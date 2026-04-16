El enigma de los recuerdos perdidos: por qué la primera infancia desaparece de la memoria

Los recuerdos de la niñez rara vez se conservan antes de los tres años debido a la amnesia infantil, un fenómeno estudiado por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas suelen sorprenderse al descubrir que los recuerdos más antiguos no se remontan a los primeros años de vida. Lo cierto es que rara vez alguien logra recordar algo que haya ocurrido antes de los tres años. Esta ausencia de memoria genera interrogantes en quienes, al observar a los más chicos reaccionar con entusiasmo y curiosidad ante el mundo, se preguntan por qué esas vivencias parecen desvanecerse con el tiempo.

Este fenómeno no es exclusivo de los seres humanos. Investigaciones recientes revelan que otros mamíferos, como ratones, también presentan patrones similares de olvido respecto a sus primeras experiencias. Los científicos han dedicado años a estudiar este enigma, conocido como amnesia infantil, intentando comprender cómo funciona la memoria en los primeros años de vida y por qué los recuerdos de esa etapa resultan inaccesibles cuando se alcanza la edad adulta.

Por qué es difícil recordar la niñez

La amnesia infantil es un fenómeno ampliamente documentado que describe la incapacidad de los adultos para recordar experiencias ocurridas durante los primeros años de vida. La mayoría de las personas tienen recuerdos fragmentados, o directamente ausentes, de los eventos sucedidos antes de los tres años. Esta característica no depende simplemente del paso del tiempo: un adulto puede evocar con nitidez episodios vividos en la adolescencia, aunque hayan transcurrido décadas, mientras que le resulta prácticamente imposible recuperar detalles de su segundo cumpleaños, por muy reciente que fuera en comparación.

La disminución de la neurogénesis y la acción de células inmunitarias como la microglía contribuyen a estabilizar la memoria en etapas posteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La University of Queensland señala que, aunque los bebés y niños pequeños sí pueden formar recuerdos (incluyendo tanto recuerdos implícitos como explícitos), la memoria a largo plazo se consolida de manera gradual durante la infancia. Los adultos, en consecuencia, suelen experimentar una memoria incompleta de los acontecimientos previos a los siete años, y casi nula antes de los tres. Este patrón universal de olvido se conoce como amnesia infantil.

La amnesia infantil no es exclusiva de los seres humanos. Tal como resalta un estudio citado por Time Magazine, experimentos con ratones han demostrado que estos animales también olvidan aprendizajes tempranos al alcanzar la adultez. Por ejemplo, roedores que aprendieron a escapar de un laberinto de pequeños no recordaban la solución al crecer, mostrando un paralelismo notable con la experiencia humana.

El mismo estudio sugiere que los recuerdos no se eliminan por completo, sino que quedan fuera del alcance de la memoria consciente en la adultez. El experimento de laboratorio muestra que, al activar ciertas células cerebrales en ratones adultos, es posible recuperar recuerdos formados en la infancia, lo que indica que estos pueden permanecer almacenados de forma latente.

El cerebro de los bebés produce nuevas neuronas a gran velocidad en la infancia, lo que dificulta la consolidación de recuerdos tempranos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del cerebro durante la infancia juega un papel crucial en la formación y posterior olvido de los primeros recuerdos. Según la University of Queensland, el cerebro humano no está completamente desarrollado al nacer: apenas representa una cuarta parte del tamaño adulto y crece rápidamente en los primeros años de vida. Este crecimiento implica la producción acelerada de neuronas, especialmente en regiones como el hipocampo, que es clave para la memoria episódica.

Durante la infancia, una parte del hipocampo llamada giro dentado genera nuevas neuronas a un ritmo elevado. Este proceso de neurogénesis puede alterar las conexiones ya existentes, lo que dificulta la consolidación duradera de los recuerdos formados en etapas tempranas. La integración de nuevas neuronas a los circuitos de memoria puede interferir con la estabilidad de las redes que almacenan experiencias previas, contribuyendo a la tendencia al olvido característica de la amnesia infantil.

Otros factores biológicos también contribuyen al fenómeno. El ritmo de producción de nuevas neuronas disminuye con la edad, lo que estabiliza las redes de memoria en etapas posteriores. Además, la actividad de las células inmunitarias del cerebro, como la microglía, puede influir en la persistencia o el olvido de los recuerdos tempranos.

El hipocampo y el giro dentado desempeñan roles clave en la formación y el olvido de las primeras memorias infantiles, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maduración de otras regiones cerebrales, como la corteza prefrontal, también resulta fundamental. Esta zona, responsable de funciones ejecutivas y del control del comportamiento, continúa desarrollándose durante la infancia y la adolescencia y afecta la capacidad de consolidar y recuperar recuerdos.

Función adaptativa de los recuerdos en la infancia

Algunos científicos, como Nick Turk-Browne, sugieren que el propósito principal de la memoria en la infancia podría no estar en la conservación de los detalles, sino en la construcción de una base de datos mental sobre el funcionamiento del entorno.

De este modo, los recuerdos episódicos tempranos servirían como insumo para la elaboración de reglas y conocimientos generales que guían el comportamiento futuro, aun cuando los hechos concretos se desvanezcan de la memoria consciente. Este enfoque implica que los recuerdos tempranos podrían seguir influyendo en la toma de decisiones y en la adaptación al entorno, incluso si no se pueden recuperar explícitamente.

Estudios científicos demuestran que los recuerdos de la niñez pueden permanecer almacenados de forma latente, aunque inaccesibles de manera consciente en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la perspectiva de una investigación de 2025, el valor adaptativo de la memoria reside en la capacidad de los individuos para comportarse adecuadamente en situaciones nuevas a partir de experiencias previas.

Se destaca que, incluso en ausencia de recuerdos explícitos, los niños pequeños (y en experimentos, los recién nacidos) demuestran una notable habilidad para agregar datos estadísticos acerca del mundo que los rodea, lo que contribuye a formar una imagen duradera y funcional de su entorno. La cuestión de si olvidar los primeros recuerdos supone una amenaza para el desarrollo o la supervivencia sigue abierta.

Algunos expertos se preguntan si la selección natural favoreció el olvido de la infancia para evitar la sobrecarga de información irrelevante o traumática, o si el proceso es consecuencia inevitable del intenso aprendizaje y reorganización neuronal que caracteriza los primeros años de vida. Sea cual sea la respuesta, existe consenso en que los recuerdos tempranos, aunque desaparezcan de la memoria episódica, pueden dejar huellas en la forma en que las personas interactúan con el mundo y resuelven problemas en etapas posteriores.