Cómo una palta al día puede cambiar tu salud, según la ciencia

La ingesta diaria de 50 gramos de palta se asocia a beneficios para la salud cardiovascular y la calidad de la dieta, según especialistas (SF)

La ingesta diaria de palta puede influir en la salud cardiovascular, el peso y la calidad de la dieta. Personas adultas de todo el mundo incorporan este fruto por su sabor y valor nutricional. Las recomendaciones oficiales sugieren consumir 50 gramos al día, lo que representa un tercio de una palta mediana, para aprovechar sus beneficios sin exceder la cantidad calórica. La palta aporta grasas saludables y fibra, y su inclusión diaria puede mejorar distintos parámetros de bienestar.

Especialistas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sostienen que la palta se destaca por su perfil de grasas monoinsaturadas, similares a las del aceite de oliva.

Estas grasas ayudan a proteger el corazón y favorecen la absorción de vitaminas liposolubles como A, D, E y K. Además, una porción moderada diaria contribuye a la saciedad, lo que puede ayudar a controlar el consumo total de calorías.

Según Tammy Lakatos-Shames, nutricionista consultada por Sportlife, la palta funciona como un “potenciador de nutrientes” porque facilita la asimilación de micronutrientes presentes en otros alimentos. De acuerdo con la FDA, respetar la cantidad recomendada permite mantener el equilibrio nutricional y evitar un exceso de calorías y grasas.

Expertos de la FDA destacan que la palta contiene grasas monoinsaturadas, fundamentales para proteger el corazón y favorecer la absorción de vitaminas liposolubles Foto: Agrokion

Los beneficios de la palta para la salud

De acuerdo con el cardiólogo Andrew Freeman del National Jewish Health, las grasas de la palta son más saludables que las de origen animal, pero deben consumirse con moderación. “Se trata de una grasa mejor, pero solo con moderación”, explicó Freeman. La porción diaria sugerida ayuda a aprovechar sus beneficios sin sobrecargar la dieta.

Un estudio publicado en la revista Current Developments in Nutrition por la Universidad Estatal de Pennsylvania analizó los efectos de consumir palta todos los días durante 26 semanas.

Participaron más de 1.000 adultos mayores de 25 años, divididos en dos grupos: uno mantuvo su dieta habitual y el otro incorporó una palta al día. Los resultados mostraron que quienes sumaron palta mejoraron su Índice de Alimentación Saludable, un parámetro que mide la adherencia a las recomendaciones oficiales en Estados Unidos.

Kristina Petersen, doctora en Nutrición y autora principal del estudio, señaló a National Geographic que muchas personas reemplazaron alimentos menos saludables por palta, mejorando su patrón alimentario general. Este cambio se asoció con una mejor calidad de la dieta y un mayor cumplimiento de las pautas nutricionales.

Un estudio de la Universidad Estatal de Pennsylvania mostró mejoras en el Índice de Alimentación Saludable al consumir una palta al día durante 26 semanas (SF)

Cómo una palta al día puede beneficiar tu salud

El consumo regular de palta se vincula a un mejor control del apetito por su alto contenido de fibra, una característica señalada por especialistas de la FDA. La fibra genera saciedad y puede ayudar a reducir la ingesta de otros alimentos más calóricos o ultraprocesados. Este aspecto resulta útil para personas que buscan mantener o reducir su peso corporal.

La palta contiene cerca de 25 gramos de grasa y unas 300 calorías por unidad. Aunque se trata de grasas saludables, un exceso puede dificultar el control del peso, sobre todo en personas con necesidades energéticas reducidas. Freeman remarcó que, aunque la grasa de la palta es sana, no conviene excederse, especialmente si se busca perder peso.

Incluir palta en un plan alimentario saludable puede favorecer la absorción de vitaminas A, D, E y K, esenciales para diferentes funciones del organismo. Su consumo también suele asociarse a una disminución del consumo de alimentos ultraprocesados, lo que mejora la calidad de la dieta general.

La palta aporta fibra que contribuye al control del apetito y ayuda a reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados y calóricos - Crédito Difusión

El valor nutricional de la palta

La palta ofrece nutrientes claves: grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales como potasio y magnesio. Sin embargo, no aporta proteínas en cantidades relevantes ni algunos minerales esenciales. Por este motivo, expertos citados por Sportlife recomiendan acompañarla con otras fuentes de proteínas animales o vegetales y con una variedad de frutas y verduras.

La densidad nutricional de la palta la convierte en un alimento valioso dentro de una alimentación equilibrada. Sin embargo, no debería convertirse en el único eje de la dieta. La diversidad alimentaria es imprescindible para cubrir las necesidades del organismo y evitar deficiencias.

Ningún alimento aislado reemplaza una alimentación completa. La palta puede contribuir a una dieta saludable, siempre que se consuma en la porción recomendada y como parte de un menú variado y balanceado.

El valor nutricional de la palta incluye grasas monoinsaturadas, fibra, potasio y magnesio, pero no debe reemplazar la variedad de alimentos en la dieta (SF)

Cómo consumir palta para absorber todos sus nutrientes

Para aprovechar al máximo los nutrientes de la palta, los especialistas sugieren consumirla fresca y evitar preparaciones con exceso de grasas añadidas o sal. La palta puede sumarse a ensaladas, tostadas, guacamole o como acompañamiento de platos principales. Su combinación con otros vegetales y fuentes de proteínas mejora la calidad nutricional de las comidas.

La FDA insiste en la importancia de respetar la porción diaria sugerida: 50 gramos de palta al día. Superar esta cantidad incrementa el aporte calórico y puede desequilibrar el balance nutricional, especialmente en personas con necesidades energéticas más bajas.

Consumir palta todos los días puede beneficiar la salud cardiovascular, la calidad de la dieta y la saciedad, siempre que se mantenga la moderación y se incluya dentro de una alimentación diversa. Incorporarla de forma regular y responsable ayuda a aprovechar sus virtudes sin incurrir en excesos.