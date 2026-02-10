Ciencia

Cuál es el rol del sistema nervioso en el desarrollo temprano del cáncer de páncreas, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos identificaron, en modelos animales y cultivos humanos, una interacción inédita entre fibras simpáticas y células del entorno pancreático. Cómo este hallazgo podría abrir nuevas alternativas terapéuticas para una de las enfermedades oncológicas más agresivas

Guardar
El cáncer de páncreas se
El cáncer de páncreas se vincula a una interacción temprana entre sistema nervioso y tejido pancreático, según un nuevo estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hallazgo reciente cambió la forma de entender el cáncer de páncreas. Investigadores del Cold Spring Harbor Laboratory descubrieron que el sistema nervioso no solo reacciona ante el tumor, sino que participa activamente desde las etapas más tempranas en su desarrollo.

El estudio, publicado en la revista Cancer Discovery y realizado en modelos animales y cultivos humanos, identificó un diálogo inesperado entre fibras nerviosas y células del tejido pancreático que podría convertirse en un nuevo blanco terapéutico.

El cáncer de páncreas —especialmente el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), su forma más frecuente y agresiva— es uno de los tumores con peor pronóstico. Suele diagnosticarse en fases avanzadas y muestra alta resistencia a la quimioterapia y a la inmunoterapia. Por eso, comprender qué ocurre en las etapas iniciales de la enfermedad es clave para diseñar estrategias más eficaces.

Un entorno que se organiza antes del tumor

Una característica conocida de este cáncer es la invasión perineural: las células malignas utilizan los nervios como vías para expandirse hacia otros tejidos. Sin embargo, el nuevo estudio sugiere que la relación entre nervios y tejido pancreático comienza incluso antes de que el tumor esté completamente formado.

La investigación revela que los
La investigación revela que los fibroblastos myCAFs atraen fibras simpáticas antes de la formación del tumor pancreático visible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por el investigador Jeremy Nigri descubrió que un subtipo particular de fibroblastos —células que forman parte del tejido que rodea al tumor— comienza a atraer fibras del sistema nervioso simpático (activa al cuerpo ante el estrés) incluso en etapas muy tempranas. Estos fibroblastos, conocidos como myCAFs, envían señales que convocan a las fibras nerviosas hacia zonas del páncreas donde todavía no hay un tumor completamente formado.

En otras palabras, el entorno que favorece el crecimiento del cáncer empieza a organizarse antes de que la masa tumoral sea visible.

Una forma sencilla de imaginarlo es pensar en una obra en construcción: antes de que aparezca el edificio, alguien ya está tendiendo el cableado y preparando la infraestructura. Algo similar ocurre aquí. Estos fibroblastos crean una red de apoyo temprana que luego puede facilitar y acelerar la expansión del tumor.

Imágenes en tres dimensiones y un ciclo que se retroalimenta

Para observar esta interacción, los científicos utilizaron técnicas avanzadas de inmunofluorescencia de montaje completo, que permitieron reconstruir en tres dimensiones la organización espacial de los nervios y los fibroblastos en el tejido pancreático. “Nunca imaginé la lesión de esta forma. Solo la había visto en dos dimensiones”, explicó Nigri al describir el impacto de las imágenes obtenidas.

La comunicación activa entre fibras
La comunicación activa entre fibras nerviosas y fibroblastos crea un microambiente favorable para el desarrollo del cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los experimentos en modelos animales y en cultivos de células humanas revelaron un mecanismo en forma de bucle autorefuerzante. El proceso funciona así:

  • Los myCAFs liberan señales que atraen fibras simpáticas.
  • Estas fibras nerviosas liberan noradrenalina, un neurotransmisor del sistema nervioso simpático.
  • La noradrenalina se une a receptores en los fibroblastos.
  • Esa unión provoca un aumento de calcio en el interior de las células y refuerza su activación.
  • Los fibroblastos activados atraen todavía más fibras nerviosas.

El resultado es un ciclo patológico que fortalece el microambiente tumoral y facilita el crecimiento del cáncer. Este hallazgo posiciona al sistema nervioso como un actor activo en las primeras fases del desarrollo tumoral, y no solo como una estructura invadida por el cáncer en etapas avanzadas.

Interrumpir el diálogo como estrategia terapéutica

Para comprobar la relevancia de este circuito, el equipo utilizó una neurotoxina para inhibir las fibras simpáticas en modelos experimentales. La intervención redujo la activación de los fibroblastos y logró disminuir el crecimiento tumoral en casi un 50%.

Este resultado sugiere que la comunicación entre nervios y fibroblastos no es un fenómeno secundario, sino un componente central del proceso.

