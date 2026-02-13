¿Plomo en alimentos y suplementos? Qué advierten la FDA y la OMS sobre los riesgos y qué productos están en la mira

La presencia de plomo en alimentos y suplementos genera preocupación entre consumidores y autoridades sanitarias por sus riesgos para la salud (Freepik)

La presencia de plomo en alimentos y suplementos, revelada por informes científicos, ha generado inquietud en los consumidores y las autoridades sanitarias. Productos cotidianos se han visto señalados por contener niveles superiores a los recomendados de este metal, según investigaciones de organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Estas revelaciones han llevado a la emisión de alertas públicas y al retiro de diversas marcas del mercado, poniendo en evidencia la necesidad de un mayor control en la cadena alimentaria y en los productos que llegan a la mesa.

Las advertencias no solo se limitan a los ultraprocesados, sino que también incluyen a suplementos dietéticos, cuyo consumo ha crecido en los últimos años. El problema se agrava porque, a diferencia de otros productos, no están sujetos a regulaciones estrictas y facilitan la presencia de estos materiales pesados sin un monitoreo regular. Ante este panorama, expertos en salud pública insisten en la importancia de mantener la exposición en niveles mínimos para evitar potenciales daños.

El plomo es un metal tóxico que puede afectar a personas de todas las edades. No obstante, los niños, las mujeres embarazadas y los adultos expuestos de forma crónica constituyen los grupos más vulnerables.

Organismos de salud detectan niveles elevados de plomo en productos cotidianos y advierten sobre la importancia del control alimentario (Freepik)

De acuerdo con entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición puede provocar desde alteraciones neurológicas y problemas de aprendizaje hasta daños renales y cardiovasculares. Incluso dosis bajas pueden tener consecuencias graves e irreversibles en el desarrollo cerebral de los más pequeños, lo que ha motivado la recomendación de controlar y reducir al máximo el contacto con plomo en la dieta y el entorno.

Efectos del plomo en la salud y grupos de riesgo

El plomo, aun en cantidades reducidas, puede causar efectos negativos en la salud humana que se extienden a distintos órganos y sistemas.

En la infancia, puede alterar el funcionamiento cerebral y el sistema nervioso. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los niños expuestos presentan mayor riesgo de daños neurológicos, manifestados en problemas de aprendizaje, alteraciones del comportamiento y retraso en el crecimiento físico y cognitivo. Algunos de estos efectos pueden ser irreversibles incluso con exposiciones breves.

En el caso de los adultos, el contacto prolongado también representa un peligro significativo. Según la OMS, la exposición puede favorecer el desarrollo de presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares y daño renal. El riesgo se eleva en personas que, además de la dieta, están expuestas por motivos laborales o ambientales, lo que contribuye a una acumulación progresiva en el organismo.

El plomo es un metal tóxico que puede provocar daños neurológicos, renales y cardiovasculares, afectando especialmente a niños y embarazadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el embarazo, la situación adquiere una dimensión crítica. Los expertos sostienen que puede atravesar la barrera placentaria, afectando al feto y provocando restricción del crecimiento intrauterino o parto prematuro. Por esta razón, los límites de ingesta recomendados para mujeres en edad fértil son más estrictos que para otros adultos, con el objetivo de proteger tanto a la madre como al desarrollo del bebé.

Las consecuencias más graves de la intoxicación por plomo, aunque poco frecuentes, incluyen síntomas neurológicos agudos, como convulsiones, coma y, en casos extremos, la muerte. En la mayoría de los casos actuales se observa toxicidad leve, caracterizada por una elevación discreta de los niveles en sangre y posibles alteraciones cognitivas. El Dr. Adam Blumenberg, del New York Presbyterian Hospital, subraya que la clave está en reducir la exposición y vigilar los posibles síntomas, sobre todo en los grupos de mayor riesgo.

