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La propuesta de Andrea del Boca a Brian Sarmiento en su noche ‘hot’ en Gran Hermano: “Voy a ser botinera por primera vez”

La inesperada elección de la noche romántica derivó en confesiones, actuaciones y una complicidad que capturó la atención tanto de participantes como del público

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La propuesta de Andrea del Boca a Brian Sarmiento en Gran Hermano

24 horas después de que sonara el teléfono rojo en Gran Hermano (Telefe), Andrea del Boca y Brian Sarmiento tuvieron su esperada noche romántica. La actriz y el exfutbolista cenaron juntos a la luz de las velas, compartieron secretos y protagonizaron uno de los momentos de la semana. Como si fuera poco, la tensión aumentó cuando la artista le hizo una llamativa propuesta al exdeportista.

En medio de la noche lluviosa que afectaba a Buenos Aires, los participantes fueron convocados por el Big para su velada especial. Al escuchar la voz de Gran Hermano, del Boca tomó del brazo a Sarmiento y juntos recorrieron los pasillos de la casa. En el transcurso se toparon con Eduardo Carrera, quien se le había declarado a la actriz. Teniendo esto en cuenta, la figura de la tele dijo: “Que conste que no era lo que yo quería Eduardo. Fue tu equipo el que me entregó. Yo la verdad que quería otra cosa. Chau, no me extrañes”.

Una vez que Andrea y Brian se sentaron, del Boca sorprendió al exfutbolista con un obsequio, un pan casero: “Yo te traje un humilde regalo, lo hice con mis propias manos. Con todo mi amor lo cuidé, lo amasé, espero que te guste. Qué momento, que bonito que está todo”.

Tras los primeros instantes de nervios e incomodidad, Andrea rompió el hielo haciendo una llamativa propuesta: “Una vez dijimos que teníamos que hacer una escena juntos. Entonces te propongo, si te gusta y si te va, que hagamos una escena, una situación de novela. ¿Te parece? Voy a ser por primera vez botinera. Dios mío, me puse lo primero que encontré, estoy nerviosa”.

La cena de Brian Sarmiento con Andrea del Boca en Gran Hermano
La cena de Brian Sarmiento con Andrea del Boca en Gran Hermano

Luego de aceptar el juego de del Boca, Sarmiento reveló: “No me esperaba que aceptaras, era algo que nunca imaginé”. Fue entonces cuando Andrea decidió ir más a fondo y construir una historia entorno a este romántico encuentro: “Quiero contarte la verdad de la situación. Es una historia un poco triste la mía. Mi papá quedó triste y pobre. Murió en la pobreza, quedé a cargo de mi madrastra, Cinzia. Y ella no quiere que la familia no pierda la empresa, que es lo único que tenemos, entonces decidió entregarme a vos. Ella creyó que era lo mejor para salvar a la empresa y yo por los ocho hermanos que somos, vengo a conocerte, para que comencemos una relación, casi de cero”.

Más allá del juego, la actriz le insistió a Brian: “Quiero ser honesta, que nos miremos a los ojos y nos digamos todo. Quiero conocerte”. Sin embargo, antes de avanzar, el exfutbolista le preguntó: “Vos estás enamorada de otra persona?”.

Lejos de responder ‘sí’ o ‘no’, del Boca evadió la pregunta y soltó: “No puedo contarte esas cosas porque son privadas. ¿Vos? ¿Estás enamorado de alguien más?”. Aceptando la situación, Brian comentó y se entregó a una interesante velada dispuesta al entretenimiento: “Enamorado no, estaba conociendo gente. Estoy con el tema del fútbol. No tenía mucho tiempo. Lamento que estés en esta situación, podemos ser amigos y después vemos qué va pasando”.

Cinzia atendió el teléfono dorado en Gran Hermano y sorprendió con su decisión

Esta situación comenzó a el jueves por la noche cuando el teléfono rojo sonó en la casa. La dinámica propuesta por la producción era clara: la persona que atendiera el teléfono dorado debía elegir a dos compañeros para disfrutar de una “noche romántica”, con cena especial y la proyección de la película 50 sombras de Grey. El detalle inesperado era que Cinzia no podía ser parte del premio, por lo que la decisión requería táctica y rapidez para mover fichas en un tablero donde cada vínculo cuenta.

La ganadora del segundo teléfono dorado no dudó en asumir el desafío. Aunque el beneficio no era para ella, comprendió de inmediato el peso que su decisión tendría en la convivencia. El reality funciona con reglas claras, pero cada participante encuentra espacios para imprimir su sello personal, y esta vez eligió romper con las suposiciones del grupo.

En vez de optar por los llamados “shippeos” o parejas esperadas por el público y los propios habitantes de la casa, la participante sorprendió con una dupla inesperada: Andrea Del Boca y Brian Sarmiento. La sorpresa fue general y la reacción, casi inmediata, marcó el tono de la noche.

La jugada no solo rompió con la lógica de elegir a las duplas consolidadas, sino que expuso su intención de alterar las dinámicas existentes. Mientras Eduardo la observaba esperando ser seleccionado junto a Andrea, la decisión tomó otro rumbo. En segundos, la expectativa de la casa se desmoronó y la tensión se hizo evidente.

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