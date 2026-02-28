Cómo el cerebro aprende a tener convulsiones durante el sueño

VIERNES, 27 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El sueño suele considerarse la herramienta definitiva de recuperación del cuerpo, un momento en el que el cerebro elimina toxinas y archiva las lecciones del día.

Pero un nuevo estudio de la Clínica Mayo sugiere que, para las personas con epilepsia, el cerebro puede ser demasiado bueno en su función -- aprendiendo erróneamente a tener futuras convulsiones tratándolas como recuerdos valiosos.

La investigación, publicada recientemente en el Journal of Neuroscience, revela que tras una convulsión, el cerebro entra en un estado de sueño profundo que imita el proceso de almacenamiento de la memoria.

En lugar de curarse, el cerebro efectivamente salva la trayectoria eléctrica de la convulsión, facilitando que futuras convulsiones sigan esa misma ruta.

Para comprender este ciclo, los investigadores analizaron registros cerebrales a largo plazo de dispositivos implantados en 11 pacientes con epilepsia focal resistente a medicamentos.

Descubrieron que en las noches posteriores a una convulsión, el cerebro pasaba significativamente más tiempo en sueño no de movimiento ocular rápido (NREM). Durante esta fase, las ondas cerebrales se vuelven más fuertes y pronunciadas, una señal de consolidación de la memoria.

Mientras el cerebro estaba ocupado reforzando estas redes anómalas de convulsiones, parecía sacrificar el sueño REM, que es vital para la salud emocional y el pensamiento claro.

Esencialmente, los investigadores piensan que el cerebro secuestra sus propios mecanismos de aprendizaje para promover la progresión de la enfermedad.

"El sueño es una de las herramientas más poderosas del cerebro para el aprendizaje y la memoria", dijo el autor principal Vaclav Kremen, neurocientífico de la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota.

"Lo que estamos viendo es que, tras una convulsión, el cerebro puede estar activando los mismos procesos biológicos usados para consolidar los recuerdos, pero reforzando las redes que generan las convulsiones", explicó en un comunicado de prensa.

Debido a que este aprendizaje dañino ocurre durante una ventana de tiempo específica -- las horas y ciclos de sueño inmediatamente después de una convulsión -- los médicos creen que pueden intervenir para evitar que se pulse el botón de "guardar".

Casi 3 millones de personas en Estados Unidos viven con epilepsia. Es un trastorno neurológico crónico que provoca convulsiones -- picos repentinos de actividad eléctrica en el cerebro que pueden hacer que alguien pierda el conocimiento, tenga convulsiones o convulsiones temblorosas, actúe de forma diferente o experimente sensaciones extrañas.

El estudio apoya una iniciativa de la Clínica Mayo llamada BIONIC (Bioelectronics Neuromodulation Innovation to Cure).

Su objetivo es desarrollar tecnología que pueda detectar una convulsión y responder en tiempo real, específicamente durante el sueño, para debilitar en lugar de fortalecer las redes de crisis.

"Si podemos intervenir con seguridad durante esta ventana posterior a las convulsiones, podríamos debilitar las redes de crisis en lugar de reforzarlas", dijo el autor principal Dr. Gregory Worrell, neurólogo de la Clínica Mayo.

Varios autores del estudio revelaron vínculos con la industria de la neurociencia, así como patentes y licencias en el sector.

Más información

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Ictus ofrece una profunda investigación sobre la epilepsia y el manejo de las convulsiones.

FUENTES: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 26 de febrero de 2026; Journal of Neuroscience, 29 de enero de 2026