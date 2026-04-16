Cómo tratar las verrugas cutáneas de manera segura y por qué los especialistas evitan los remedios caseros

Especialistas de la Cleveland Clinic alertan que eliminar verrugas sin supervisión médica incrementa el riesgo de infecciones y cicatrices permanentes en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verrugas cutáneas son lesiones comunes que, aunque suelen ser benignas, generan preocupación estética y malestar en millones de personas. La abundancia de productos de venta libre y remedios caseros disponibles en internet incrementa la tentación de eliminarlas sin supervisión médica, bajo la creencia errónea de que su remoción es sencilla y segura. Sin embargo, especialistas de la Cleveland Clinic advierten que estos métodos pueden provocar infecciones, cicatrices y otros daños permanentes en la piel.

Eliminar verrugas en casa, según la Cleveland Clinic, conlleva riesgos significativos para la salud dermatológica. Los dermatólogos advierten que el uso de productos caseros y naturales, como el vinagre de manzana o diversas cremas y parches, carece de aval científico y puede causar reacciones adversas, irritaciones, quemaduras químicas o infecciones cutáneas.

Manipular una lesión sin diagnóstico profesional también implica el peligro de no identificar patologías más graves, como carcinomas o melanomas, lo que podría retrasar el tratamiento adecuado y agravar el pronóstico.

Solo un profesional capacitado puede distinguir entre una verruga benigna y una lesión potencialmente maligna, recomendar el procedimiento más seguro y asegurar una extracción eficaz, minimizando el riesgo de secuelas o complicaciones posteriores. Por este motivo, los expertos insisten en que toda intervención debe realizarse bajo supervisión médica y en un entorno controlado, priorizando la salud y el bienestar de la piel.

Riesgos de los métodos caseros para eliminar verrugas

A pesar de la promoción de soluciones rápidas y “naturales” en redes sociales y tiendas especializadas, la evidencia médica es contundente: los métodos caseros no solo carecen de eficacia comprobada, sino que pueden agravar el problema.

Cleveland Clinic enfatiza que estos productos, lejos de solucionar la lesión, pueden generar infecciones que deriven en abscesos, cicatrices o incluso la diseminación del virus del papiloma humano (VPH), causante de muchas verrugas cutáneas. El uso de sustancias irritantes, como vinagre de manzana o aceites esenciales, incrementa el riesgo de quemaduras químicas, úlceras y dermatitis alérgica.

Cleveland Clinic recomienda evitar soluciones rápidas y naturales para las verrugas, ya que pueden empeorar la lesión y propiciar la diseminación del virus del papiloma humano (Foto: Clínica Mayo)

Además, la manipulación sin asepsia adecuada y sin conocimiento médico puede propiciar el sangrado profuso, la contaminación de la herida y la aparición de nuevas lesiones en piel sana. La automedicación también implica el peligro de malinterpretar la naturaleza de la lesión, retrasando el diagnóstico de enfermedades más serias.

Métodos profesionales para eliminar verrugas cutáneas

Los procedimientos médicos para la eliminación de verrugas ofrecen mayor seguridad y eficacia, además de permitir un diagnóstico preciso antes de intervenir. Según la Cleveland Clinic, existen tres técnicas principales aplicadas en entornos clínicos.

Extirpación quirúrgica

El primer método es la extirpación quirúrgica, que consiste en cortar la verruga con una tijeras especiales bajo anestesia local. Según Pamela Ng, dermatóloga y miembro del Departamento de Dermatología de la Cleveland Clinic, sostiene que esta técnica permite una eliminación rápida, precisa y con bajo riesgo de complicaciones.

Electrocirugía

El segundo método es la electrocirugía, que utiliza una aguja conectada a una corriente eléctrica para cauterizar la verruga y controlar el sangrado. Esta técnica es apropiada incluso en áreas delicadas como los párpados, siempre bajo supervisión médica.

Procedimientos médicos como la extirpación quirúrgica, la electrocirugía y la crioterapia ofrecen mayor seguridad y eficacia para eliminar verrugas cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crioterapia

El tercer método es la crioterapia, que emplea nitrógeno líquido para congelar la lesión. Este procedimiento provoca que la verruga se desprenda entre 10 y 14 días después del tratamiento. Ng explica que, en algunos casos, la crioterapia puede causar inflamación en la piel circundante y requerir varias sesiones según el tamaño y la ubicación de la verruga.

Todos estos procedimientos se realizan en entornos controlados, minimizando los riesgos y asegurando una recuperación adecuada.

Cuidados posteriores a la extirpación médica

Tras la eliminación profesional de una verruga cutánea, la recuperación suele ser rápida y sin complicaciones relevantes. El equipo de la Cleveland Clinic recomienda cubrir la zona tratada con un vendaje limpio y, en algunos casos, aplicar una pomada antibiótica para prevenir infecciones durante las primeras horas.

Mantener la herida limpia con agua y jabón neutro y cambiar el vendaje durante uno o dos días suele ser suficiente para asegurar una curación óptima. El control médico posterior permite vigilar la evolución de la piel y actuar ante cualquier signo de infección o complicación.

Consultar siempre a un dermatólogo es esencial para tratar verrugas cutáneas de manera segura y descartar patologías peligrosas en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solicitar siempre la valoración de un especialista y evitar cualquier método casero garantiza el tratamiento seguro de las verrugas cutáneas. La atención médica ofrece las mejores garantías tanto para la eliminación de estas lesiones como para descartar patologías más graves de la piel.