¿Te encanta el café helado dulce? Tailandia quiere que lo bebas con menos azúcar

LUNES, 16 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Tailandia está atacando las bebidas azucaradas mientras las autoridades sanitarias advierten que el exceso de azúcar está alimentando el aumento de las tasas de obesidad y diabetes.

A principios de esta semana, nueve grandes cadenas de café del país del sudeste asiático acordaron reducir a la mitad el contenido predeterminado de azúcar en algunas de sus bebidas, como parte de un nuevo esfuerzo respaldado por el gobierno para frenar el consumo excesivo de azúcar.

Las autoridades sanitarias dicen que la medida lleva mucho tiempo esperando. De media, los tailandeses consumen unas 21 cucharaditas de azúcar al día, según el Departamento de Salud del país.

Eso es más de tres veces el límite diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud de seis cucharaditas.

El Dr. Amporn Benjaponpitak, director general del Departamento de Salud, calificó la iniciativa como el primer gran paso para cambiar la forma en que la gente consume azúcar.

Las preocupaciones sobre la salud están aumentando.

El Dr. Pakorn Tungkasereerak, subdirector general del departamento, afirmó que los datos de 2025 muestran que alrededor del 45% de los tailandeses de 15 años o más son obesos, mientras que el 10% de la población tiene diabetes.

Las bebidas son una fuente principal de su ingesta de azúcar. Una encuesta gubernamental de nutrición reveló que un café helado de 22 onzas contiene una media de nueve cucharaditas de azúcar, mientras que un té con leche con burbujas de 10 onzas, también conocido como boba, puede contener hasta 12 cucharaditas.

Algunos clientes agradecen el cambio. La empleada de oficina Sirinya Kuiklang dijo que ya pide bebidas con solo un 25% de azúcar, pero ve que muchos otros consumen mucho más.

"Es bueno para los tailandeses", dijo.

Otro cliente, Porwares Tantikanpanit, dijo a Associated Press que disfruta de las bebidas dulces pero está abierto a ajustar si las tiendas reducen los niveles de azúcar.

Aun así, implementar la política puede no ser sencillo. Los responsables dijeron que cada cadena de cafeterías puede decidir cómo aplicar los cambios, y que las reducciones de azúcar solo se aplicarán a ciertos platillos del menú.

Las publicaciones en redes sociales promoviendo la iniciativa ya han generado preguntas entre clientes que no saben cómo pedir bebidas en sus niveles de dulzura preferidos.

FUENTE: Associated Press, 11 de febrero de 2026

