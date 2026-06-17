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A muchos hombres se les prescribe testosterona sin pruebas adecuadas

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MARTES, 16 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Los hombres a los que se les receta testosterona puede que no estén recibiendo pruebas importantes y necesarias previas, según un nuevo estudio.

Un poco más de 1 de cada 10 hombres (12%) recibió pruebas que les diagnosticarían con precisión niveles bajos de testosterona antes de recetarles la hormona, informaron los investigadores el sábado en la reunión anual de la Sociedad de Endocrinología en Chicago.

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"Los hallazgos de nuestro estudio ponen de manifiesto oportunidades para mejorar la atención al paciente y reducir la prescripción inadecuada de testosterona", afirmó la investigadora principal Dra. Maria Papaleontiou en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de medicina interna en la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

Para el estudio, los investigadores revisaron las historias clínicas de una muestra aleatoria de 200 hombres tratados en la Universidad de Michigan Medicine que tenían un diagnóstico de hipogonadismo y se les recetó testosterona entre 2020 y 2025.

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El hipogonadismo es una condición en la que el cuerpo no produce suficiente testosterona ni niveles adecuados de esperma.

Los resultados mostraron que solo el 12% de los hombres tenía:

Dos controles matutinos bajos de testosterona Se sometieron a pruebas de hormona lutenizante o hormona folículo-estimulante, ambas que influyen en los niveles de testosterona No hay condiciones médicas ni problemas de salud que descarten la terapia con testosterona

Más de la mitad de los hombres (55 %) tenían apnea del sueño, una condición que puede empeorar con la terapia con testosterona, según los investigadores.

Del mismo modo, alrededor del 4% tenía cáncer de próstata, que se alimenta de la testosterona, y el 1,5% tenía niveles elevados de antígeno prostático específico (PSA), lo que podría indicar cáncer de próstata.

La mayoría de las recetas de testosterona fueron redactadas por médicos de atención primaria (45%). Los urólogos escribieron alrededor del 36% y los endocrinólogos del 18%.

La receta de testosterona más común era una crema o gel (69%).

"A largo plazo, estos hallazgos pueden conducir a esfuerzos de mejora de la calidad y a herramientas de apoyo a la decisión clínica que promuevan una prescripción consistente y concordante con las directrices", dijo Papaleontiou.

La investigación presentada en reuniones debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares.

Más información

La Clínica Mayo acerca más sobre los riesgos de la terapia con testosterona.

FUENTE: Nota de prensa de The Endocrine Society, 13 de junio de 2026

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