tanto. Simplemente eclipsaba todo lo demás."

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Los factores financieros eran tan poderosos que, cuando los investigadores los controlaron, encontraron que la relación entre las puntuaciones de CI y la estructura o función cerebral disminuía considerablemente.

Tener en cuenta el estatus socioeconómico redujo la relación entre el CI y las medidas cerebrales hasta el punto de que aproximadamente el 70% de ellas ya no eran estadísticamente significativas, según los investigadores.

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Y al mirar solo a niños de familias acomodadas, el vínculo entre el CI y la función o estructura cerebral desapareció por completo.

"Si miramos los escáneres cerebrales de los niños, podemos saber lo bien que está su familia y cuánto tiempo duermen y pasar frente a pantallas, pero no podemos determinar su coeficiente intelectual, al menos no después de ajustar por las oportunidades socioeconómicas", dijo Marek.

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"Eso me dice que el CI no tiene raíces en la neurobiología", dijo. "El entorno moldea el cerebro de los niños de formas que se han malinterpretado como reflejos del coeficiente intelectual, cuando en realidad solo son reflejos del estrés y la falta de sueño. Esas son cosas que podemos hacer para mejorar la salud cerebral de los niños."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el desarrollo saludable de la infancia.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Washington en St. Louis, 11 de junio de 2026