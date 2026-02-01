Salud

La resiliencia mental, clave para enfrentar el estrés y la adversidad

Expertos en psicología destacan su importancia para enfrentar situaciones adversas, subrayando estrategias efectivas que permiten recuperar el bienestar y mantener el equilibrio emocional ante momentos de crisis

Enfrentar momentos difíciles es una experiencia común para todas las personas y, a menudo, puede dar la sensación de que es imposible encontrar una salida. No obstante, la psicología ha identificado diversas estrategias efectivas que ayudan a superar este tipo de circunstancias y a recuperar el bienestar y la estabilidad.

La importancia de la resiliencia y el autocuidado

Según la American Psychological Association (APA), la resiliencia y el autocuidado, combinados con el apoyo adecuado, marcan la diferencia incluso en los escenarios más complejos.

La resiliencia es la capacidad de adaptación positiva ante la adversidad, el trauma o situaciones estresantes, según la definición de la APA. Asimismo, destaca que no consiste en evitar el dolor, sino en desarrollar recursos internos y externos para gestionarlo y avanzar. Psychology Today sostiene que este recurso puede cultivarse a través del aprendizaje y la práctica de habilidades específicas.

El surgimiento de emociones negativas es parte normal de cualquier crisis, incluyendo la tristeza, el miedo, la ansiedad o la ira. La psicóloga clínica Beth Kurland, citada por GQ y Psychology Today, señala que permitir que tales emociones tomen el control impide reaccionar con claridad y dificulta la toma de decisiones acertadas.

Según la especialista, “si somos capaces de centrarnos en lo que nos aporta seguridad y se lo transmitimos a nuestro cuerpo, contribuimos a crear las condiciones para que surjan la autocompasión, la claridad, la perspectiva, la aceptación, la resolución de problemas y otros recursos internos”, recoge GQ.

Tanto Psychology Today como GQ coinciden en que gestionar las emociones no significa negarlas ni suprimir el malestar, pero tampoco dejarse arrastrar por ellas. La clave radica en encontrar formas de regular estos sentimientos, aceptarlos sin permitir que dicten el comportamiento. Identificar pequeños momentos o acciones que ofrecen sensación de seguridad puede facilitar la recuperación y aliviar el malestar subjetivo.

Recuperar el sentido de control y buscar apoyo

Otra base relevante es el control sobre los propios actos o sentido de control. Psychology Today explica que “la capacidad de acción, incluso en aspectos pequeños, puede reducir la ansiedad y el estrés”.

Esto puede traducirse en tomar una decisión concreta, buscar ayuda profesional, realizar tareas sencillas como salir a caminar, o cualquier otro paso que permita recuperar poder sobre la situación. Desde GQ se destaca que buscar apoyo o practicar el autocuidado aporta una estabilidad fundamental para afrontar lo que ocurra, aunque la situación externa no se modifique de inmediato.

El apoyo social resulta fundamental en tiempos de crisis. El acompañamiento, más que los consejos, de amigos, familiares o integrantes de una red de apoyo, puede bastar para recuperar el equilibrio emocional.

GQ resalta la importancia de la conexión social; actividades tan simples como conversar, compartir tiempo o reír contribuyen a crear una base sólida desde la que afrontar dificultades. Psychology Today menciona la “co-regulación”, es decir, el restablecimiento conjunto del equilibrio emocional junto a otra persona, lo que resulta de gran ayuda en momentos de alta reactividad.

Técnicas y recursos para el bienestar

Entre las técnicas recomendadas para regular el vínculo entre mente y cuerpo se encuentra la Técnica de Liberación Emocional (EFT o Tapping), citada por Psychology Today. Esta metodología consiste en aplicar suaves golpecitos con los dedos en puntos específicos de acupresión, al mismo tiempo que se enuncian frases relacionadas tanto con el malestar como con la resiliencia.

Al principio se fomenta identificar las emociones intensas; después, se instala el foco en pensamientos que promueven el autocuidado y el afrontamiento. Los estudios citados subrayan su utilidad para reducir el estrés, la ansiedad y la tristeza.

El autocuidado ocupa un lugar central en la recuperación tras la crisis. Psychology Today recomienda identificar tanto acciones como estímulos que sean nutritivos y reconfortantes, aunque parezcan pequeños. Esto puede abarcar desde disfrutar de una comida saludable, dar un paseo, compartir tiempo con seres queridos, hasta prestar atención plena a detalles que generen seguridad.

Percibir estos estímulos positivos potencia recursos internos como la autocompasión y el optimismo. El experto Rick Hanson, citado por Psychology Today, afirma que “tomar consciencia de las experiencias positivas ayuda a contrarrestar la tendencia cerebral a enfocarse en lo negativo y a construir recursos internos para el afrontamiento”.

La psicología enfatiza que no hay soluciones instantáneas, pero sí la posibilidad de crecimiento personal en medio de la adversidad. La American Psychological Association recalca que la resiliencia implica no solo superar el momento difícil, sino también hallar oportunidades de aprendizaje y mejora a lo largo de este proceso.

En ese sentido, las situaciones difíciles pueden ser el origen de una fortaleza interna renovada y de nuevas maneras de interpretar la realidad.

Aceptar que el dolor y las emociones intensas no desaparecen de inmediato, pero que pueden volverse más soportables mediante estas estrategias, permite avanzar con mayor claridad y equilibrio. De este modo, las adversidades se transforman en un terreno propicio para el desarrollo de valentía y aceptación, abriendo la vía al bienestar duradero.

