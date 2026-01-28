Salud

Científicos afirman que es posible estirarse en la dirección incorrecta

Una serie de estudios recientes desmienten prácticas habituales en rutinas deportivas y señalan nuevas formas de obtener mejores resultados al preparar el cuerpo para el ejercicio físico

Guardar
Un panel internacional de expertos
Un panel internacional de expertos desmonta mitos sobre el estiramiento en el ejercicio físico en un consenso publicado en Journal of Sport and Health Science (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva generación de investigaciones está desafiando los viejos paradigmas sobre el estiramiento en el ámbito del ejercicio físico. Un panel internacional de expertos, reunido para consensuar definiciones y recomendaciones, ha dejado en claro que muchas de las creencias populares sobre esta práctica no se sostienen ante la luz de la ciencia actual. Este grupo, que publicó sus conclusiones en la revista Journal of Sport and Health Science, revisó los tipos de estiramiento y desmontó mitos largamente arraigados en gimnasios y rutinas deportivas.

Cedric X. Bryant, fisiólogo y director ejecutivo del Consejo Americano del Ejercicio, subraya que el estiramiento sigue siendo uno de los aspectos menos comprendidos del entrenamiento físico. Insiste en que los mitos persisten porque la información anticuada se transmite de generación en generación. Sin embargo, el reciente consenso internacional busca cambiar esa percepción y ofrecer a la población herramientas prácticas basadas en la mejor evidencia disponible.

El estiramiento antes del ejercicio: mitos y realidades

El estiramiento estático antes del
El estiramiento estático antes del ejercicio no reduce las lesiones y puede ser contraproducente, según nuevas investigaciones científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las creencias más extendidas sostiene que estirar antes de hacer ejercicio reduce el riesgo de lesiones. El panel internacional desmiente esta idea. Según sus conclusiones, el estiramiento, especialmente el estático —mantener una posición de elongación sin movimiento durante varios segundos—, no disminuye la probabilidad de lesiones y puede, incluso, ser contraproducente si se realiza sobre músculos fríos.

David Behm, profesor de la Universidad Memorial de Terranova y miembro del panel, explica que los músculos fríos se vuelven rígidos y más propensos a sufrir daños. Lo recomendable, según los expertos, es iniciar la actividad física con cinco a diez minutos de trote suave u otra actividad aeróbica ligera para elevar la temperatura corporal. Posteriormente, se sugiere realizar estiramientos dinámicos, que movilizan las articulaciones y músculos en un rango completo de movimiento, imitando la actividad que se va a realizar. Ejemplos incluyen balanceos de piernas antes de correr o círculos de brazos previos a nadar.

Fabio Comana, fisiólogo de la Universidad Estatal de San Diego, resalta que los músculos suelen moverse en tres dimensiones. Por ello, estirarlos en diferentes planos genera mejores resultados que limitarse a un solo ángulo.

¿Cuánto tiempo se debe mantener un estiramiento?

Sostener estiramientos estáticos entre 10
Sostener estiramientos estáticos entre 10 y 30 segundos es suficiente para la flexibilidad, sin que períodos más largos aporten beneficios adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra idea común es que mantener un estiramiento durante al menos 30 segundos es indispensable. Sin embargo, los expertos recomiendan sostener los estiramientos estáticos entre 10 y 30 segundos y repetirlos de dos a cuatro veces. Para adultos mayores de 65 años, se permite extender ese rango hasta 60 segundos, ya que sus músculos y tejidos conectivos responden con mayor lentitud.

Una revisión de 189 estudios publicada en Sports Medicine en 2025 concluyó que solo cuatro minutos de estiramiento estático por sesión son suficientes para mejorar la flexibilidad en adultos, sin que sesiones más largas aporten beneficios adicionales.

El estiramiento y la longitud muscular

El panel internacional clarificó un error frecuente: la idea de que los músculos se acortan si no se estiran regularmente. Tracy Bonoffski, fisióloga del ejercicio en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, aclara que el estiramiento no alarga físicamente el músculo. Lo que cambia es la tolerancia del cerebro a un rango de movimiento mayor.

Bryant añade que la sensación de rigidez no es un acortamiento muscular, sino una respuesta neurológica: el sistema nervioso adopta una actitud protectora para evitar daños en músculos y articulaciones. Así, la flexibilidad depende más de la adaptación del sistema nervioso que de la longitud anatómica de los músculos.

Estiramiento balístico: ¿peligroso o útil?

El estiramiento balístico puede ser
El estiramiento balístico puede ser peligroso si se aplica sobre músculos fríos, pero atletas entrenados pueden beneficiarse bajo supervisión y calentamiento previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estiramiento balístico, que implica rebotar mientras se mantiene una posición, suele considerarse arriesgado. Los expertos advierten que, si se ejecuta en músculos fríos, puede causar distensiones o lesiones en los tendones. Mariam Zakhary, médica deportiva del Hospital Mount Sinai en Nueva York, explica que los rebotes pueden provocar que los músculos se contraigan en vez de relajarse, dificultando la mejora de la flexibilidad.

