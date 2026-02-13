Día Internacional del Preservativo: expertos advierten sobre el aumento de ITS en Argentina

A nivel global, la compra internacional de preservativos descendió un 30 % desde 2016, según datos de ONUSIDA - OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En Argentina, la alarma se enciende con un solo dato: durante 2024, la distribución oficial de preservativos cayó un 64 % y en 2025, los insumos quedaron en cuarentena sin llegar a la población. En medio de una caída global del 30 % en la compra internacional, los expertos advierten que la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) está en riesgo, según AIDS Healthcare Foundation (AHF). Por su parte el Hospital de Clínicas de la UBA advierte que incluso una sola relación sexual sin preservativo puede ser suficiente para contraer una ITS, ya que algunos microorganismos pueden transmitirse en una única exposición, aun sin síntomas.

Expertos advierten que la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual está en riesgo por la falta de financiación y acceso, mientras el Día Internacional del Preservativo busca visibilizar la problemática cada 13 de febrero, una iniciativa impulsada desde 2009 por la AIDS Healthcare Foundation (AHF).

Según el último informe de ONUSIDA, entre 2016 y 2022, la compra internacional de preservativos descendió cerca de un 30 % respecto al período 2010-2016. Esta baja se agrava en los países de ingresos bajos y medios, donde las iniciativas de promoción se redujeron en casi un 50 % desde 2010. La AHF alerta que, en lugares como Venezuela, Haití, México, Cuba y Argentina, los recortes financieros afectan directamente la disponibilidad de preservativos, lubricantes, consejería sobre sexo seguro y pruebas de ITS.

En 2024, la distribución oficial de preservativos en Argentina cayó un 64 % respecto al año anterior HOSPITAL CLÍNICO SAN CECILIO DE GRANADA

La situación en Argentina se vuelve más crítica ante la imposibilidad del Ministerio de Salud de la Nación de distribuir los preservativos adquiridos en 2025.

Ingresaron al stock en diciembre, pero permanecen en cuarentena. Para Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y Caribe de AHF: “Los datos confirman la urgencia de fortalecer estrategias de prevención combinada, con especial foco en juventudes, pero sin descuidar a las personas adultas y mayores”.

Preservativos: eficacia, acceso y estigma

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos sostienen que el uso correcto y sistemático del preservativo es una de las herramientas más eficaces y accesibles para prevenir el VIH, más de 20 ITS y embarazos no planificados. Desde el Programa de Salud Sexual y Sexología Clínica del Hospital de Clínicas destacan que, aunque la población conoce la función preventiva del preservativo, la baja aceptación y los mitos culturales dificultan su uso sostenido, sobre todo en relaciones estables donde se asocia erróneamente con desconfianza.

Según la Cleveland Clinic: “Usar un preservativo cada vez que se tiene una relación sexual es una de las mejores maneras de practicar sexo seguro”, y su eficacia supera el 90 % en la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos cuando se utilizan correctamente.

La institución destaca que la mayoría de las fallas se deben a errores humanos, como no colocar el preservativo antes de cualquier contacto genital, usarlo con lubricantes inadecuados o elegir una talla incorrecta, lo que puede aumentar el riesgo de roturas o deslizamientos.

La reducción en la promoción y acceso a preservativos afecta principalmente a países de ingresos bajos y medios (Freepik)

El Servicio Nacional de Salud (NHS) subraya la importancia de respetar la fecha de caducidad, utilizar solo uno por vez y evitar lubricantes a base de aceite en preservativos de látex. Además, recuerda que el acceso a preservativos es gratuito y confidencial en el sistema de salud pública británico, una política que contribuye a la prevención generalizada de ITS y embarazos no planificados.

Las autoridades sanitarias recalcan que, si bien no eliminan por completo el riesgo de infecciones, el uso consistente reduce drásticamente la transmisión de VIH y otras ITS. Según los especialistas del Hospital de Clínicas, muchas personas atraviesan una ITS sin saberlo, ya que pueden ser asintomáticas, y la transmisión puede ocurrir de manera imperceptible por microfisuras en las mucosas durante el acto sexual.

Los jóvenes, los más expuestos

Los Centros Comunitarios de Salud Sexual (CCSS) de AHF Argentina muestran que la disminución del uso de preservativo atraviesa todas las edades, aunque la mayor incidencia de ITS se concentra en jóvenes. Los varones cis representan el 77,7 % de los diagnósticos positivos, seguidos de mujeres cis (20,1 %), mujeres trans (1,9 %) y varones trans (0,4 %).

Organizaciones como la AHF advierten que los recortes presupuestarios en salud impactan en la disponibilidad de preservativos, lubricantes y test de ITS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los adolescentes de 14 a 19 años, la positividad diagnóstica llega al 17 %, sube al 18 % en el grupo de 20 a 24 y al 19 % en los de 25 a 29 años, manteniéndose elevada hasta los 39. En mayores de 50 años, el porcentaje de diagnósticos disminuye y aumenta el uso consistente del preservativo, probablemente como efecto residual de campañas masivas previas. En el Hospital de Clínicas observan que la menor adherencia al uso del preservativo se da en personas mayores de 45 años, lo que refuerza la necesidad de educación sexual a lo largo de toda la vida.

América Latina: una región en alerta

En América Latina y el Caribe, las nuevas infecciones por VIH aumentaron un 13 % entre 2010 y 2024. La región se ubica entre las pocas del planeta donde la epidemia sigue creciendo, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El 26 % de los nuevos diagnósticos ocurre en jóvenes de 15 a 24 años, de los cuales el 77 % corresponde a hombres. Entre 2020 y 2022, los contagios subieron más de un 30 % en adultos de 15 a 49 años.

La Dra. Patricia Campos, directora del Buró de AHF para la región, advirtió: “El VIH sigue siendo una preocupación importante, y el aumento de las tasas de ITS, en particular la sífilis, deja claro que la prevención está fallando”. Campos reclama que los gobiernos traten los preservativos como “una responsabilidad pública y no como un lujo personal”.

La prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual está en riesgo ante la falta de financiamiento y acceso a insumos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AHF insiste en la necesidad de garantizar el acceso gratuito y sin estigmas a preservativos en centros de salud, espacios recreativos y hasta en los sistemas de transporte público. Un tercio de la población en América Latina y el Caribe vive por debajo de la línea de pobreza, porcentaje que roza el 50 % en jóvenes. “Debemos garantizar el acceso al testeo, información clara y distribución de preservativos gratuitos en todas las etapas de la vida”, enfatizó Pedrola.

El Día Internacional del Preservativo, impulsado por la AHF desde 2009, se celebra cada 13 de febrero, un día antes de San Valentín, como recordatorio de la importancia de mantener viva la prevención y exigir políticas públicas sostenidas. La organización destaca que los preservativos siguen siendo el método más económico y fácil de usar para ejercer la sexualidad de manera segura y cuidada.