Probabilidades de fibrosis hepática avanzada con consumo excesivo de alcohol

VIERNES, 3 de abril de 2026 (HealthDay News) -- El consumo excesivo de alcohol es prevalente en la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) y se asocia con probabilidades significativamente mayores de fibrosis hepática avanzada, según un estudio publicado en línea el 2 de abril en Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2017 a 2023, Yinan Su, de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, y sus colegas examinaron adultos con datos de elastografía transitoria controlada por vibraciones para evaluar el consumo episódico de alcohol excesivo entre las subcategorías de enfermedad hepática esteatósica (SLD) y su asociación con la fibrosis hepática.

En total, 4.571 de las 8.006 personas tenían SLD: 3.969; 373; y 144 presentaban MASLD, MASLD con aumento de alcohol (MetALD) y enfermedad hepática asociada al alcohol (ALD), respectivamente. Los investigadores encontraron que el 15,9 por ciento de las personas con MASLD presentaban consumo episódico de alcohol excesivo, lo que se asoció con fibrosis hepática significativa y avanzada (odds ratios ajustados, 1,69 y 2,76, respectivamente). La prevalencia ponderada ajustada de fibrosis hepática significativa fue mayor entre los MASLD frente a no consumo episódico de alcohol excesivo (23,6 % frente al 15,6 %). La prevalencia ponderada de MASLD disminuyó (48,0 a 40,4 %), mientras que la prevalencia ponderada de MetALD aumentó (5,3 a 12,9 %) y la ALD fue similar (1,9 a 2,1 %), con prevalencia de subgrupos usando nomenclatura consensuada frente a incluir el consumo episódico excesivo como MetALD o ALD.

"Nuestra investigación sugiere que el público debe ser mucho más consciente del peligro de beber en exceso ocasionalmente y debería evitarlo incluso si beben moderadamente el resto del tiempo", dijo el autor principal Brian P. Lee, M.D., también de la Facultad de Medicina Keck, en un comunicado.

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