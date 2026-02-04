La ciencia explica por qué aparecen los sofocos tras la menopausia

La disminución de estrógeno tras la menopausia está directamente relacionada con la aparición de sofocos y sudores nocturnos en mujeres adultas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución de estrógeno en mujeres adultas, especialmente después de la menopausia, provoca cambios que afectan varios sistemas del cuerpo. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los sofocos y los sudores nocturnos, que pueden alterar el descanso y la vida cotidiana. Reconocer estos signos y consultar a un profesional permite acceder a tratamientos efectivos y mejorar el bienestar.

Fuentes como la Harvard Medical School, la Mayo Clinic y la North American Menopause Society mencionan los síntomas, causas y opciones de manejo para la menopausia

¿Qué es el estrógeno y por qué disminuye?

El estrógeno es una hormona sexual femenina producida principalmente por los ovarios. Su función va mucho más allá de la reproducción e influye en la salud ósea, la elasticidad de la piel, la función cardiovascular, el metabolismo y el sistema nervioso. La producción de estrógeno empieza a disminuir durante la perimenopausia, un periodo de transición que puede durar varios años antes de la menopausia. Tras la menopausia, los niveles de estrógeno se reducen de forma marcada y sostenida, lo que provoca una serie de cambios fisiológicos.

La principal causa de la disminución de estrógeno es el agotamiento progresivo de la función ovárica. Factores como la genética, algunas enfermedades autoinmunes, tratamientos médicos (cirugía ovárica, quimioterapia) y el envejecimiento natural pueden acelerar o agravar esta caída hormonal.

Los sofocos y los sudores nocturnos son síntomas vasomotores frecuentes que pueden afectar de forma significativa la calidad del sueño y la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sofocos y los sudores nocturnos son síntomas vasomotores, denominados así porque involucran cambios en los vasos sanguíneos. Son el resultado de la alteración del mecanismo de control de la temperatura corporal, proceso en el que el estrógeno tiene un papel central.

El hipotálamo, una zona del cerebro que actúa como termostato del cuerpo, depende del equilibrio hormonal para funcionar correctamente. Cuando los niveles de estrógeno bajan, el hipotálamo puede interpretar erróneamente que el cuerpo está sobrecalentado. Como respuesta, provoca la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel, lo que produce enrojecimiento y una sensación súbita de calor. A esto se suma la sudoración intensa, mecanismo que busca disipar rápidamente el exceso de calor.

Esta reacción es espontánea y puede desencadenarse varias veces al día o durante la noche, afectando de manera significativa la calidad de vida.

Manifestaciones y consecuencias en la vida diaria

La intensidad, frecuencia y duración de los sofocos y sudores nocturnos varían ampliamente entre mujeres. En algunos casos, los episodios son leves y esporádicos, mientras que en otros pueden presentarse varias veces al día y durante la noche.

Algunas mujeres deben cambiarse de ropa varias veces debido a la sudoración. Sin embargo, la mayor molestia suele concentrarse durante el descanso nocturno. Los episodios de sudores nocturnos interrumpen el sueño, favorecen el insomnio y pueden generar despertares bruscos e incomodidad. Como consecuencia, el sueño se fragmenta, la fatiga se acumula y puede aparecer irritabilidad, dificultad para concentrarse y disminución del rendimiento diario.

Las consecuencias de los sudores nocturnos incluyen irritabilidad, dificultad para concentrarse y bajo rendimiento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el impacto psicológico no debe subestimarse. El mal descanso y la incomodidad pueden acentuar síntomas de ansiedad, depresión y afectar la autoestima. Para algunas mujeres, estos cambios representan una carga emocional considerable.

Otros síntomas y opciones de tratamiento

El descenso de estrógeno puede provocar síntomas como sequedad vaginal, molestias en las relaciones sexuales, cambios en el estado de ánimo, disminución de la masa ósea, alteraciones en la distribución de la grasa corporal, reducción de la elasticidad de la piel, palpitaciones y variaciones en la presión arterial. La intensidad de estos síntomas varía en cada mujer.

Cuando los síntomas afectan la calidad de vida, es recomendable consultar a un profesional de la salud. Las opciones de tratamiento incluyen terapia de reemplazo hormonal, medicamentos no hormonales, fitoterapia, medidas de autocuidado y terapias complementarias. La elección depende de la evaluación médica y de las necesidades individuales de cada paciente.

La consulta médica y la información confiable permiten acceder a tratamientos personalizados, como la terapia hormonal y otras alternativas, para mejorar el bienestar en la menopausia (Freepik)

La elección del tratamiento debe ser personalizada y supervisada por un profesional, considerando la historia clínica, los factores de riesgo y las preferencias de cada mujer. El seguimiento regular permite ajustar las estrategias y detectar posibles efectos adversos o nuevas necesidades.

El descenso de estrógeno y la aparición de sofocos y sudores nocturnos forman parte de una etapa natural en la vida de las mujeres. Contar con información confiable y opciones terapéuticas adecuadas favorece el tránsito por esta fase con mayor bienestar físico y emocional.