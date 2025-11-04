Salud

Cuántas veces hay que cepillarse los dientes al día: la explicación de los profesionales sobre la frecuencia

La calidad, la técnica del cepillado y los dentífricos son aspectos relevantes en el cuidado bucal para mantener la salud y evitar infecciones

Guardar
La ciencia cuestiona la recomendación
La ciencia cuestiona la recomendación tradicional de cepillarse los dientes dos veces al día para la salud bucal (Freepik)

Cepillarse los dientes es una de las prácticas más arraigadas en la rutina diaria de millones de personas y se considera esencial para preservar la salud bucal y prevenir enfermedades como la caries y la periodontitis. Sin embargo, la creencia de que dos cepillados diarios son siempre la mejor estrategia ha comenzado a ser cuestionada por la evidencia científica y por voces autorizadas en odontología.

Las dudas sobre cuántas veces conviene, cuál es el momento más adecuado o qué tipo de pasta dental elegir son habituales tanto en consultas odontológicas como en foros de salud. Estas preguntas, lejos de ser triviales, pueden marcar la diferencia entre una boca sana y la aparición de problemas a largo plazo.

Expertos consultados por medios de comunicación coinciden en que pequeños errores en la rutina diaria pueden anular los beneficios de un cepillado frecuente, y que la atención a los detalles resulta clave para una higiene bucal efectiva.

Frecuencia del cepillado y posibles riesgos de hacerlo dos veces al día

La recomendación tradicional de cepillarse los dientes dos veces al día ha sido matizada por especialistas como el doctor Praveen Sharma, de la Universidad de Birmingham. En diálogo con el podcast What’s Up Docs de la BBC, el experto explicó que la minuciosidad del cepillado es más importante que la cantidad de veces que se realiza. “Si puedes encontrar tiempo, entonces sí, dos veces al día”, señaló Sharma.

Pequeños errores en la rutina
Pequeños errores en la rutina diaria de higiene bucal pueden anular los beneficios del cepillado frecuente y afectar la salud oral (Freepik)

Sin embargo, enfatizó en que la cantidad no es lo más importante: “Es mejor hacerlo bien una vez al día que dos veces rápidamente”. El especialista sugiere que, si solo es posible uno diario, este se realice por la noche y se complemente con el uso de hilo dental o cepillos interdentales, preferiblemente de goma para mayor comodidad.

De acuerdo con The Washington Post, algunos expertos mantienen la recomendación de dos cepillados diarios, preferentemente por la mañana y por la noche, pero insisten en que la técnica adecuada y el uso de hilo dental son factores decisivos. La profesora Margherita Fontana, de la Universidad de Michigan, afirmó: “Si te cepillas correctamente, puedes hacerlo con la frecuencia que quieras”. Así, si se realiza dos veces al día, pero de mala manera, puede ser menos efectivo, e incluso perjudicial.

Técnica de cepillado, enjuague y elección de pasta dental

La forma en la que se realiza influye directamente en su eficacia. El doctor Xand van Tulleken, citado por el podcast, recomienda prestar atención a la sensación de las cerdas y evitar distracciones como el teléfono móvil durante el cepillado. Cada diente debe limpiarse en sus tres superficies (externa, de masticación e interna) mediante movimientos circulares suaves y sin ejercer demasiada presión. El Dr. Sharma advierte sobre el sangrado de las encías: “Es señal de que necesita cepillarse mejor”.

El uso de hilo dental
El uso de hilo dental antes del cepillado mejora la limpieza interdental (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al enjuague, el profesional aconseja escupir el exceso de pasta dental tras el cepillado, pero evitar enjuagarse la boca, ya que el enjuague elimina el flúor concentrado que protege los dientes. “Escupe, pero no te enjuagues”, recomendó, subrayando que esta práctica permite que una fina capa permanezca en los dientes y prolongue su efecto protector.

Respecto a la elección del dentífrico, Sharma desmitificó la idea de que las opciones más costosas son necesariamente superiores. “Mientras tu pasta de dientes contenga flúor, no hay mucha diferencia”, afirmó. Asimismo, añadió que suele elegir la más económica o la que esté en oferta. El flúor es el ingrediente esencial para fortalecer el esmalte y prevenir la caries, por lo que la marca o el precio resultan secundarios.

