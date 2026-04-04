Ajo pelado retirado por riesgo de botulismo mortal

VIERNES, 3 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Se está retirando algo de ajo pelado porque podría suponer un riesgo de un tipo grave de intoxicación alimentaria.

Tops Friendly Markets anunció la retirada del ajo pelado de las marcas Christopher Ranch and Garland porque los productos podrían estar contaminados con Clostridium botulinum, un tipo de bacteria que puede causar enfermedades potencialmente mortales.

El problema se detectó durante una inspección rutinaria en la tienda.

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. dijeron que la contaminación pudo haberse producido porque el ajo no se mantuvo a la temperatura adecuada.

La retirada incluye:

Ajo pelado Christopher Ranch, 6 oz. (UPC 74574-10852) Garland Ajo Recién Pelado, 6 oz. (UPCs 71894-00000 y 68826-75340)

La FDA indicó que todas las fechas de códigos de producto están afectadas.

El ajo se vendía en Tops Markets en Nueva York, Pensilvania y Vermont.

Clostridium botulinum puede causar una forma grave y potencialmente fatal de intoxicación alimentaria llamada botulismo. Los síntomas pueden incluir:

Debilidad o mareo Visión doble Dificultad para hablar o tragar Dificultad para respirar Debilidad muscular Estreñimiento o hinchazón visible

La FDA advirtió a los consumidores que no comieran ajo, incluso si parece o huele normal.

Hasta ahora, no se ha relacionado ninguna enfermedad con el ajo retirado.

Cualquiera que lo haya comprado no debería usarlo. Debería devolverse a Tops para un reembolso completo.

Para cualquier pregunta, los consumidores pueden llamar a Tops Consumer Affairs al 800-522-2522.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el botulismo.

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., comunicado de prensa, 1 de abril de 2026