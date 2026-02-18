Por qué el gusto cambia con la edad y qué habitos lo modifican

Las papilas gustativas se renuevan cada dos semanas, permitiendo que la percepción de los sabores cambie a lo largo del tiempo

Una comida puede despertar recuerdos, cambiar el ánimo o transformar una rutina en un momento especial. El gusto hace posible que una fruta, un postre o un plato favorito se conviertan en experiencias memorables. Sin embargo, lo que para algunos es un placer cotidiano puede variar con el tiempo y por múltiples razones. Aunque el sentido del gusto acompaña cada día, pocos saben que factores tan diversos como la salud, la edad o incluso una gripe pueden modificar la forma en que los sabores se perciben.

Entender cómo y por qué cambia esta capacidad resulta esencial para seguir disfrutando plenamente de los alimentos y cuidar la calidad de vida.

Renovación constante de las papilas gustativas

Las papilas gustativas se renuevan aproximadamente cada dos semanas. Este ciclo permite que sensaciones como una quemadura en la lengua o cambios leves en la dieta tengan un efecto pasajero.

El sentido del gusto puede verse afectado por la edad, el consumo de medicamentos y el estado de salud general, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Cleveland Clinic, este comportamiento explica por qué la percepción de los sabores varía con el tiempo y por qué alimentos que en la infancia resultaban desagradables pueden llegar a disfrutarse en la adultez. La capacidad de adaptación del gusto facilita una relación dinámica con la comida.

El sentido del gusto no depende solo de las papilas. Parveez Rangwala, odontólogo citado por la Cleveland Clinic, señala que la edad, la salud general, el uso de medicamentos, la salud oral y el consumo de tabaco influyen en la forma en que los sabores se registran en el cerebro.

El estado emocional y las expectativas personales también pueden influir en la percepción de sabores, aunque los factores biológicos suelen ser los responsables de las variaciones más notorias.

Cambios por envejecimiento

Las infecciones como la gripe y los resfriados pueden alterar temporalmente el sentido del gusto al obstruir la comunicación entre boca y cerebro (Imagen ilustrativa Infobae)

Con los años, la cantidad de papilas gustativas disminuye y la respuesta a los sabores pierde intensidad. El olfato, que colabora con el gusto, también suele reducirse, lo que hace que muchas personas mayores perciban los alimentos como menos sabrosos. El envejecimiento puede afectar la producción de saliva y generar sequedad bucal, lo que complica aún más la percepción gustativa.

Enfermedades e infecciones como resfriados, gripes o sinusitis pueden alterar el gusto de manera temporal al obstruir la nariz o interferir en la comunicación entre boca y cerebro. Cuando la congestión nasal impide percibir olores, los sabores se alteran o se reducen.

Trastornos neurológicos como el Parkinson o el Alzheimer también dificultan la transmisión de señales gustativas. Daños en los nervios responsables del gusto, provocados por lesiones o intervenciones médicas, pueden modificar la experiencia sensorial. Si los cambios persisten o se asocian a enfermedades crónicas, se recomienda consultar a un especialista.

Los odontólogos recomiendan una higiene dental adecuada y revisiones regulares para proteger tanto la boca como el sentido del gusto

Ciertos medicamentos afectan el sentido del gusto. Fármacos para la presión arterial, como los inhibidores de la ECA, pueden modificar la percepción de los sabores.

Otros, como antibióticos, antidepresivos y tratamientos contra el cáncer (quimioterapia y radioterapia), suelen asociarse a sequedad bucal y cambios en el gusto. Cleveland Clinic recomienda informar al equipo médico si se detectan diferencias notables en el sabor durante algún tratamiento, ya que en algunos casos se pueden hacer ajustes para reducir el impacto.

Salud bucodental y gusto

La salud bucodental incide directamente en la percepción del gusto. Problemas como caries, enfermedad de las encías, acumulación de bacterias o sequedad bucal disminuyen la sensibilidad de las papilas gustativas.

Rangwala señala que una buena higiene dental y revisiones odontológicas regulares contribuyen a proteger la boca y la percepción del gusto. Las prótesis dentales mal ajustadas, lesiones en la lengua o la presencia de aftas también pueden afectar los sabores.

Consultar a un médico resulta esencial cuando las alteraciones en el gusto se mantienen por más de unas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de tabaco, en cualquiera de sus formas, daña las papilas gustativas y reduce la capacidad de percibir sabores. Las sustancias químicas del tabaco deterioran las terminaciones nerviosas y alteran la regeneración de las papilas. Dejar el tabaco mejora la recuperación del gusto y la salud oral. La mejoría suele comenzar poco después de abandonar el hábito, aunque depende del tiempo y la cantidad consumida.

¿Las alteraciones del gusto son reversibles?

La mayoría de las alteraciones en el gusto son reversibles. Enfermedades o hábitos puntuales provocan cambios pasajeros, mientras que efectos prolongados pueden indicar problemas de salud subyacentes. Si la alteración persiste más allá de unas semanas o afecta la alimentación, la consulta médica resulta fundamental para identificar la causa y definir el tratamiento.

Mantener la higiene bucal, evitar el tabaco, hidratarse bien y consultar al médico ante cambios repentinos o duraderos ayuda a conservar la capacidad de disfrutar los sabores. Cleveland Clinic recuerda que la mayoría de los trastornos gustativos tienen solución y que la supervisión profesional es esencial para descartar problemas mayores y recuperar la experiencia sensorial habitual.