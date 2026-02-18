El sexting entre adolescentes ha aumentado en EE. UU.

MARTES, 17 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El "sexting" entre adolescentes ha aumentado en Estados Unidos, dejando a innumerables adolescentes vulnerables al acoso, la explotación y la extorsión, según un nuevo estudio.

Casi 1 de cada 3 adolescentes (32%) ha recibido un sext, y casi 1 de cada 4 (24%) ha enviado uno, según informaron los investigadores en el Journal of Adolescent Health.

Esto supone un aumento respecto a 2019, cuando el 23% de los adolescentes dijo haber recibido un sext y el 14% había enviado uno, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos dejan claro que el sexting no es raro entre los adolescentes: es una parte común de la vida digital de muchos jóvenes", dijo el investigador senior Sameer Hinduja, profesor de criminología y justicia penal en la Florida Atlantic University en Jupiter, Florida.

"Lo que resulta profundamente preocupante, sin embargo, es la frecuencia con la que estas experiencias están ligadas a la coacción, el intercambio no consentido y la sextorsión", dijo Hinduja en un comunicado de prensa.

El sexting implica enviar o recibir imágenes o vídeos sexualmente explícitos, según los investigadores.

Estos mensajes sexuales pueden compartirse sin el consentimiento del remitente, lo que podría provocar vergüenza y acoso, según los investigadores.

Peor aún, pueden usarse para la "sextorsión" -- amenazas de compartir imágenes explícitas de un adolescente a menos que pague dinero, proporcione más imágenes o favores sexuales o acepte otras demandas, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a casi 3.500 jóvenes de entre 13 y 17 años sobre el sexting y las posibles consecuencias negativas.

Entre los adolescentes que enviaron un mensaje sexto, casi la mitad (47%) dijo que su imagen se compartió con otros sin su permiso.

Los adolescentes más jóvenes tenían mayor riesgo, con más del 60% de los jóvenes de 13 años que dijeron que su imagen se había compartido sin consentimiento, en comparación con el 41% de los jóvenes de 17 años.

La sextasión también se convirtió en una experiencia sorprendentemente común, según los investigadores.

La mitad de los adolescentes (50%) que enviaron un mensaje sexual dijeron que luego recibieron una amenaza de sextorsión, y casi un tercio (30%) que lo habían recibido admitieron haberlo usado para chantajear a otra persona.

Estos riesgos dependían en gran medida del receptor del sexto, según los investigadores.

En comparación con los adolescentes que solo enviaban mensajes sexuales con un novio o novia, los adolescentes que enviaban mensajes sexuales a alguien fuera de una relación actual tenían:

Más de 13 veces mayor riesgo de que su imagen se comparta sin consentimiento Casi cinco veces mayor riesgo de ser víctima de sextorsión

El estudio mostró que los chicos tenían más probabilidades de recibir (36% frente a 29%) o de enviar (30% frente a 18%) un sext en comparación con las chicas.

Los chicos también tenían una probabilidad significativamente mayor que las niñas de ser objetivo de sextorsión (55% frente a 40%) y de haber participado en sextorsión (39% frente a 19%), según los investigadores.

"Nuestro estudio subraya la urgente necesidad de ir más allá de los simples mensajes de 'no sexting' y, en cambio, ofrecer a los jóvenes una educación significativa sobre consentimiento, límites y seguridad digital, al tiempo que dotamos a padres, educadores y responsables políticos de las herramientas para prevenir mejor el daño y responder cuando ocurra", dijo Hinduja.

Los adolescentes deben entender que la mayoría de los estudiantes no practican sexting y aprender a reconocer y responder a tales peticiones, así como a otros comportamientos sexuales angustiantes, según los investigadores.

"Apoyar a los adolescentes en el desarrollo de la alfabetización digital y hábitos saludables en línea es tan importante como guiar su comportamiento presencial", dijo Hinduja. "Enseñando a los jóvenes a reconocer situaciones de riesgo, proteger su privacidad y tomar decisiones informadas en línea, podemos reducir el daño respetando su autonomía. No se trata de miedo o castigo, sino de prepararlos para moverse con seguridad en un mundo digital complejo."

Más información

Planned Parenthood tiene más información sobre el sexting.

FUENTES: Florida Atlantic University, comunicado de prensa, 12 de febrero de 2026; Journal of Adolescent Health, 7 de febrero de 2026