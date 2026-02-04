Salud

La ciencia explica por qué aparecen los sofocos tras la menopausia

Especialistas detallan los cambios que provocan estos episodios y cómo afectan la vida cotidiana

Guardar
La disminución de estrógeno tras
La disminución de estrógeno tras la menopausia está directamente relacionada con la aparición de sofocos y sudores nocturnos en mujeres adultas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución de estrógeno en mujeres adultas, especialmente después de la menopausia, provoca cambios que afectan varios sistemas del cuerpo. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los sofocos y los sudores nocturnos, que pueden alterar el descanso y la vida cotidiana. Reconocer estos signos y consultar a un profesional permite acceder a tratamientos efectivos y mejorar el bienestar.

Fuentes como la Harvard Medical School, la Mayo Clinic y la North American Menopause Society mencionan los síntomas, causas y opciones de manejo para la menopausia

¿Qué es el estrógeno y por qué disminuye?

El estrógeno es una hormona sexual femenina producida principalmente por los ovarios. Su función va mucho más allá de la reproducción e influye en la salud ósea, la elasticidad de la piel, la función cardiovascular, el metabolismo y el sistema nervioso. La producción de estrógeno empieza a disminuir durante la perimenopausia, un periodo de transición que puede durar varios años antes de la menopausia. Tras la menopausia, los niveles de estrógeno se reducen de forma marcada y sostenida, lo que provoca una serie de cambios fisiológicos.

La principal causa de la disminución de estrógeno es el agotamiento progresivo de la función ovárica. Factores como la genética, algunas enfermedades autoinmunes, tratamientos médicos (cirugía ovárica, quimioterapia) y el envejecimiento natural pueden acelerar o agravar esta caída hormonal.

Los sofocos y los sudores
Los sofocos y los sudores nocturnos son síntomas vasomotores frecuentes que pueden afectar de forma significativa la calidad del sueño y la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sofocos y los sudores nocturnos son síntomas vasomotores, denominados así porque involucran cambios en los vasos sanguíneos. Son el resultado de la alteración del mecanismo de control de la temperatura corporal, proceso en el que el estrógeno tiene un papel central.

El hipotálamo, una zona del cerebro que actúa como termostato del cuerpo, depende del equilibrio hormonal para funcionar correctamente. Cuando los niveles de estrógeno bajan, el hipotálamo puede interpretar erróneamente que el cuerpo está sobrecalentado. Como respuesta, provoca la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel, lo que produce enrojecimiento y una sensación súbita de calor. A esto se suma la sudoración intensa, mecanismo que busca disipar rápidamente el exceso de calor.

Esta reacción es espontánea y puede desencadenarse varias veces al día o durante la noche, afectando de manera significativa la calidad de vida.

Manifestaciones y consecuencias en la vida diaria

La intensidad, frecuencia y duración de los sofocos y sudores nocturnos varían ampliamente entre mujeres. En algunos casos, los episodios son leves y esporádicos, mientras que en otros pueden presentarse varias veces al día y durante la noche.

Algunas mujeres deben cambiarse de ropa varias veces debido a la sudoración. Sin embargo, la mayor molestia suele concentrarse durante el descanso nocturno. Los episodios de sudores nocturnos interrumpen el sueño, favorecen el insomnio y pueden generar despertares bruscos e incomodidad. Como consecuencia, el sueño se fragmenta, la fatiga se acumula y puede aparecer irritabilidad, dificultad para concentrarse y disminución del rendimiento diario.

Las consecuencias de los sudores
Las consecuencias de los sudores nocturnos incluyen irritabilidad, dificultad para concentrarse y bajo rendimiento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el impacto psicológico no debe subestimarse. El mal descanso y la incomodidad pueden acentuar síntomas de ansiedad, depresión y afectar la autoestima. Para algunas mujeres, estos cambios representan una carga emocional considerable.

Otros síntomas y opciones de tratamiento

El descenso de estrógeno puede provocar síntomas como sequedad vaginal, molestias en las relaciones sexuales, cambios en el estado de ánimo, disminución de la masa ósea, alteraciones en la distribución de la grasa corporal, reducción de la elasticidad de la piel, palpitaciones y variaciones en la presión arterial. La intensidad de estos síntomas varía en cada mujer.

Cuando los síntomas afectan la calidad de vida, es recomendable consultar a un profesional de la salud. Las opciones de tratamiento incluyen terapia de reemplazo hormonal, medicamentos no hormonales, fitoterapia, medidas de autocuidado y terapias complementarias. La elección depende de la evaluación médica y de las necesidades individuales de cada paciente.

La consulta médica y la
La consulta médica y la información confiable permiten acceder a tratamientos personalizados, como la terapia hormonal y otras alternativas, para mejorar el bienestar en la menopausia (Freepik)

La elección del tratamiento debe ser personalizada y supervisada por un profesional, considerando la historia clínica, los factores de riesgo y las preferencias de cada mujer. El seguimiento regular permite ajustar las estrategias y detectar posibles efectos adversos o nuevas necesidades.

El descenso de estrógeno y la aparición de sofocos y sudores nocturnos forman parte de una etapa natural en la vida de las mujeres. Contar con información confiable y opciones terapéuticas adecuadas favorece el tránsito por esta fase con mayor bienestar físico y emocional.

Temas Relacionados

Mujeres AdultasMenopausiaEstrógenoHipotálamoSíntomas VasomotoresCalidad De Vidasudores nocturnosTranspiraciónNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Estrés y envejecimiento: señales de alarma y consejos de Harvard para reducir el daño

El insomnio, la fatiga y la inflamación son señales clave que indican desgaste celular. Prácticas respaldadas por la ciencia para minimizar su impacto y promover el bienestar físico y mental

Estrés y envejecimiento: señales de

Ducha con luz tenue, ¿la clave para reducir la ansiedad y alcanzar un descanso reparador?

Un hábito poco conocido atrae la atención de quienes desean mejorar el bienestar nocturno. Cuál es su verdadero efecto sobre el organismo, según los expertos

Ducha con luz tenue, ¿la

Los 19 hábitos diarios que aumentan la longevidad y mejoran la calidad de vida, según expertos

Especialistas consultados por Financial Review explican que la clave para sumar años saludables está en la repetición de pequeños gestos cotidianos. Desde horarios de descanso hasta actividad física, cuáles son las claves

Los 19 hábitos diarios que

La Dieta de la Zona y su efecto metabólico: el método nutricional que busca controlar el hambre y mejorar marcadores de salud

Respaldada por expertos y figuras públicas, esta estrategia alimentaria, analizada por expertos consultados por The Telegraph, propone una proporción específica de nutrientes y promueve elecciones equilibradas, apuntando a favorecer la sensación de saciedad y apoyar el bienestar físico

La Dieta de la Zona

Beber demasiada agua también es un riesgo: cómo detectar la sobrehidratación y evitar complicaciones

Identificar señales de alerta en el cuerpo es clave, advierten expertos, ya que el exceso de líquidos puede alterar el equilibrio del organismo y derivar en complicaciones graves si no se actúa a tiempo

Beber demasiada agua también es
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Adorable, pero letal: así es

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral