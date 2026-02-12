Ejercicio breve e intenso supera la relajación para aliviar el pánico

MIÉRCOLES, 11 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Aunque a menudo se recomiendan técnicas de relajación para el trastorno de pánico, apoyarse en esas sensaciones físicas intensas mediante el ejercicio puede ser el mejor tratamiento.

Un estudio publicado el 8 de febrero en la revista Frontiers in Psychiatry encontró que breves episodios intermitentes de ejercicio de alta intensidad fueron significativamente más efectivos para reducir la gravedad y frecuencia de los ataques de pánico que las técnicas estándar de relajación.

Los investigadores, de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo en Brasil, afirman que este enfoque parece funcionar ayudando a los pacientes a desarrollar tolerancia a los mismos síntomas que desencadenan su miedo.

Para las personas que viven con trastorno de pánico, la sensación de un corazón acelerado o dificultad para respirar puede parecer una emergencia potencialmente mortal.

Estos ataques de pánico frecuentes e inesperados afectan aproximadamente al 2,7% de la población estadounidense, haciendo que la vida diaria a menudo parezca un campo minado de posibles desencadenantes.

El estándar de oro actual para el tratamiento del trastorno es la terapia cognitivo-conductual (TCC), que utiliza una técnica llamada exposición interoceptiva.

Esto implica activar intencionadamente síntomas físicos --como un corazón acelerado-- en un entorno controlado para demostrar al cerebro que son inofensivos.

Tradicionalmente, los terapeutas han utilizado métodos artificiales como hacer que los pacientes giren en una silla o respiren rápidamente para desencadenar síntomas.

Sin embargo, este estudio sugiere que un programa de 12 semanas de ejercicio intenso es una forma más natural y eficaz de lograr el mismo objetivo de desencadenar síntomas similares al pánico y reajustar el cerebro para que los vea como no dañinos.

"Aquí mostramos que un programa de 12 semanas de ejercicio breve e intenso e intermitente puede utilizarse como estrategia de exposición interoceptiva para tratar a pacientes con trastorno de pánico", dijo el autor principal Ricardo William Muotri en un comunicado de prensa. Trabaja en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de São Paulo.

Para el ensayo, 102 adultos se dividieron en dos grupos. Un grupo practicaba relajación muscular progresiva (respiración profunda seguida de tensar y relajar los grupos musculares), mientras que el otro realizaba sesiones de ejercicio que consistían en 15 minutos de caminata, seguidos de varios sprints de alta intensidad de 30 segundos, periodos de recuperación y luego caminar al final de cada sesión.

Ninguno tomaba medicación para el trastorno de pánico.

A los seis meses, el grupo de ejercicio mostró un descenso mucho mayor en los síntomas de pánico, ansiedad y depresión.

Como el grupo de ejercicio informó que disfrutaba más de las sesiones que el grupo de relajación, los investigadores creen que esos pacientes tienen más probabilidades de mantenerse comprometidos con el tratamiento de ejercicio a largo plazo.

"Los profesionales sanitarios pueden adoptar ejercicios intensos e intermitentes como una estrategia natural y de bajo coste de exposición interoceptiva", afirmó Muotri. Señaló que, dado que esto puede ocurrir fuera de una clínica, acerca la exposición a la vida cotidiana del paciente.

El Instituto Nacional de Salud Mental proporciona más información sobre el reconocimiento y el tratamiento del trastorno de pánico.

FUENTE: Frontiers, nota de prensa, 9 de febrero de 2026