Las bolsas de nicotina que se venden en los kioscos no ayudan a dejar de fumar y generan adicción, advierte un experto

El Dr Tomasone explicó que, aunque en las redes sociales se promocionan como productos para dejar de fumar, causan adicción

En una entrevista en Infobae en vivo, el Dr. Andrés Tomasone, médico de familia y vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Tabacología, alertó sobre la falta de regulación y los riesgos para la salud asociados al consumo de las bolsitas de nicotina.

“El problema es la nicotina, que es la sustancia adictiva. No hay regulación sobre estas bolsitas porque ingresaron hace poco al país y no están contempladas dentro de la legislación actual”, explicó el médico.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, conducido por Maru Duffard, con Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Tomasone remarcó que la venta de estos productos se realiza en kioscos: “Estos productos se promocionan al lado de las golosinas. Lo ves y parece una pastilla de menta, pero contienen nicotina que es adictiva”.

La trampa del marketing y el vacío legal en los kioscos

El especialista detalló que las bolsitas—también conocidas como “pouches”—tienen una cobertura de microfibra y en su interior contienen nicotina, saborizantes y estabilizantes de pH. “Pueden ser de nicotina de origen vegetal o sintética. Son muy adictivas y no están sujetas a ninguna legislación”, explicó. Añadió que existen otros productos similares, como el “snus” con tabaco, prohibido en casi toda Europa salvo Suecia, aunque en Argentina lo más frecuente es encontrar estos pouches sin tabaco.

El auge de las bolsitas de nicotina preocupa a expertos en salud pública en Argentina

El Dr. Tomasone fue enfático al señalar que estas bolsitas “no está demostrado que sirvan para dejar de fumar. En las guías clínicas nacionales no se mencionan estos productos como herramientas de cesación. Lo que sí está demostrado que ayuda son los chicles, parches, caramelos con nicotina, el spray nasal y medicamentos como el bupropion o la vareniclina.” Alertó también sobre la forma en que la información sobre los efectos de estas bolsitas se está recopilando: “No hay información a largo plazo. La vamos recabando en forma prospectiva. Necesitamos juntar la información para saber qué pasa en el tiempo”.

El impacto en niños y adolescentes: adicción desde los once años

El mayor peligro, según el especialista, es la llegada de estos productos a la población más joven. “El gran riesgo es que chicos de diez u once años accedan a estas bolsitas. No necesariamente necesitan que se las compre un adulto. Hay lugares donde hay alto poder adquisitivo y lo pueden comprar fácilmente”, subrayó Tomasone. Indicó que aunque en el envase figure la leyenda “venta exclusiva para mayores de dieciocho años”, “no hay fiscalización real y los chicos acceden igual.”

El médico enfatizó la gravedad de la adicción a tan corta edad: “Un chico de once años adicto ya es un problema grave. La nicotina puede producir trastornos neurológicos, ansiedad a largo plazo, conductas adictivas y daño endotelial, que es el primer paso hacia enfermedades cardiovasculares”. Además, advirtió que la presentación de estos productos, que parecen golosinas, minimiza la percepción del riesgo: “Uno ve a un nene con un cigarrillo y le parece una barbaridad, pero ve una bolsita y no genera la misma alarma. Y es igual de nocivo, o incluso peor”.

La facilidad de acceso a productos de nicotina incrementa los riesgos en la infancia y adolescencia (Freepik)

Estrategia de la industria y reclamo de regulación urgente

Tomasone describió la estrategia de la industria tabacalera para sortear las restricciones impuestas por las políticas públicas: “Con la creación del Programa Nacional de Control del Tabaco y la prohibición de publicidad y venta a menores, la industria empezó a trabajar con productos alternativos. El principio activo sigue siendo la nicotina. Por eso aparecen los vapeadores y ahora las bolsitas.” Subrayó que, aunque los cigarrillos electrónicos y calentadores están prohibidos por ley, su fiscalización es casi nula, y las bolsitas ni siquiera están contempladas.

Organizaciones como la Asociación Argentina de Tabacología y otras entidades han solicitado al Ministerio de Salud una suspensión precautoria de la venta de estos productos. “Mandamos una nota al Ministerio de Salud advirtiendo sobre los riesgos y pidiendo una suspensión de la venta hasta que haya más información. Todavía no hemos tenido respuesta”, lamentó Tomasone.

Finalmente, el doctor expresó su preocupación por el uso dual y la posibilidad de que estas bolsitas funcionen como el paso previo a otras formas de consumo: “Esto puede ser la puerta de entrada a otro tipo de consumo de nicotina. Los chicos que empiezan con estas bolsitas tienen altas chances de fumar cigarrillo convencional en el futuro. Es urgente que se regule porque estamos generando nuevos adictos”. También advirtió sobre el costo sanitario: “¿Quién se va a hacer cargo del daño que produzcan estos productos? Es una política pública y debe estar reglamentada”.

La entrevista completa

Los especialistas advierten sobre la presentación engañosa de las bolsitas de nicotina en kioscos