El bloqueo experimental de las
El bloqueo experimental de las fibras simpáticas redujo tanto la activación de fibroblastos como el crecimiento tumoral en modelos animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también plantea una posible aplicación clínica inmediata. Medicamentos ya existentes, como la doxazosina, que actúan sobre la señalización adrenérgica, podrían combinarse con quimioterapia o inmunoterapia para bloquear esta interacción.

En lugar de atacar exclusivamente a las células tumorales, la estrategia consistiría en desactivar el “soporte” que las ayuda a prosperar. Nigri subrayó que intervenir en este diálogo celular representa un objetivo terapéutico prometedor, con potencial para limitar tanto el crecimiento tumoral como la inflamación pancreática asociada.

Un nuevo enfoque para un cáncer letal

El adenocarcinoma ductal pancreático tiene una de las tasas de supervivencia más bajas entre los tumores sólidos. La remodelación nerviosa detectada en este estudio podría estar directamente vinculada con la agresividad de la enfermedad y con su capacidad de expansión.

Los investigadores advierten que serán necesarios estudios adicionales para confirmar estos hallazgos en humanos y comprender mejor cómo interactúan otros subtipos de fibroblastos en el desarrollo del cáncer pancreático.

Sin embargo, el avance modifica la manera de pensar el inicio de esta enfermedad. No se trata únicamente de células que proliferan sin control, sino de una conversación temprana entre tejido nervioso y estroma que prepara el terreno para que el tumor crezca.

Si futuras investigaciones logran interrumpir ese diálogo, bloquear la señal nerviosa podría convertirse en una herramienta decisiva frente a uno de los cánceres más difíciles de tratar.

Temas Relacionados

Laboratorio Cold Spring HarborEstados UnidosSistema Nervioso SimpáticoFibroblastos Promotores de TumoresMecanismo Tumoral DesconocidoTratamientos OncológicosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué la vacuna contra el herpes zóster se perfila como estrategia para prevenir la demencia

Una investigación en Canadá postuló los posibles beneficios de esta estrategia. Los datos y el análisis divulgados en The Lancet

Por qué la vacuna contra

Descubren nuevos circuitos cerebrales que podrían estar implicados en el trastorno obsesivo-compulsivo

El hallazgo, realizado mediante resonancia magnética funcional, revela que en las personas con esta condición se activan regiones cerebrales adicionales durante tareas cotidianas. Cómo este avance podría abrir nuevas oportunidades para mejorar los tratamientos

Descubren nuevos circuitos cerebrales que

Vacunación contra el sarampión: el panorama en Argentina y qué alertan para los países de la región

La Organización Panamericana de la Salud emitió un alerta recientemente y reportó un aumento de casos. La importancia de reforzar los esquemas de inmunización

Vacunación contra el sarampión: el

Advierten que la obesidad podría asociarse a una de cada diez muertes por enfermedades infecciosas en el mundo

Así lo planteó una investigación global publicada en The Lancet. Los autores indican que el impacto sanitario podría agravarse en los próximos años

Advierten que la obesidad podría

Qué es el sargazo y por qué aparece en las playas paradisíacas del Caribe

De alga beneficiosa a problema ambiental y económico, su gran expansión revela cómo el cambio climático y la contaminación transforman el océano y obligan a repensar la gestión costera

Qué es el sargazo y
DEPORTES
Tom Brady y una mentalidad

Tom Brady y una mentalidad que le dio siete anillos de Super Bowl: “Para ser campeón hay que estar por encima del 99% del resto”

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

Jon Jones y un posible retiro tras revelar la gravedad de su lesión: “Quizás mi mejor versión ya no pelea más”

La contundente sentencia sobre la ventaja de los motores Mercedes en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El video que el Inter le dedicó a Lautaro Martínez y causó indignación entre los hinchas por sus errores: “Insulso y estúpido”

TELESHOW
Moria Casán habló sobre la

Moria Casán habló sobre la relación de Sofía Gala y Fito Páez y les dio un consejo: “No pretendan que la gente no se interese”

Graciela Alfano encendió las redes al mostrarse en una playa nudista: “Revoleé la bikini al agua”

Daniela Celis aclaró una falsa imputación penal que la vincula a una causa de apuestas ilegales

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro y lo acusó de deberle dinero: “Vivió tres años en mi casa”

Pachu Peña recordó en Infobae en Vivo el sketch junto a Leo Messi que se hizo viral y la reacción del astro: “¿Se habrá enojado?”

INFOBAE AMÉRICA

Los asaltos paramilitares a furgones

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Emiten dictamen favorable para la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña

Caribe bajo agua y Pacífico bajo fuego: el contraste climático en Panamá

Simple SV: la plataforma que transforma los trámites públicos en El Salvador

Siria se unió a la coalición internacional contra el Estado Islámico y asumió el control de los campos y detenidos vinculados al grupo extremista