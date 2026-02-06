Las comidas familiares protegen a los adolescentes del consumo de alcohol y drogas

JUEVES, 5 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quieres evitar que tu adolescente consuma drogas o beba?

Un nuevo estudio sugiere reservar tiempo para cenar con ellos.

La mayoría de los adolescentes que cenan regularmente con su familia tienen menos probabilidades de recurrir al consumo de sustancias, según informaron hoy los investigadores en el Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma.

Una cena de calidad --comunicación abierta, sin distracciones digitales, disfrute-- se relacionó con un riesgo de consumo de sustancias entre los adolescentes entre un 22% y un 34% menor.

"Estos hallazgos se basan en lo que ya sabíamos sobre el valor de las comidas familiares como una forma práctica y ampliamente accesible de reducir el riesgo de consumo de sustancias en adolescentes", dijo la investigadora principal Margie Skeer en un comunicado de prensa. Es presidenta de salud pública y medicina comunitaria en la Universidad de Tufts en Boston.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 2.090 adolescentes estadounidenses de entre 12 y 17 años y a sus padres.

El equipo utilizó un cuestionario estándar para evaluar la calidad de los horarios de las comidas familiares y preguntó sobre el consumo de alcohol, marihuana y vapeo por parte de los adolescentes en los seis meses anteriores.

Los resultados mostraron que el vínculo durante las cenas familiares redujo el riesgo de consumo de alcohol entre un 22% y un 34%; vapear hasta un 30%; y el consumo de marihuana hasta un 34%.

"Conectar rutinariamente durante las comidas --que puede ser tan simple como que un cuidador y un niño estén en un mostrador tomando un tentempié juntos-- puede ayudar a establecer una comunicación abierta y rutinaria entre padres e hijos, así como un seguimiento parental para apoyar resultados más positivos a largo plazo para la mayoría de los niños", dijo Skeer.

"No se trata de la comida, el momento o el lugar; Lo importante es la relación padre-hijo y las interacciones que ayuda a cultivar", dijo.

Sin embargo, el estudio también encontró que las comidas familiares regulares pueden no ayudar tanto a adolescentes que han experimentado muchas experiencias negativas en la infancia.

Los adolescentes que habían experimentado cuatro o más eventos adversos en su infancia no obtuvieron un beneficio significativo de las cenas familiares, según mostró el estudio.

Estos eventos pueden incluir divorcio, violencia física, violencia sexual, un familiar que consuma sustancias, un familiar con un trastorno de salud mental o ser avergonzado por su peso.

Desafortunadamente, casi 1 de cada 5 estudiantes de secundaria en EE. UU. menores de 18 años ha experimentado traumas infantiles a este nivel, según los investigadores.

"Aunque nuestra investigación sugiere que los adolescentes que han experimentado factores de estrés más severos pueden no ver los mismos beneficios de las comidas familiares, pueden beneficiarse de enfoques más específicos e informados sobre el trauma, como el apoyo en salud mental y formas alternativas de implicación familiar", dijo Skeer.

Dijo que futuras investigaciones deberían investigar si otros rituales familiares compartidos o rutinas podrían ayudar a estos adolescentes.

FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 5 de febrero de 2026