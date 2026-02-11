La muerte de Xisco Quesada: un diagnóstico inesperado de cáncer de páncreas a los 28 años y la explicación científica

El cáncer de páncreas afecta principalmente a personas mayores de 60 años, pero Xisco Quesada lo visibilizó en jóvenes menores de cuarenta años (Instagram/@XiscoQuesada9)

Murió Xisco Quesada, el influencer mallorquín y exfutbolista, que narraba públicamente su lucha contra el cáncer de páncreas desde el momento del diagnóstico. Con 28 años y una comunidad de más de 350.000 seguidores, Quesada puso rostro a una enfermedad que rara vez afecta a personas jóvenes y que, según expertos de Harvard Medical School, suele detectarse en adultos mayores.

Su testimonio, además de movilizar apoyo social y campañas solidarias, puso en foco la realidad de una patología que presenta grandes desafíos médicos y científicos.

El cáncer de páncreas: una enfermedad de adultos mayores

El cáncer de páncreas se considera una de las neoplasias más letales y difíciles de tratar. La mediana de edad al diagnóstico se sitúa en 71 años, y más del 80% de los casos se produce en personas mayores de 60 años. Menos del 12% se detecta antes de los 55 años y los diagnósticos en menores de 40 años representan apenas alrededor del 1,5% de todos los casos, según el National Institutes of Health, la American Cancer Society y revisiones científicas publicadas en Pancreatology.

Investigadores de Harvard Medical School destacan que la edad es el principal factor de riesgo y que el cáncer de páncreas en adultos jóvenes suele estar vinculado a causas genéticas o antecedentes familiares directos.

La dificultad en el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas se debe a síntomas iniciales inespecíficos, como dolor abdominal y pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de páncreas es conocido por su dificultad diagnóstica. Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con otras afecciones del aparato digestivo: dolor abdominal persistente, pérdida de peso sin causa aparente, ictericia, náuseas o la aparición súbita de diabetes en adultos.

Estas señales suelen aparecer cuando el tumor ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que explica que más de la mitad de los casos se detecten con metástasis o afectación de órganos cercanos. La tasa de supervivencia a cinco años en estos estadios apenas supera el 10%, según la American Cancer Society y la Sociedad Española de Oncología Médica.

Factores de riesgo en adultos jóvenes

En pacientes jóvenes como Quesada, los factores de riesgo adquieren un perfil diferente respecto a los adultos mayores. El componente genético es determinante en hasta un 10% de los diagnósticos, especialmente cuando existen mutaciones hereditarias (BRCA1, BRCA2, CDKN2A, TP53) o historia familiar de cáncer de páncreas o síndromes hereditarios.

Otros factores, como el tabaquismo desde edades tempranas, la obesidad, la diabetes tipo 2 y el sedentarismo, también incrementan la probabilidad de desarrollar la enfermedad, según el Global Burden of Disease Study y el análisis de Harvard Medical School.

La tasa de supervivencia a cinco años para pacientes con cáncer de páncreas en etapas avanzadas apenas supera el 10% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas décadas, la incidencia global del cáncer de páncreas ha aumentado de manera ligera, en parte por el envejecimiento poblacional y también por cambios en el estilo de vida, como el aumento de la obesidad y del consumo de alimentos ultraprocesados.

La incidencia en menores de 40 años, según estudios internacionales, se mantiene baja y estable, a diferencia de otros cánceres como el colorrectal o el de mama, donde sí se han detectado aumentos en jóvenes. El National Institutes of Health subraya que la mayor parte de los diagnósticos sigue concentrándose en mayores de 70 años.

El impacto clínico en jóvenes: agresividad y opciones terapéuticas

El cáncer de páncreas en menores de 40 años tiende a diagnosticarse en fases más avanzadas por el bajo índice de sospecha clínica. Además, los tumores suelen presentar una mayor agresividad biológica y se localizan con frecuencia en la cabeza del páncreas. Aunque la enfermedad progresa rápido, los jóvenes suelen tolerar tratamientos más intensivos debido a su mejor estado general de salud y menor presencia de comorbilidades, según la revista Pancreatology y Harvard Medical School.

Sin embargo, las opciones de tratamiento efectivo continúan siendo limitadas cuando el diagnóstico se realiza en etapas avanzadas. La investigación en cáncer de páncreas avanza en áreas como las terapias dirigidas, la inmunoterapia y la medicina personalizada basada en el perfil genético de cada paciente.

El testimonio de Xisco Quesada impulsó campañas de apoyo y fomentó el debate sobre la necesidad de más recursos e investigación en cáncer de páncreas juvenil (Instagram @XiscoQuesada9)

A pesar de estos progresos, la falta de un programa de cribado poblacional y la inespecificidad de los síntomas siguen siendo obstáculos para la detección precoz y el acceso a tratamientos curativos. Instituciones como la Harvard Medical School y la American Cancer Society insisten en la necesidad de invertir en investigación y sensibilizar sobre los factores de riesgo para mejorar las tasas de supervivencia.

El caso de Xisco Quesada visibilizó el impacto de esta enfermedad en personas jóvenes y la importancia de promover tanto el diagnóstico temprano como el acceso a terapias innovadoras. Su testimonio generó una red de apoyo y contribuyó a abrir el debate sobre la necesidad de más recursos, investigación y acompañamiento para pacientes que enfrentan este diagnóstico en edades poco habituales.