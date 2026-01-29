Alerta por riesgo de dengue en Córdoba: un monitoreo detectó un aumento de criaderos en viviendas

Un monitoreo oficial detectó alto riesgo de dengue en Córdoba capital con presencia de larvas del mosquito en casi 12 de cada 100 viviendas relevadas (COLORADO STATE UNIVERSITY)

La temporada de dengue volvió a instalarse en la agenda sanitaria con una señal clara desde Córdoba capital.

Un monitoreo reciente arrojó un riesgo alto de transmisión del virus y activó un pedido urgente de las autoridades para reforzar las medidas de prevención en los hogares.

El índice de vivienda con larvas en Córdoba fue de 11 coma 5 por ciento un valor considerado alto según criterios de organismos sanitarios internacionales

El dato central del relevamiento resultó contundente, casi 12 de cada 100 viviendas visitadas presentaron al menos un recipiente con larvas de Aedes aegypti, el mosquito que transmite dengue, además de chikunguña y zika.

El informe surgió del primer monitoreo aédico de 2026 realizado en la ciudad de Córdoba por la División de Manejo Integrado de Vectores del Departamento de Zoonosis de la Provincia, junto con personal municipal.

El análisis mostró un índice de vivienda de 11,50 por ciento, un valor que los organismos sanitarios consideran elevado según los parámetros internacionales.

Cuando se tiene alta fiebre (38° o más) acompañada de uno o más síntomas como el dolor de cabeza puede tratarse de dengue (Marcelo Regalado)

El propio documento oficial remarcó que “este valor indica un riesgo alto de transmisión viral, según los estándares establecidos por OMS OPS; y es similar al obtenido en igual época del año 2025, cuando el mismo se ubicó en el 12 por ciento”.

“Si bien es cierto de que no sabemos si realmente va a ser una ola importante o no del dengue, nadie debe olvidar de que es una patología cíclica. El dengue en 2024 fue terrible y en 2025 nos dejó tranquilos”, explicó a Infobae el infectólogo Hugo Pizzi.

Respecto al relevamiento efectuado por las autoridades sanitarias de Córdoba, Pizzi destacó que como dato negativo, observa que hay mucha indiferencia de la gente respecto al dengue.

El relevamiento evaluó 600 viviendas en 30 barrios y mostró una amplia presencia de recipientes con agua aptos para la cría del mosquito (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

“Me impactó que la municipalidad de Córdoba mandó camiones a dos barrios y sacó de varios patios 40 toneladas de basura y objetos en desuso que acumulaban agua y servían de criadero de mosquitos”, alertó.

El relevamiento en Córdoba se desarrolló en un contexto climático favorable para el mosquito. Las altas temperaturas y la mayor humedad propias del verano crearon condiciones ideales para la proliferación del vector.

En ese marco, el monitoreo se organizó en cinco zonas de la capital, definidas a partir de sus características geográficas. Los equipos evaluaron 600 viviendas distribuidas en 30 barrios, con el objetivo de obtener una fotografía precisa del riesgo en el territorio urbano.

Los resultados permitieron identificar cuáles fueron los principales criaderos detectados dentro y alrededor de los hogares. Los baldes encabezaron la lista, con casi el 30 por ciento de los hallazgos. Les siguieron los floreros con plantas acuáticas, los bebederos de mascotas, las cubiertas, los desagües y los portamacetas.

Las altas temperaturas y la humedad del verano generan condiciones ideales para la proliferación del Aedes aegypti en zonas urbanas

Estos datos reforzaron una idea central que las autoridades repiten cada temporada, la prevención del dengue depende en gran medida de acciones simples y cotidianas dentro del ámbito domiciliario.

Desde el Departamento de Epidemiología provincial, la directora María Eugenia Vittori insistió en eliminar los objetos que acumulan agua.

