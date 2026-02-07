Un estudio de la Universidad de California demostró que altos niveles de estrógeno afectan a la memoria de las mujeres

Las mujeres presentan mayor riesgo de trastornos por estrés postraumático debido a niveles elevados de estrógeno en el cerebro

La relación entre memoria, estrés y biología femenina ha sido foco de estudio durante décadas, pero nuevos hallazgos científicos aportan una perspectiva más precisa y profunda. Investigaciones recientes sostienen que los cambios hormonales cíclicos inciden no solo en el estado de ánimo, sino también en la capacidad de procesar y almacenar recuerdos, especialmente aquellos asociados a experiencias traumáticas.

Este avance permite comprender por qué las mujeres presentan una mayor incidencia de trastornos como el estrés postraumático y por qué la memoria femenina responde de manera distinta ante situaciones de alta presión emocional.

Los expertos advierten que considerar la influencia del ciclo menstrual en el funcionamiento cerebral podría transformar tanto la prevención como el tratamiento de afecciones vinculadas al estrés, abriendo la puerta a estrategias adaptadas a las necesidades biológicas específicas de cada mujer.

Por qué los altos niveles de estrógeno afectan a la memoria de las mujeres

Un estudio de la Universidad de California, Irvine reveló que los altos niveles de estrógeno en el cerebro elevan el riesgo de problemas de memoria relacionados con el estrés en mujeres. Este fenómeno ayuda a entender por qué ellas presentan casi el doble de probabilidad de desarrollar trastorno por estrés postraumático y una mayor vulnerabilidad a la demencia en la vejez.

El hipocampo femenino experimenta mayor plasticidad durante los picos de estrógeno, lo que potencia el aprendizaje y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ciclo menstrual, el estrógeno aumenta progresivamente tras la menstruación y alcanza su punto máximo antes de la ovulación. En ese periodo, el cerebro femenino muestra mayor plasticidad, lo que facilita el aprendizaje y la formación rápida de recuerdos. Sin embargo, este mismo estado incrementa la sensibilidad ante estímulos emocionales y puede aumentar la vulnerabilidad si ocurre un evento traumático.

Tras la ovulación, cuando el estrógeno disminuye y predomina la progesterona, las respuestas emocionales se estabilizan y la fijación de recuerdos traumáticos es menos intensa. Estas diferencias hormonales influyen en la forma en que se consolidan los recuerdos asociados a situaciones estresantes.

Las claves más importantes del estudio

La investigación, liderada por la doctora Tallie Z. Baram, analizó modelos animales para observar la relación entre los picos hormonales y los efectos del estrés. Los experimentos demostraron que las ratonas sometidas a situaciones estresantes durante fases de alto estrógeno experimentaron mayor dificultad para recordar hechos y respuestas emocionales más intensas frente a estímulos relacionados con el trauma. En cambio, en etapas de bajo estrógeno, estos efectos se redujeron.

Nuevos hallazgos abren oportunidades para tratamientos personalizados que consideren el ciclo hormonal en la prevención y manejo del estrés en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo observó que, en los ratones macho, la reacción fue menos notoria, lo que evidencia que tanto el sexo biológico como el momento hormonal en que ocurre un evento traumático determinan la magnitud de las secuelas de memoria. Tallie Z. Baram explicó que, aunque el estrógeno es esencial para el aprendizaje y el funcionamiento cerebral, los niveles elevados en el hipocampo durante el estrés pueden provocar alteraciones duraderas.

A nivel molecular, el estudio detectó que el estrógeno impulsa la flexibilidad genética del cerebro y la activación de genes responsables de la plasticidad sináptica. Esta capacidad potencia el rendimiento cognitivo en condiciones normales, pero frente a traumas severos puede dejar huellas persistentes en los circuitos cerebrales encargados de la memoria.

Otro hallazgo relevante es que el efecto del estrógeno sobre la memoria depende de dos tipos de receptores: alfa, predominante en machos, y beta, más relevante en hembras. Bloquear el receptor adecuado permitió a los científicos prevenir alteraciones de memoria, lo que ofrece la posibilidad de tratamientos personalizados según el sexo y el ciclo hormonal.

Bajar los niveles de estrógeno tras la ovulación reduce la vulnerabilidad de las mujeres a los efectos del estrés en la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Elizabeth Heller, de la Universidad de Pennsylvania, señaló que la predisposición al trauma está más vinculada al estado hormonal previo al evento que a la naturaleza del suceso. En mujeres, la tendencia a desarrollar recuerdos traumáticos profundos y generalizar el miedo depende de la fase del ciclo menstrual en el momento del hecho estresante.

Las conclusiones de la Universidad de California subrayan que la vulnerabilidad a las secuelas de memoria por estrés no responde únicamente al tipo de trauma, sino también al contexto biológico en que el cerebro enfrenta la amenaza. Estos hallazgos abren la puerta a estrategias médicas y preventivas que consideren el ciclo hormonal individual, permitiendo soluciones específicas y adaptadas para la salud femenina.