Uso de hospicios en aumento para mayores tras estancias en UCI

MIÉRCOLES, 25 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Para muchos estadounidenses mayores, la unidad de cuidados intensivos (UCI) es un lugar de intervención agresiva y que salva vidas.

Sin embargo, un nuevo estudio nacional revela que cada vez más personas mayores están optando por un camino diferente: pasar del mundo tecnológico de la UCI al entorno centrado en la comodidad del hospicio.

Los hallazgos se publicaron recientemente en los Annals of the American Thoracic Society.

Entre 2011 y 2023, el número de beneficiarios de Medicare dados de alta a cuidados paliativos tras una estancia en UCI aumentó significativamente, según investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston.

Este cambio se produjo incluso cuando las tasas generales de mortalidad se mantuvieron estables, lo que sugiere que el cambio de ambientación no estaba ligado a que más personas murieran, sino a cómo y dónde pasaron sus últimos días.

El estudio destacó un cambio hacia la comodidad frente a la intervención médica.

En notas de fondo, los investigadores señalaron que el uso de cuidados intensivos y soporte vital prolongado alcanzó su máximo entre 2000 y 2010, pero desde entonces se ha estancado o disminuido.

Para el estudio, analizaron datos de más de 10 millones de pacientes de Medicare ingresados en la UCI.

Analizaron las tasas de alta en cuidados paliativos, muertes a corto plazo, órdenes de no reanimación (DNR) y el uso de cuidados paliativos en el hospital. Los cuidados paliativos proporcionan alivio de síntomas y estrés para enfermedades graves en cualquier etapa, mientras que los cuidados paliativos son para pacientes en sus últimos meses de vida

De 2011 a 2023, las altas de hospicio aumentaron de aproximadamente un 6% a un 7%. Durante el mismo periodo, el uso de cuidados paliativos casi se duplicó, pasando de poco menos del 7% al 15%.

Esta tendencia sugiere un cambio nacional creciente en la forma en que se presta la atención.

"La atención en UCI es intensa e invasiva, y muchos de los tratamientos vitales que se ofrecen a largo plazo pueden no ser lo que los pacientes quieren hacia el final de la vida", dijo la autora principal , la Dra. Anica Law, neumóloga y médica de cuidados críticos en el Boston Medical Center. "Ver a más personas trasladarse a cuidados paliativos sugiere que los hospitales podrían estar centrándose más en ayudar a pacientes con alto riesgo de muerte a elegir una atención centrada en el confort."

La investigación también registró las órdenes de no reanimación (DNR), que más que se duplicaron, pasando del 11% al 25% en el periodo de 12 años. Estas cifras indican que las familias y los médicos están manteniendo conversaciones más honestas, aunque difíciles, sobre las limitaciones de la medicina de cuidados críticos.

Aunque la pandemia de COVID-19 provocó un repunte temporal en las muertes hospitalarias y una disminución en las transiciones a los cuidados paliativos entre 2020 y 2022, el estudio señaló que para 2023 las líneas de tendencia originales se habían reanudado.

Los investigadores señalaron que el estudio pone de manifiesto un cambio fundamental en la medicina estadounidense.

"Comprender las tendencias es el primer paso para planificar esfuerzos adicionales que ayuden a garantizar que las personas que se acercan al final de la vida reciban una atención que refleje realmente sus necesidades y valores", afirmó Law.

