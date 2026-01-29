Salud

Un simple paso antes de dormir podría ayudar a combatir el glaucoma, según los expertos

MIÉRCOLES, 28 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Un simple paso a la hora de dormir puede ayudar a las personas con glaucoma a ralentizar la progresión de su enfermedad ocular, según un nuevo estudio.

Dormir sin almohadas podría ayudar a reducir la presión ocular interna de los pacientes, que cuando se eleva en el glaucoma puede causar daño en el nervio óptico y pérdida irreversible de la visión, informaron los investigadores el 27 de enero en el British Journal of Ophthalmology.

Dos tercios de los pacientes con glaucoma experimentaron un aumento demostrable de la presión ocular cuando dormían con un par de almohadas bajo la cabeza, según los investigadores.

Prescindir de las almohadas podría ser un tratamiento alternativo sencillo para los pacientes con glaucoma antes de pasar a medicamentos o terapia láser, según los investigadores.

"Las estrategias tradicionales de manejo nocturno de la presión intraocular se limitan principalmente a aumentar los tipos y la frecuencia de medicamentos para reducir la PIO o la terapia láser suplementaria", escribió el equipo de investigación liderado por Kaijun Wang del Centro de Ojos del Segundo Hospital Afiliado de la Universidad de Zhejiang, China.

"Surge una pregunta interesante: ¿pueden los enfoques complementarios no farmacológicos ofrecer una solución práctica para gestionar la PIO nocturna?", escribieron los investigadores.

Las almohadas apiladas alteran la posición del cuello, lo que podría comprimir la vena yugular de una persona, según los investigadores. Esto podría impedir la drenaje natural del humor acuoso, el líquido que se encuentra dentro del ojo de una persona.

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera entre personas de 60 años o más, según la Academia Americana de Oftalmología. Se produce cuando la presión dentro del ojo de una persona aumenta, provocando que las fibras del nervio óptico mueran gradualmente.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron que 144 personas con glaucoma durmieran con dos almohadas de tamaño normal, que elevaban sus cabezas entre 20 y 35 grados, y sin ninguna almohada.

El equipo midió la presión ocular de los pacientes a intervalos regulares mientras dormían en cualquiera de las dos posiciones, y encontró que la presión ocular interna era significativamente mayor en la posición elevada.

Esa posición también redujo significativamente la presión de perfusión ocular (OPP) de las personas, que es la presión disponible para empujar la sangre a través de los diminutos vasos oculares, según los investigadores.

"En comparación con la posición supina, la postura de almohada alta se asocia con una PIO elevada y una reducción de la OPP, con posibles implicaciones adversas para el control a largo plazo de la PIO en pacientes con glaucoma", escribieron los investigadores.

"Por tanto, los pacientes con glaucoma pueden beneficiarse de evitar posturas de sueño que inducen compresión venosa yugular para mitigar la elevación postural de la PIO", añadieron. "Estos ajustes conductuales representan una estrategia complementaria sencilla pero potencialmente eficaz para optimizar la gestión a largo plazo de la PIO en la práctica clínica."

La Academia Americana de Oftalmología tiene más información sobre el glaucoma.

FUENTES: BMJ, nota de prensa, 27 de enero de 2026; British Journal of Opthalmology, 27 de enero de 2026