Cuánta cantidad de plomo es perjudicial

Determinar la dosis de plomo en los alimentos no es sencillo, ya que depende de la ingesta diaria, la edad y la condición de salud de cada persona. Las agencias sanitarias han establecido límites de referencia para orientar sobre el consumo seguro, aunque subrayan que no existe un nivel completamente libre de riesgo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda en un ensayo científico que para adultos y mujeres en edad fértil un máximo de 8,8 microgramos de plomo al día, mientras que para los niños el límite es de 2,2. Estas cifras sirven como umbral para identificar productos que requieren advertencias o retiros del mercado, pero los especialistas aclaran que la toxicidad puede surgir incluso con exposiciones menores, sobre todo si se suman múltiples fuentes.

Las agencias sanitarias establecen límites de plomo en la dieta, aunque incluso pequeñas cantidades pueden causar efectos graves e irreversibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, un adulto promedio, en Estados Unidos, ingiere alrededor de seis microgramos de plomo al día a través de la dieta y las actividades cotidianas, según el Dr. Pieter Cohen, de la Universidad de Harvard. Cuando se superan estos valores de manera regular, el plomo se acumula en el organismo y puede desencadenar problemas de salud.

Los productos que podrían no estar regulados, como algunos suplementos y proteínas en polvo, pueden tener concentraciones mucho más elevadas que los alimentos convencionales. Esta acumulación paulatina es especialmente peligrosa porque el cuerpo no elimina el plomo fácilmente: tiende a depositarse en huesos y tejidos blandos, incrementando el riesgo de toxicidad a largo plazo. De este modo, la recomendación es mantener la presencia de este metal en la dieta lo más baja posible.

Cómo diagnosticarlo y prevenirlo

La principal herramienta para identificar una posible intoxicación es el análisis de sangre, que mide la cantidad presente en el organismo. En niños, los pediatras suelen llevar a cabo pruebas preventivas mediante una simple punción en el dedo o el talón, incluso si no existen síntomas claros. Esta vigilancia es fundamental, ya que los efectos dañinos pueden desarrollarse antes de que aparezcan señales evidentes.

Cuando se confirma una intoxicación grave, los médicos pueden recurrir a la terapia de quelación, un procedimiento especializado que ayuda a eliminarlo del organismo. Este método se reserva para casos extremos, ya que la mejor estrategia sigue siendo evitar que el plomo entre en el cuerpo.

Optar por alimentos frescos, evitar cerámica y elegir suplementos certificados son medidas recomendadas para reducir la exposición al plomo (Imagen ilustrativa Infobae)

La prevención es considerada el recurso más eficaz frente al riesgo. Los expertos insisten en reducir la exposición antes de que se convierta en un problema clínico, especialmente en niños y mujeres embarazadas.

Una de las primeras medidas consiste en priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados. Optar por carnes, huevos, legumbres y tofu en lugar de proteínas en polvo de origen incierto disminuye el riesgo. En el caso de los suplementos, se recomienda elegir marcas certificadas, ya que garantizan estándares más estrictos en la verificación de metales pesados.

En el hogar, es importante evitar el uso de cerámica para almacenar o servir alimentos, así como prestar atención a las especias molidas de origen no verificado, sobre todo si se adquieren en mercados informales. Mantener la casa libre de restos de pintura vieja y realizar pruebas profesionales en domicilios viejos son pasos clave para reducir la exposición, especialmente en espacios donde juegan niños pequeños.

Otras recomendaciones incluyen lavar bien las manos y los alimentos, evitar el contacto con polvo o residuos de plomo en actividades recreativas o laborales, y sustituir materiales que contengan plomo en pasatiempos como la pesca o la soldadura. Finalmente, los expertos subrayan la importancia de una dieta variada y rica en nutrientes. Consumir cantidades adecuadas de hierro y calcio, por ejemplo, puede ayudar al cuerpo a absorber menos plomo, ya que estos minerales compiten con el metal en el proceso digestivo.