Las parejas son más felices cuando ven a su pareja como un ahorrador, según un estudio

Healthday Spanish

MARTES, 3 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La forma en que las parejas perciben los hábitos económicos del otro puede influir mucho en lo felices que se sienten, tanto en su relación como en sus finanzas, según una nueva investigación de la Universidad de Georgia.

Los cónyuges que veían a sus parejas como ahorradores en lugar de gastadores informaron de mayores niveles de felicidad conyugal y bienestar financiero, dijo Jamie Lynn Byram, autora principal en la Facultad de Ciencias de la Familia y el Consumidor de la UGA.

"Sentían que tenían suficiente dinero para lo que querían y sentían que estaban cumpliendo objetivos juntos cuando su pareja estaba centrada en ahorrar para su futuro", añadió Byram en un comunicado de prensa.

Su equipo publicó recientemente sus hallazgos en el Journal of Financial Counseling and Planning.

El estudio encuestó a más de 100 parejas en Georgia. A maridos y esposas se les preguntó por separado sobre sus hábitos de gasto, ingresos y qué satisfacción sentían con su matrimonio y sus finanzas.

Un hallazgo clave: la percepción importaba más que la realidad.

Incluso cuando las parejas gastaban más de lo que guardaban a escondidas, seguían sintiéndose mejor con sus finanzas si les decían que había ahorro o pensaban que su pareja estaba centrada en ello.

"Las percepciones importan más que la realidad", dijo el coautor John Grable, asesor financiero certificado y profesor de ciencias familiares y del consumidor. "Vemos que la satisfacción financiera es profundamente relacional, influenciada menos por lo que hacen los socios y más por cómo se perciben las acciones."

El estudio también encontró que los hábitos económicos afectaban a las parejas de diferentes maneras.

Cuando las esposas decían que eran "gastadoras", a menudo significaba que se sentían cómodas con las finanzas de la pareja, y esa confianza hacía que sus maridos se sintieran mejor respecto al matrimonio.

Pero las esposas reportaron sentirse más satisfechas al ver a sus maridos como ahorradores.

"Para la esposa, si su marido está ahorrando, eso le indica que está comprometido con su futuro financiero", dijo Byram.

En general, la felicidad de cada pareja estaba estrechamente ligada al comportamiento financiero del otro.

"Basándonos en la investigación, podemos decir que los hábitos económicos no solo moldean los presupuestos familiares; los comportamientos económicos también moldean cómo las parejas se sienten respecto a sus relaciones", explicó Grable.

Los investigadores subrayaron que las conversaciones honestas sobre el dinero pueden ayudar a las parejas a entenderse mejor.

"La comunicación es la base para tener relaciones sanas con el dinero", dijo Byram. "Si os entendéis, entonces vais a tener empatía el uno por el otro. Y cuando surjan temas financieros, entenderás mejor por qué tu pareja reaccionó de esa manera."

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Georgia, 30 de enero de 2026

