El control de la presión arterial en casa reduce el riesgo de infarto y AVC

MARTES, 16 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Incitar a los pacientes a controlar su tensión arterial en casa puede reducir su riesgo de infarto, ictus y enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio.

Las personas tenían un 34% menos de probabilidades de ser hospitalizadas o de morir por infarto, ictus o insuficiencia cardíaca si se autocontrolaban la presión arterial en casa y compartían las lecturas con sus médicos.

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Los hallazgos fueron publicados recientemente en la revista European Heart Journal-Digital Health.

"Este estudio ofrece la evidencia más sólida hasta la fecha de que la telemonitorización no solo reduce la presión arterial, sino también los ictus y los infartos", dijo el investigador principal Dr. Brian McKinstry en un comunicado de prensa. Es profesor emérito de atención primaria en eHealth en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de alrededor de 450.000 pacientes con hipertensión tratados entre 2019 y 2022 en toda Escocia. De esos, 9.500 usaron un servicio de monitorización remota llamado Connect Me BP.

El servicio de monitorización envió recordatorios para que los pacientes controlaran su tensión arterial en casa y recogió las lecturas de los pacientes. El servicio luego remitía los informes a los médicos del pueblo, que contactaban con los pacientes según fuera necesario.

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Quienes participaron en la telemonitorización vieron una reducción de su presión arterial en los primeros tres meses, y esta se mantuvo baja durante más de un año.

Esta presión arterial más baja se tradujo en un 34% menos de riesgo de problemas cardíacos, en comparación con quienes no participan en monitorización remota, concluyeron los investigadores.

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"El ictus, el infarto y la insuficiencia cardíaca son las principales causas de muerte y discapacidad, y cualquier cosa que reduzca el riesgo merece la pena", dijo la investigadora principal Janet Hanley, profesora asociada en la Universidad Napier de Edimburgo, en un comunicado de prensa. "La telemonitorización de la presión arterial hace esto ayudando a las personas a mejorar su control y es fácil y cómoda de usar."

Futuros estudios deberían analizar si las personas con mayor riesgo cardíaco podrían obtener beneficios aún mayores con la telemonitorización, según los investigadores.

"La hipertensión aumenta el riesgo de sufrir un infarto y un ictus, y una vez diagnosticada la persona, debe ser monitorizada de cerca para asegurarse de que se trata eficazmente", dijo James Leiper, director de investigación de la British Heart Association, en un comunicado de prensa.

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"Este estudio es una prueba más de que empoderar a las personas para que se midan la presión arterial regularmente en casa y envíen sus resultados a un médico, con recordatorios regulares para hacerlo, es un enfoque eficaz que podría ayudar a mejorar el control de la presión arterial", continuó Leiper, que no participó en el estudio.

"La reducción del riesgo de hospitalizaciones y muertes por eventos cardiovasculares graves observada en este estudio es alentadora. Enfoques innovadores como estos podrían ayudar a las personas a vivir bien durante más tiempo", concluyó.

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Más información

RAND tiene más información sobre el monitoreo remoto de la presión arterial.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Edimburgo, 11 de junio de 2026; European Heart Journal - Digital Health, 26 de mayo de 2026

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