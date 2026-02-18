Salud

Qué es el entrenamiento neuromuscular, el ejercicio que impulsa la coordinación y revoluciona la prevención de lesiones

Esta disciplina integra avances de la neurociencia con el entrenamiento mediante herramientas innovadoras que permiten optimizar la estabilidad, la agilidad y la seguridad en la práctica deportiva y cotidiana

El entrenamiento neuromuscular fortalece la conexión entre cerebro y músculos, mejorando el equilibrio en deportistas y adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas tendencias en actividad física pusieron el foco en una disciplina que va más allá de la fuerza o la resistencia: el entrenamiento neuromuscular, clave para optimizar la conexión entre cerebro y músculo, y potenciar el equilibrio tanto en atletas como en adultos mayores. Investigaciones confirman que esta modalidad favorece la autonomía física y previene caídas a lo largo de la vida, según National Geographic.

Conexión cerebro-músculo: avances y evidencias

El auge del entrenamiento neuromuscular está ligado al desarrollo conjunto de la neurociencia y la medicina del deporte. Los especialistas lograron comprender mejor cómo el cerebro procesa información y envía órdenes precisas a los músculos en fracciones de segundo, lo que resulta esencial para el rendimiento físico y la reducción de lesiones.

En los últimos años, se demostó que el cuerpo humano puede perfeccionar estas respuestas mediante rutinas diseñadas para mejorar la coordinación, la estabilidad y la fuerza global. National Geographic señala que desde 2025, dos metaanálisis rigurosos avalan mejoras comprobadas en el equilibrio de atletas.

Metaanálisis recientes destacan que el entrenamiento neuromuscular optimiza la coordinación, estabilidad y fuerza global en atletas de alto rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de ellos, que incluyó 13 estudios seleccionados entre 7.254 investigaciones, demostró que los participantes incrementaron su capacidad para mantener el equilibrio tanto en movimiento como en reposo.

En deportistas de alto rendimiento, los resultados fueron especialmente destacados. Una investigación de la Huazhong University of Science and Technology analizó 23 ensayos con tenistas, comparando intervenciones de entrenamiento pliométrico, de resistencia y rutinas orientadas a la estabilidad del core.

El entrenamiento pliométrico resultó el más eficaz para mejorar la velocidad del servicio, la potencia de piernas y el rendimiento en carreras cortas. El combinado favoreció mejoras en agilidad, mientras que la resistencia generó los mayores incrementos en fuerza muscular. Sin embargo, la precisión durante el servicio no mostró cambios relevantes, lo que indica que ciertos aspectos técnicos requieren métodos complementarios.

Personalización y beneficios en la adultez mayor

Los avances en neurociencia y medicina del deporte facilitan rutinas personalizadas que previenen caídas y promueven autonomía física a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el entrenamiento neuromuscular se ha extendido más allá del ámbito deportivo. La gerontóloga chilena Yeny Concha-Cisternas publicó una revisión de 10 estudios sobre adultos mayores con una edad media de 67,3 años, quienes demostraron avances en equilibrio corporal, flexibilidad y aptitud cardiorrespiratoria tras participar en estos programas.

9 de los 10 ensayos revisados documentaron mejoras en al menos una variable física, como movilidad, equilibrio o fuerza muscular, visibles tanto en extremidades superiores como inferiores. No obstante, la evidencia científica aún está en expansión y algunos parámetros requieren mayor investigación.

Un reciente metaanálisis de la Huazhong University of Science and Technology, que revisó 49 estudios en personas mayores, consolidó la idea de que el entrenamiento neuromuscular permite avanzar en el equilibrio dinámico. Sin embargo, los beneficios sobre el equilibrio estático no fueron estadísticamente significativos y la velocidad de marcha no mostró variaciones tras la intervención.

Rutinas adaptadas y enfoque integral

El entrenamiento pliométrico sobresale por aumentar la potencia de piernas y la velocidad del servicio en tenistas, frente a otros métodos estudiados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas diferencias subrayan la importancia de personalizar el entrenamiento según la condición y los objetivos individuales. Se recomiendan técnicas como el entrenamiento sensorimotor, que se enfoca en la adaptación a estímulos cambiantes, y el entrenamiento neurofuncional, orientado a integrar movimiento consciente con respuestas automáticas.

Especialistas insisten en que tanto adultos mayores como jóvenes atletas deben ajustar la intensidad y frecuencia de sus rutinas, considerando la evolución natural del sistema nervioso. La clave es elegir ejercicios que fortalezcan la conexión entre cerebro y músculos y aporten beneficios concretos según la edad o el estado físico.

No obstante, los expertos advierten —como indica National Geographic— que la investigación sobre algunos parámetros, como la velocidad de marcha o el equilibrio en reposo, sigue en desarrollo. Algunas mejoras pueden ser limitadas y la interpretación de los datos debe realizarse con cautela.

La integración entre ciencia deportiva y neurociencia impulsa un enfoque donde cuerpo y mente se consideran inseparables para promover un envejecimiento activo y una vida físicamente plena. Esta perspectiva multidisciplinaria marca el rumbo de nuevas intervenciones en salud y deporte.

