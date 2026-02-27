Salud

Cuáles son los beneficios de los brotes de bambú para la salud y cómo incorporarlos a la dieta

Este vegetal se destaca por su aporte de compuestos bioactivos que favorecen el bienestar cardiovascular e inmunológico. Claves para evitar riesgos y aprovechar todas sus propiedades

Guardar
Los brotes de bambú destacan
Los brotes de bambú destacan por su bajo contenido calórico, alto aporte de fibra y antioxidantes, ideales para una dieta saludable (Freepik)

Los brotes de bambú, conocidos por su bajo contenido calórico, su aporte de fibra y antioxidantes, han ganado terreno en la cocina internacional y en planes de alimentación orientados al bienestar por su perfil nutricional. Según la revista National Geographic, una taza de brotes de bambú cocidos aporta apenas 13 kcal, 2 gramos de fibra y cantidades relevantes de minerales como potasio, fósforo y magnesio.

Un estudio publicado en la revista científica Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety en 2021 resalta la presencia de compuestos fenólicos y fitosteroles en los brotes de bambú. Estos componentes podrían contribuir a la reducción de la inflamación y al fortalecimiento del sistema inmunológico. También se les asocia con la disminución del colesterol LDL, lo que refuerza el posible beneficio para la salud cardiovascular.

La fibra de los brotes de bambú promueve la digestión y puede mantener la sensación de saciedad, aspecto útil en planes de control de peso. Los antioxidantes naturales que contienen brindan protección frente al daño celular y el envejecimiento prematuro.

¿Existen riesgos de consumir brotes de bambú crudos?

Consumir brotes de bambú crudos implica un riesgo por la presencia de compuestos tóxicos conocidos como cianogénicos. Estas sustancias, al entrar en contacto con enzimas en el organismo, pueden liberar cianuro de hidrógeno, un compuesto potencialmente letal incluso en pequeñas cantidades.

Una taza de brotes de
Una taza de brotes de bambú cocidos aporta solo 13 kcal, 2 gramos de fibra y minerales como potasio, fósforo y magnesio (SLT-FAUBA)

Los síntomas de intoxicación por cianuro incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómitos y, en casos graves, dificultades respiratorias o la muerte. La correcta preparación de los brotes es esencial antes de su consumo.

La forma más segura de eliminar estos compuestos tóxicos es cocer los brotes en agua hirviendo durante al menos 20 minutos. Este procedimiento reduce de manera significativa los niveles de cianuro y convierte el alimento en seguro para el consumo humano. Es fundamental desechar el agua de cocción, ya que allí se concentran las toxinas liberadas.

Expertos consultados por National Geographic subrayan que esta precaución es especialmente importante para quienes recolectan brotes silvestres o los compran frescos en mercados asiáticos, donde pueden encontrarse sin procesar.

Incorporación en la dieta diaria

Los brotes de bambú, de sabor suave y textura crujiente, aportan versatilidad a la cocina. Pueden combinarse con verduras, carnes o pescados, y su bajo aporte calórico los hace fáciles de integrar en diversos tipos de dieta.

En la gastronomía asiática, especialmente en China, Japón y Tailandia, suelen incluirse en salteados, sopas y ensaladas. Es común agregarlos a platos de arroz, fideos o curry, donde absorben los sabores de las especias y las salsas.

Consumir brotes de bambú crudos
Consumir brotes de bambú crudos puede causar intoxicación por cianuro, por lo cual es fundamental cocerlos durante al menos 20 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para opciones rápidas, los brotes de bambú cocidos pueden mezclarse con vegetales al vapor o añadirse a tortillas y guisos. También funcionan como relleno de empanadas o rollos primavera, aportando fibra y minerales extra.

El consumo de brotes enlatados, ya cocidos, facilita su uso inmediato en ensaladas frías o platos calientes. Siempre se recomienda escurrirlos bien antes de emplearlos para reducir el exceso de sodio habitual en los productos en conserva.

Diferencias entre brotes frescos y enlatados

Existen diferencias notables entre los brotes de bambú frescos y los enlatados, tanto en su composición nutricional como en sabor y textura. Los brotes frescos, recién cosechados, mantienen un mayor contenido de nutrientes, especialmente en lo que respecta a vitaminas y antioxidantes sensibles al calor y al proceso industrial.

El proceso de enlatado implica una cocción prolongada y, a veces, la adición de conservantes. Esto disminuye la concentración de algunas vitaminas hidrosolubles y modifica la textura, haciéndola menos crujiente. Los brotes enlatados suelen contener niveles más altos de sodio por el líquido de conservación, aspecto relevante para personas con restricción de sal.

Aun con estas diferencias, los brotes enlatados siguen siendo una opción práctica que garantiza seguridad alimentaria, ya que han sido procesados para eliminar los compuestos tóxicos presentes en el producto fresco.

Temas Relacionados

Brotes De BambúComprehensive Reviews In Food Science And Food SafetyNutrición FuncionalSeguridad AlimentariaMagazineNewsroom BUE

Últimas Noticias

8 alimentos recomendados por expertos que mejoran el ánimo y ayudan al equilibrio emocional

Incorporar estos superalimentos en la alimentación diaria puede ayudar a prevenir síntomas de ansiedad y depresión, además de apoyar la función cerebral y contribuir a una mejor regulación emocional en la vida diaria

8 alimentos recomendados por expertos

Qué es el psyllium, el alimento que suma fibra y mejora la salud digestiva, metabólica y cardiovascular

Su capacidad para absorber agua y formar una sustancia viscosa en el intestino explica sus efectos sobre el estreñimiento, la glucemia y la presión arterial. Qué otros beneficios brinda

Qué es el psyllium, el

¿El músculo recuerda? Cuáles son los factores que influyen en la rehabilitación física, según un estudio

Nuevos descubrimientos señalan que los procesos adaptativos difieren entre generaciones, abriendo posibilidades para optimizar la recuperación y preservar la movilidad

¿El músculo recuerda? Cuáles son

Inflamación vinculada a daño cerebral y problemas de memoria entre jugadores de fútbol americano

Healthday Spanish

Inflamación vinculada a daño cerebral

Madrugadores, personas activas, menos propensos a desarrollar ELA

Healthday Spanish

Madrugadores, personas activas, menos propensos
DEPORTES
Se sortean los cruces de

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Más rápido que un avión:

Más rápido que un avión: así es el tren sin vías que busca unir Londres y París en solo 20 minutos

¿Un material que se repara solo? Así es la nueva tecnología que podría cambiar la vida útil de aviones y turbinas

Pakistán advirtió que puede “aplastar” cualquier agresión tras declararle la guerra a Afganistán

Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas

Bolivia recibirá el primer desembolso de USD 918 millones de la CAF y será destinado a afrontar la crisis económica