No obstante, existe una excepción: atletas altamente entrenados, como velocistas y saltadores, pueden beneficiarse de este tipo de estiramiento, siempre que sus músculos estén adecuadamente preparados con calentamiento y estiramientos dinámicos previos.

Estiramiento y dolor muscular

Muchos creen que estirar antes de ejercitarse previene el dolor muscular de aparición tardía (DOMS, por sus siglas en inglés). Behm asegura que no existe evidencia de que el estiramiento reduzca este tipo de molestias, que se producen por microdesgarros en las fibras musculares tras un esfuerzo intenso.

Sin embargo, realizar estiramientos después del ejercicio, especialmente acompañados del uso de un rodillo de espuma, puede aliviar las molestias. Este rodillo comprime los músculos, favoreciendo la reducción de líquidos e inflamación, lo que ayuda a mitigar el dolor postejercicio.

Un tipo de estiramiento para cada persona

Los expertos coinciden en que
Los expertos coinciden en que no existe un método universal de estiramiento y que cada persona debe descubrir cuál es el más eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos coinciden en que no existe un método universal de estiramiento. Cada persona debe descubrir cuál le resulta más eficaz en función de sus objetivos, edad, nivel de condición física y tipo de ejercicio. Los estiramientos asistidos o pasivos, guiados por un profesional, son especialmente útiles para adultos mayores o personas con movilidad reducida.

La mayoría de las personas se benefician del estiramiento dinámico antes de actividades intensas y del estático después, cuando el tejido muscular está más caliente y flexible.

Estiramiento y equilibrio corporal

Un estudio reciente en Annals of Human Biology mostró que el estiramiento dinámico mejora más el equilibrio en adultos sanos que el estático. Behm indica que esto se debe a que el equilibrio depende en gran medida de la coordinación neuromuscular, algo que el estiramiento dinámico favorece al requerir una respuesta sensorial activa.

Los riesgos de un exceso de estiramiento

Finalmente, los especialistas advierten que estirar en exceso puede irritar músculos, ligamentos y articulaciones, incrementando el riesgo de microlesiones. Behm señala que forzar el estiramiento hasta la incomodidad máxima puede producir daños que requieren hasta 48 horas para recuperarse.

Comana destaca que el exceso puede provocar hipermovilidad y comprometer la estabilidad articular, facilitando lesiones. Bryant aconseja buscar solo una leve incomodidad durante el estiramiento, ya que la mentalidad de “cuanto más, mejor” rara vez resulta beneficiosa en el fitness.

Temas Relacionados

SaludEntrenamientoDeporteEjercicioNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los abuelos que cuidan nietos preservan mejor sus habilidades mentales

Científicos de Europa analizaron durante seis años a casi tres mil hombres y mujeres que realizan esos cuidados. Cómo el acompañamiento de las generaciones más jóvenes puede ayudar a preservar la agilidad mental

Los abuelos que cuidan nietos

Guía para cuidar a los bebés en la playa: hidratación, sol y seguridad en el agua

Los recién nacidos y lactantes requieren medidas especiales para disfrutar de la temporada estival sin sobresaltos

Guía para cuidar a los

Más allá del peso: cuáles son las funciones esenciales de la grasa para el organismo

Desde impulsar la respuesta inmune hasta potenciar la salud cardiovascular, estas células adiposas participan en procesos clave que redefinen el valor de este tejido dentro del cuerpo humano

Más allá del peso: cuáles

La educación de los nietos es buena para el cerebro, según un estudio

Healthday Spanish

La educación de los nietos

El ejercicio evita el estrés de la mediana edad, según un estudio

Healthday Spanish

El ejercicio evita el estrés
DEPORTES
Se cerró el libro de

Se cerró el libro de pases del fútbol argentino: los movimientos más importantes y rumores de las últimas horas

En qué equipos jugarán los 24 futbolistas de Boca Juniors que se fueron del club por no tener lugar

Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró su primera victoria en el Torneo Apertura

TELESHOW
Flor Torrente brilla en “Mi

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

Marley en Pinamar: de su convivencia con Florencia Peña a los días de playa con Mirko y Milenka

Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

INFOBAE AMÉRICA

Condenaron a la ex primera

Condenaron a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por corrupción

El FMI visitará Honduras en febrero para evaluar opciones de financiamiento para proyectos del nuevo gobierno de Asfura

María Corina Machado y Masih Alinejad discutieron sobre los regímenes de Irán y Venezuela: pidieron una acción internacional más enérgica

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 6 heridos

Siria y Estados Unidos reforzaron la importancia de coordinar fuerzas para prevenir el resurgimiento del Estado Islámico