“Se recuerda a la población la importancia de desechar los recipientes donde pueda acumularse agua y que no son necesarios. Se sugiere agregar arena a los floreros donde hay plantas y se recomienda lavar en forma diaria los bebederos de mascotas para evitar la acumulación de huevos y larvas”, expresó. El mensaje apuntó a reducir la cantidad de criaderos y, con ello, la población de mosquitos adultos capaces de transmitir el virus.

Baldes floreros con plantas acuáticas y bebederos de mascotas fueron los criaderos más frecuentes detectados durante el monitoreo urbano (CNEA)

Las recomendaciones incluyeron una revisión periódica del hogar y del peridomicilio. Baldes, tachos, macetas, cubiertas y cualquier recipiente olvidado pueden transformarse en un foco de cría en pocos días. Los patios y jardines también merecen atención, ya que el césped alto y la maleza ofrecen refugio a los mosquitos adultos.

Mantener estos espacios limpios, ordenados y desmalezados facilita la detección temprana de recipientes con agua y reduce la presencia del vector.

Dentro de la vivienda, los floreros y las plantas en agua aparecen como puntos críticos. En estos casos, las autoridades sugirieron reemplazar el agua por arena húmeda. Los portamacetas, en tanto, deben vaciarse y limpiarse con frecuencia. Los desagües y los bebederos de animales requieren un mantenimiento regular para evitar que se conviertan en criaderos persistentes.

En Argentina la temporada 2025 2026 registró 8902 casos sospechosos de dengue y 16 confirmados por laboratorio hasta enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario nacional y la distribución de los casos

Mientras Córdoba encendió una alerta temprana por el riesgo de transmisión, el panorama nacional mostró un inicio de temporada con circulación limitada pero vigilada. En Argentina, la temporada de dengue 2025 2026 comenzó con la notificación de 8.902 casos sospechosos hasta la semana epidemiológica 2 de 2026. De ese total, solo 16 casos recibieron confirmación por laboratorio, con detección de los serotipos DENV 1, DENV 2 y DENV 3.

El análisis del origen de los contagios reveló un dato clave, la mayoría de los casos confirmados correspondieron a infecciones importadas. Solo el 31 por ciento de los diagnósticos confirmados no presentó antecedente de viaje, lo que los clasificó como autóctonos.

El resto se vinculó con desplazamientos recientes a países con circulación activa del virus, como Paraguay, México, Brasil, Sri Lanka, Pakistán, Venezuela, Indonesia y Cuba.

Los serotipos DENV 1 DENV 2 y DENV 3 circularon en los casos confirmados durante el inicio de la temporada actual (BEN)

La distribución por provincias mostró un mapa acotado pero diverso. Formosa registró dos casos autóctonos, uno en el departamento Pilagás y otro en Patiño. La provincia de Buenos Aires notificó seis casos, tres sin antecedente de viaje en los partidos de Tres de Febrero, San Isidro y Cañuelas, y otros tres asociados a viajes a Paraguay, México e Indonesia.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó cinco casos importados, con antecedentes de viaje a Brasil, Sri Lanka, Pakistán, México y Venezuela. En los casos provenientes de México y Sri Lanka se identificó el serotipo DENV 3.

Entre Ríos reportó dos casos, ambos importados, uno con antecedente de viaje a Cuba y otro a Brasil, en este último también se detectó DENV 3. Mendoza notificó un caso importado desde México, con identificación del mismo serotipo. Las autoridades sanitarias nacionales mantuvieron una vigilancia epidemiológica intensificada, en función de la estacionalidad del dengue y de las condiciones ambientales favorables para la proliferación del Aedes aegypti.

El ciclo del dengue (Conicet)

Este contexto explica por qué los equipos de salud pusieron el foco en la prevención y en la detección temprana. El antecedente de grandes brotes en temporadas anteriores refuerza la necesidad de actuar antes de que los contagios se multipliquen.

En ese sentido, los monitoreos aédicos, como el realizado en Córdoba capital, funcionan como una herramienta clave para anticipar escenarios de riesgo y orientar las acciones sanitarias.

