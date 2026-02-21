Salud

Una sola noche sin dormir bien influye en las defensas y promueve la inflamación: cómo evitarlo

Especialistas en medicina del sueño resaltan que la falta de descanso adecuado impacta en la producción de citocinas y anticuerpos. Claves para preservar la salud integral

La falta de sueño afecta el sistema inmunológico y aumenta la vulnerabilidad ante infecciones, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien no es solo una cuestión de sentirse descansado al día siguiente. La ciencia ha demostrado que el sueño es un pilar central para el funcionamiento del sistema inmunitario y la protección frente a enfermedades.

En una sociedad donde la privación de sueño es cada vez más frecuente, entender las consecuencias de no dormir lo suficiente se vuelve fundamental para la salud pública. La falta de descanso reparador afecta mucho más que el estado de ánimo o la capacidad de concentración: debilita las defensas del organismo, predispone a infecciones y favorece el desarrollo de enfermedades crónicas.

Consecuencias inmediatas y a largo plazo

Cada noche de sueño insuficiente afecta mucho más que el nivel de energía o el estado de ánimo. Las investigaciones científicas han demostrado que la falta de descanso repercute de inmediato sobre el sistema inmunitario y, con el tiempo, potencia riesgos para la salud general.

Durante el sueño profundo, el organismo produce citocinas, proteínas encargadas de coordinar la respuesta inmune contra infecciones y el estrés. Si el descanso se ve interrumpido o resulta insuficiente, la producción de citocinas disminuye y también bajan los niveles de anticuerpos y células inmunitarias en la sangre.

Un descanso insuficiente disminuye la producción de citocinas y anticuerpos, debilitando las defensas naturales del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta reducción deja al cuerpo más vulnerable frente a virus, bacterias y otros agentes patógenos, mientras que la capacidad para recuperarse de una enfermedad se enlentece.

Las consecuencias del déficit de sueño no se limitan a un mayor riesgo de resfriados o infecciones. Dormir poco de manera crónica puede alterar la regulación hormonal, favorecer el aumento de peso y alterar el metabolismo de la glucosa, factores que incrementan la probabilidad de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2.

Además, se ha observado que la privación de sueño eleva la presión arterial y favorece la inflamación crónica, dos condiciones que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad. Por esta razón, los especialistas insisten en que el descanso nocturno debe ser considerado una prioridad sanitaria.

Un estudio reciente revela nuevos riesgos

Un estudio reciente publicado en The Journal of Immunology profundiza en el impacto inmediato de la falta de sueño sobre las defensas. El trabajo reunió a adultos sanos sometidos a 24 horas sin dormir y analizó la respuesta de sus células inmunitarias.

Estudios recientes revelan que una sola noche sin dormir modifica la respuesta inmunitaria y genera un perfil inflamatorio similar al de personas con obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que una sola noche de privación modificó el equilibrio de los monocitos, células esenciales en la defensa frente a infecciones, y generó un perfil inflamatorio similar al de las personas con obesidad, grupo que presenta una mayor vulnerabilidad a enfermedades inflamatorias y metabólicas.

Los investigadores indican que si la falta de sueño se repite o se prolonga, estos cambios pueden aumentar el riesgo de desarrollar patologías inflamatorias crónicas como obesidad, diabetes o enfermedades cardíacas.

El estudio también destaca cómo los hábitos sociales actuales, el uso intensivo de dispositivos electrónicos antes de dormir y los horarios irregulares han favorecido una epidemia silenciosa de privación de sueño, con impacto directo en la salud colectiva. Los expertos advierten que este fenómeno puede tener consecuencias a largo plazo tanto para la incidencia de infecciones como para la aparición de enfermedades crónicas.

Recomendaciones para un descanso saludable

Frente a estos riesgos, organismos como Mayo Clinic y la Academia Americana de Medicina del Sueño plantean la importancia de consolidar buenos hábitos de sueño desde la infancia. Los adultos requieren entre siete y nueve horas de descanso nocturno para mantener la salud inmunológica y metabólica.

La privación de sueño favorece la inflamación crónica y puede alterar la regulación hormonal y el metabolismo de la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir menos de ese rango aumenta la susceptibilidad a infecciones y se asocia con mayores probabilidades de padecer obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

En el caso de los niños, las necesidades varían según la edad. Los lactantes deberían dormir entre doce y dieciséis horas diarias, incluyendo siestas. Los niños pequeños, entre once y catorce horas, y los preescolares, de diez a trece horas.

Para niños en edad escolar (seis a doce años), se recomienda entre nueve y doce horas de sueño, mientras que los adolescentes deberían procurar al menos ocho a diez horas cada noche. Mantener una rutina regular para acostarse y levantarse, limitar el uso de pantallas antes de dormir y crear un ambiente oscuro, silencioso y cómodo favorecen la calidad del descanso.

El vínculo entre sueño y protección frente a enfermedades

La relación entre el sueño y la inmunidad responde a mecanismos complejos que involucran la producción de anticuerpos, la activación de linfocitos T y la formación de memoria inmunológica. Un descanso adecuado potencia la eficacia del sistema inmunológico, mientras que el insomnio o el sueño fragmentado contribuyen a un estado inflamatorio basal que debilita las defensas y propicia infecciones.

Adoptar rutinas regulares de sueño y limitar la exposición a dispositivos electrónicos por la noche favorece la calidad del descanso y protege la salud integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisiones recientes muestran que la falta de sueño no solo reduce la respuesta a vacunas y tratamientos médicos, sino que también puede acelerar el envejecimiento inmunológico y agravar patologías preexistentes. Dormir bien ayuda a restablecer el equilibrio inmunitario y protege frente a enfermedades transmisibles y crónicas.

Adoptar medidas para mejorar la calidad del sueño —como mantener horarios estables, reducir la exposición a dispositivos electrónicos por la noche y cuidar el entorno del dormitorio— resulta una estrategia eficaz para fortalecer las defensas naturales del cuerpo.

El sueño debe entenderse como un proceso biológico esencial para la salud integral, más allá de su efecto reparador inmediato.

