Salud

El consumo excesivo de alcohol los fines de semana triplica el riesgo de daño hepático permanente

Una investigación revela que beber más de lo recomendado en un solo día eleva drásticamente las probabilidades de desarrollar problemas en el hígado

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Primer plano de una copa de vino tinto, un vaso de cerveza con espuma y un vaso de licor ámbar, todos sobre una mesa de madera oscura, resaltados por un foco de luz cálida.
Beber cuatro copas en un día para mujeres o cinco para hombres aumenta la probabilidad de daño hepático significativo

(Deanna Neff -HealthDay News) -- Mucha gente piensa que está bien aguantar unas cuantas rondas extra el sábado por la noche si se mantiene mayormente sobria durante la semana. Pero reservar la ingesta de alcohol para una sola ocasión podría ser una receta para problemas hepáticos, según plantea un nuevo estudio.

Un equipo de la Keck School of Medicine de la Universidad del Sur de California relacionó el consumo ocasional de alcohol excesivo con el triple de riesgo de fibrosis hepática avanzada, un tipo peligroso de cicatrización que puede provocar insuficiencia hepática.

Sus hallazgos -publicados el 2 de abril en Clinical Gastroenterology and Hepatology- indican que la manera de tomar puede ser tan importante como la cantidad que uno consume. La ingesta ocasional de alcohol en exceso podría estar alterando el tejido hepático de manera profunda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo excesivo de alcohol en una sola noche triplica el riesgo de fibrosis hepática avanzada según un estudio estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este estudio es una gran llamada de atención porque, tradicionalmente, los médicos han tendido a fijarse en la cantidad total de alcohol consumido, no en cómo se consume, para determinar el riesgo para el hígado”, dijo Brian Lee, hepatólogo de Keck Medicine y autor principal del estudio, en un comunicado de prensa.

Su equipo se centró en el consumo episódico de alcohol excesivo, que se define como cuatro o más copas en un día para mujeres y cinco o más para hombres.

Los investigadores analizaron datos de más de 8.000 adultos estadounidenses y encontraron que, incluso si alguien se mantenía dentro de los límites semanales moderados -14 bebidas para hombres y siete para mujeres-, alcanzar esos picos diarios solo una vez al mes aumentaba drásticamente los riesgos para la salud.

Más de la mitad de los adultos del estudio informaron de consumo episódico de alcohol excesivo.

Un médico varón en bata blanca se sienta frente a una paciente, mostrándole un diagrama del hígado en una tableta digital.
La combinación de obesidad, diabetes tipo 2 y alcohol incrementa la vulnerabilidad al daño hepático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto es especialmente preocupante para 1 de cada 3 estadounidenses que padece enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica (MASLD). Esta condición, a menudo vinculada a la obesidad y la diabetes tipo 2, hace que el hígado sea mucho más vulnerable a los choques inflamatorios causados por el consumo excesivo de alcohol.

Entre los 8.006 adultos que participaron en estudios federales de salud y nutrición entre 2017 y 2013, casi 4.000 tenían MASLD.

De esos, el 16% reportó consumo episódico de alcohol excesivo. Esto aumentó en un 69% las probabilidades de fibrosis hepática significativa y casi triplicó las probabilidades de fibrosis avanzada.

El avance silencioso de la Mash preocupa a la comunidad médica internacional
El consumo esporádico de grandes cantidades de alcohol altera el tejido hepático y favorece la insuficiencia hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué?

Cuando una persona bebe rápidamente una gran cantidad de alcohol, el hígado se satura. La inflamación se dispara, lo que eventualmente causa cicatrices.

Cuantas más bebidas se consumen en una sola sesión, mayor será la cicatrización observada en los participantes, según el estudio.

Los investigadores señalaron que la enfermedad hepática relacionada con el alcohol se ha duplicado en los últimos 20 años, impulsada tanto por el cambio en los hábitos de consumo como por el aumento de las tasas de obesidad.

“Nuestra investigación sugiere que el público debe ser mucho más consciente del peligro de beber en exceso ocasionalmente y debería evitarlo incluso si beben moderadamente el resto del tiempo”, añadió Lee.

Imagen impactante de personas bajo estrés, abordando problemas de alcohol. Destacamos la necesidad de conciencia y apoyo para superar estos desafíos, promoviendo la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hígado se satura y se inflama al recibir varias bebidas en poco tiempo, lo que acelera la aparición de cicatrices (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores sugirieron que los pacientes con MASLD y consumo excesivo de alcohol episódico deberían ser reclasificados en otra categoría de enfermedad, llamada enfermedad hepática metabólica y asociada al alcohol (MetALD).

Más información: El Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo tiene más detalles sobre cómo afecta el alcohol a tu cuerpo y consejos para reducir el alcohol.

FUENTES: Keck Medicine de USC, comunicado de prensa, 2 de abril de 2026; Gastroenterología y Hepatología Clínica, 2 de abril de 2026

* HealthDay Reporters © The New York Times 2026

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