La prevención también incluyó medidas personales para evitar las picaduras. El uso de repelentes, la colocación de mosquiteros y la utilización de ropa clara que cubra brazos y piernas forman parte de las recomendaciones, sobre todo para quienes viajan a zonas con circulación viral.

Buenos Aires CABA Formosa Entre Ríos y Mendoza registraron los primeros casos confirmados en la nueva temporada de dengue (INBIOTEC/CONICET)

Las autoridades insistieron en extremar los cuidados durante los viajes y al regresar, ya que los casos importados suelen actuar como puerta de entrada del virus en nuevas áreas.

En Córdoba, además, se encuentra disponible la vacunación para personas con antecedentes de internación por dengue, con indicación para el grupo etario de 15 a 59 años. Las dosis son gratuitas.

“Una de las medidas de prevención con la que contamos hoy es la vacunación. Y como se observó que poca gente iba a vacunarse en el rango etario de 15 a 25, las autoridades sanitarias ampliaron la edad en algunas jurisdicciones hasta los 59 años, como en Catamarca o Córdoba”, sostuvo el infectólogo Pizzi.

La vacunación gratuita contra dengue en Córdoba se dirige a personas de 15 a 59 años con antecedentes de internación previa (Andina)

Respecto a las vacunas contra el dengue, esta semana, el Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución de 170.000 dosis de la vacuna contra el dengue a las provincias de Santa Fe, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

“El envío a las jurisdicciones se realizará de manera escalonada con el objetivo de fortalecer las estrategias locales para prevenir formas graves de la enfermedad y mejorar la respuesta de los sistemas de salud. Las dosis permitirán completar 85.000 esquemas de vacunación, dado que la inmunización requiere la aplicación de dos dosis separadas por un intervalo de tres meses, que se sumarán a la estrategia de vacunación de las jurisdicciones”, destacó el Ministerio de Salud de la Nación.

Buenos Aires CABA Formosa Entre Ríos y Mendoza registraron los primeros casos confirmados en la nueva temporada de dengue (REUTERS/Josue Decavele)

Y agregó: “Las vacunas adquiridas por Nación estarán destinadas a personas de entre 15 y 39 años que residen en los 42 departamentos de las regiones del NOA, NEA y Centro, priorizados según carga histórica de enfermedad, densidad poblacional y otros indicadores socio-sanitarios. De acuerdo a la estrategia de vacunación focalizada vigente, la inmunización se debe realizar por etapas, comenzando por la población de 15 a 19 años y avanzando de manera dinámica, progresiva y escalonada en los siguientes grupos poblacionales”.

La combinación de vigilancia, eliminación de criaderos, vacunación en grupos indicados y consulta médica temprana aparece como la estrategia central para evitar que el dengue vuelva a expandirse con fuerza.

Síntomas para estar alerta

La consulta médica temprana ante fiebre dolores y erupciones permite un diagnóstico oportuno y el control de posibles brotes (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En ese sentido es importante que las personas estén atentas a los síntomas del dengue ya que el reconocimiento temprano de la enfermedad constituye otro pilar de la respuesta sanitaria.

Fiebre, dolor muscular, dolor articular, cefalea, dolor detrás de los ojos, decaimiento y erupciones en la piel aparecen como señales de alerta. Ante estos cuadros, las autoridades recomiendan no automedicarse y realizar una consulta temprana en el centro de salud más cercano.

“Esta consulta oportuna permite al equipo de salud hacer un diagnóstico temprano y proceder con los bloqueos correspondientes”, explicó Vittori.

La vigilancia epidemiológica se mantiene intensificada para detectar casos tempranos y evitar la expansión del virus (Graduate Medical School Singapore)

La advertencia se vuelve especialmente relevante en personas que regresan de viajes a zonas tropicales o regiones con circulación de dengue, chikunguña o zika.

En estos casos, los síntomas pueden aparecer pocos días después del regreso. Los equipos de salud recomiendan evitar el consumo de aspirinas o ibuprofeno y no aplicarse inyecciones intramusculares, ya que estas prácticas pueden agravar el cuadro clínico.