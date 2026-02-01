La desconexión mental: los síntomas ocultos de los trastornos disociativos

Los trastornos disociativos alteran la conexión entre pensamientos, emociones, recuerdos y sentido de identidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos disociativos representan un desafío para la salud mental, ya que afectan la manera en que una persona conecta sus pensamientos, recuerdos, emociones y sentido de identidad. Según Mayo Clinic, estas condiciones pueden dificultar la gestión de la vida cotidiana y provocar una “desconexión” que complica las relaciones personales y laborales. Los principales subtipos son la despersonalización, la amnesia disociativa y el trastorno de identidad disociativo.

Uno de los aspectos centrales de los trastornos disociativos, de acuerdo con Mayo Clinic, es que sus síntomas muchas veces se confunden con otros problemas psicológicos, como ansiedad o depresión. Esta similitud puede dificultar la detección y favorece los diagnósticos incorrectos.

Entre las señales más comunes, se encuentran la desorientación sobre la propia identidad, la sensación de que el entorno no es real y la pérdida de memoria, que suelen atribuirse a otras causas.

¿Qué son los trastornos disociativos?

Los trastornos disociativos son condiciones en las que existe una separación entre pensamientos, emociones, recuerdos, entorno, comportamiento e identidad. Esta división puede manifestarse de distintas formas y, por lo general, es una respuesta a experiencias traumáticas o angustiantes.

En su función inicial, la disociación ayuda a la persona a olvidar recuerdos difíciles. Sin embargo, si esta respuesta persiste o se intensifica, interfiere en la vida diaria. Durante periodos de estrés, los síntomas tienden a acentuarse, afectando aún más la rutina y la salud mental en general.

Síntomas frecuentes y cómo identificarlos

Los síntomas varían según el tipo de trastorno disociativo, pero existen señales recurrentes. Muchas personas sienten que están separadas de sí mismas y de sus emociones, como si observaran su vida desde fuera; este fenómeno se conoce como despersonalización.

Algunas personas experimentan desrealización, un estado en el que las personas y objetos del entorno parecen irreales, difusos o distantes. El tiempo puede parecer distorsionado, acelerándose o ralentizándose. También es común el desdibujamiento de la identidad personal, lo que dificulta el manejo del estrés emocional o laboral.

La amnesia disociativa se caracteriza por una pérdida de memoria mayor a lo habitual, que no puede explicarse por causas médicas. Este tipo de olvido puede afectar datos personales, acontecimientos o personas, sobre todo después de experiencias traumáticas o dolorosas.

Además, los síntomas pueden reflejarse en dificultades en las relaciones, el ámbito laboral y la aparición de pensamientos asociados a la depresión o la ansiedad.

Principales tipos de trastornos disociativos

Según Mayo Clinic, existen tres diagnósticos principales dentro de los trastornos disociativos: el trastorno de despersonalización/desrealización, la amnesia disociativa y el trastorno de identidad disociativo.

El diagnóstico de trastorno de despersonalización y desrealización figura como uno de los principales dentro de los trastornos disociativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trastorno de despersonalización/desrealización implica una sensación continua de separación del propio ser o del ambiente. La despersonalización lleva a sentir que se observan las propias acciones y pensamientos como si se estuviera viendo una película.

En la desrealización, la percepción que se tiene de los demás y del mundo parece irreal o distante. Estos episodios pueden durar desde horas hasta meses y reaparecer varias veces a lo largo del tiempo.

La amnesia disociativa se manifiesta como lagunas de memoria más extendidas que el olvido habitual. Puede referirse a periodos concretos, como sucesos traumáticos o situaciones de combate.

Raramente, la pérdida de memoria es total sobre la información personal. Ocasionalmente, esta amnesia se acompaña de una “fuga disociativa”, en la que la persona se desplaza o deambula sin recordar quién es o cómo llegó allí.

El trastorno de identidad disociativo, antes denominado “trastorno de personalidad múltiple”, implica la presencia de dos o más identidades o “alter egos”. Estas identidades alternan el control de la conducta y pueden diferir en nombre, historia, voz, gestos, género y hasta necesidades físicas, como el uso de gafas.

Es frecuente que quienes presentan este diagnóstico tengan también episodios de amnesia y momentos en los que deambulan sin recuerdos del suceso.

Tratamientos recomendados y cuándo buscar ayuda

El tratamiento principal para los trastornos disociativos es la psicoterapia, cuyo propósito es ayudar a la persona a reconectar pensamientos, recuerdos y emociones, según Mayo Clinic. En algunos casos, los profesionales pueden recomendar medicamentos para abordar síntomas asociados, como la ansiedad o la depresión.

La psicoterapia constituye el tratamiento principal para los trastornos disociativos según especialistas en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar estas condiciones puede resultar complejo, pero la intervención apropiada permite mejorar la adaptación y la calidad de vida diaria, subraya Mayo Clinic.

Es esencial buscar atención médica si se presentan síntomas, especialmente si hay episodios de conducta impulsiva o situaciones peligrosas. En crisis agudas, es prioritaria la atención de urgencia hospitalaria, aunque los cuadros menos graves también requieren evaluación de un profesional de la salud mental.

Aunque el abordaje de los trastornos disociativos conlleva retos, numerosas personas logran incorporar nuevas estrategias y recursos que contribuyen a alcanzar una mayor estabilidad y bienestar.