El uso del hilo dental también ocupa un lugar destacado en la rutina de higiene bucal. Steven Katz, presidente de la Asociación Estadounidense de Endodoncistas, resaltó la importancia de limpiar los espacios interdentales previo al cepillado a The Washington Post.

“No solo reduce el riesgo de caries y enfermedades de las encías, sino que también permite que el dentífrico llegue a más superficies de los dientes”, indicó. Fontana coincidió en que no existe un momento incorrecto para utilizarlo, aunque hacerlo antes de acostarse puede ser especialmente beneficioso para evitar la acumulación de bacterias durante la noche.

Expertos en odontología destacan que
Expertos en odontología destacan que la técnica de cepillado es más importante que la frecuencia diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cepillado antes o después del desayuno: razones científicas

El debate sobre si es mejor cepillarse antes o después del desayuno sigue abierto entre los especialistas. El doctor Katz manifestó que hacerlo al despertar elimina la placa y las bacterias acumuladas durante la noche, además de recubrir los dientes con flúor y minerales protectores. “Cuando los alimentos interactúan con la placa, que es una película pegajosa de bacterias, se produce la producción de ácido, lo que lleva a la erosión del esmalte y a la caries dental”, agregó.

Por otro lado, la profesora Fontana señaló que cepillarse después de las comidas ayuda a eliminar los restos de alimentos y las biopelículas bacterianas. Sin embargo, advirtió que, tras consumir alimentos o bebidas ácidas, conviene esperar entre 30 y 60 minutos, ya que los ácidos ablandan temporalmente el esmalte y el cepillado inmediato puede desgastarlo.

La experiencia de los expertos y la investigación científica muestran que la clave para una salud bucal duradera no reside en la simple repetición del cepillado, sino en la atención a la técnica, el momento y la elección de los productos, adaptando la rutina a las necesidades de cada persona.

Temas Relacionados

Salud bucalHigiene dentalCepillado de dientesHilo dentalDentífricoPasta de dientesDientesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo la fisioterapia protege tu cuerpo del desgaste y mejora la actividad en la vejez, según expertos

De acuerdo a especialistas de Mayo Clinic, el entrenamiento terapéutico puede revertir el deterioro físico en adultos mayores, ayudando a preservar la movilidad, independencia y calidad de vida

Cómo la fisioterapia protege tu

“La soledad es el peor enemigo del envejecimiento saludable”, advierte José Jáuregui, el gerontólogo más reconocido de la Argentina

En diálogo con Infobae, el presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría repasó los nuevos enfoques médicos que mejoran la autonomía y el bienestar de las personas +60. Por qué la ortogeriatría es la tendencia mundial para adultos mayores

“La soledad es el peor

Cinco mitos sobre la donación de riñón en vida, derribados por expertos

El procedimiento reduce la espera y mejora los tiempos de recuperación de los pacientes. La mayoría de los donantes pueden retomar sus actividades habituales tras seis semanas de la intervención

Cinco mitos sobre la donación

¿El cuerpo humano sigue quemando calorías después del ejercicio? Qué halló un estudio

Un equipo de investigadores analizó si la actividad física impulsa el consumo energético incluso tras finalizar el entrenamiento, sin comprometer funciones esenciales del organismo

¿El cuerpo humano sigue quemando

Un nuevo estudio vincula COVID en el embarazo con riesgo de autismo en los niños

Healthday Spanish

Un nuevo estudio vincula COVID
DEPORTES
A 75 años del mundial

A 75 años del mundial de básquet ganado por Argentina: el testimonio de su capitán y el recuerdo de un equipo que hizo historia

El día que un partido se suspendió por falta de pelotas: la intimación de Grondona al árbitro y un llamado de Plácido Domingo

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

TELESHOW
Evangelina Anderson lloró en MasterChef

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció un acuerdo

Rodrigo Paz anunció un acuerdo financiero con el CAF por USD 3.100 millones para “reactivar la economía” de Bolivia

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague

Rubio respaldó la postergación de la Cumbre de las Américas y aseguró que EEUU continuará cooperando con República Dominicana

Pablo Maurette, Premio Herralde: “Me considero un hombre del pasado, no me interesa cambiar”

“Ruth”: una vieja sensacional que está de vuelta de todo y no quiere perderse nada