Productos químicos plásticos vinculados a casi 2 millones de nacimientos prematuros cada año

VIERNES, 3 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Un químico común que hace que los plásticos sean más flexibles puede tener un inconveniente grave: casi 2 millones de partos prematuros al año, según muestran nuevas investigaciones.

El Di-2-etilhexilftalato (DEHP) pertenece a una clase de sustancias químicas llamadas ftalatos, que desde hace tiempo se han relacionado con riesgos para la salud en las personas.

Los ftalatos son omnipresentes en productos que van desde cosméticos hasta detergentes y repelentes de insectos, entre otros, según un equipo de NYU Langone Health, en Nueva York.

Su nuevo estudio estima que 1,97 millones de partos prematuros registrados a nivel mundial en 2018 --alrededor del 8% de todos los partos prematuros de ese año-- tuvieron vínculos con la exposición materna al DEHP.

Unos 74.000 de esos recién nacidos murieron, señalaron los investigadores.

El DEHP puede descomponerse en partículas microscópicas que las personas pueden inhalar o ingerir en agua o alimentos.

"Al estimar cuánto puede contribuir la exposición a ftalatos al parto prematuro en todo el mundo, nuestros hallazgos destacan que reducir la exposición, especialmente en regiones vulnerables, podría ayudar a prevenir los nacimientos prematuros y los problemas de salud que a menudo les derivan", dijo la autora principal del estudio, Sara Hyman , en un comunicado de prensa de NYU Langone. Es investigadora asociada en la Grossman School of Medicine de la NYU.

Utilizando datos de encuestas de Estados Unidos, Europa, Canadá y otros países, el grupo de Hyman pudo calcular la exposición de las personas al DEHP en 200 países de todo el mundo.

Luego compararon esos datos con investigaciones previas que evaluaban el impacto de la exposición al DEHP en las probabilidades de parto prematuro.

Ciertas zonas --notablemente, Oriente Medio y el sudeste asiático-- tienen industrias y exposiciones especialmente intensas al plástico, y podrían representar más de la mitad del balance global de nacimientos prematuros vinculados al DEHP, según los investigadores.

Los bebés en África tenían el mayor riesgo de morir tras nacer prematuramente.

Sustituir el DEHP por otro ftalato, llamado ftalato de diisononilo (DiNP), podría no resolver el problema, señaló el grupo de NYU.

Su análisis concluyó que las exposiciones a DiNP estarían vinculadas a solo un poco menos de partos prematuros -- unos 1,9 millones al año.

"Nuestro análisis deja claro que regular los ftalatos uno a uno y sustituir sustitutos poco comprendidos probablemente no solucionará el problema mayor", afirmó el autor principal del estudio, el Dr. Leonardo Trasande, profesor de pediatría en la NYU.

"Estamos jugando un peligroso juego de Whac-A-Mole con productos químicos peligrosos, y estos hallazgos ponen de manifiesto la urgente necesidad de una supervisión más estricta y generalizada de los aditivos plásticos para evitar repetir los mismos errores", añadió.

El equipo señaló que el químico de los plásticos también puede afectar a la salud de otras maneras. Hyman afirmó que otras investigaciones han relacionado la exposición a ftalatos con mayores probabilidades de cáncer, enfermedades cardíacas e infertilidad.

El estudio fue publicado el 30 de marzo en la revista eClinicalMedicine.

Más información

Descubre más sobre ftalatos en la Universidad de Columbia.

FUENTE: NYU Langone, comunicado de prensa, 31 de marzo de 2026