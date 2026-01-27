Salud

El ejercicio evita el estrés de la mediana edad, según un estudio

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 27 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que no hacen suficiente ejercicio tienen más probabilidades de estar estresadas a la mediana edad, advierte un nuevo estudio.

Los adultos de mediana edad tenían un mayor riesgo de estrés crónico si no cumplían consistentemente los niveles mínimos recomendados de actividad física, informarán los investigadores en el número de febrero de la revista Psychoneuroendocrinology.

"Los resultados sugieren que la importancia de la actividad física no se limita a las etapas individuales de la vida; más bien, el ejercicio regular durante la edad adulta puede proteger el cuerpo de los efectos nocivos del estrés a largo plazo", afirmó la investigadora principal Maija Korpisaari, doctoranda en salud poblacional en la Universidad de Oulu en Finlandia, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 3.300 adultos en Finlandia de entre 31 y 46 años. Todos participaban en un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo.

Los niveles de ejercicio auto-reportados por los participantes se compararon con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan al menos 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa cada semana.

La actividad moderada puede incluir caminar con paso rápido, ciclismo lento, yoga activo, tenis dobles, baile en línea o trabajo general en el jardín, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). El ejercicio vigoroso puede incluir trotar, natar largos, ciclismo rápido, trabajo pesado en el jardín y clases de ejercicio como step aerobic o kickboxing.

Las personas cuyos niveles de actividad física se mantuvieron bajos desde la edad adulta temprana tenían un 18% más de riesgo de estrés crónico a la mediana edad, según los resultados.

Del mismo modo, las personas cuyos niveles de actividad física disminuyeron desde la edad adulta joven hasta la mediana edad tenían un 10% más de riesgo de estrés crónico, según los investigadores.

Aquellos que permanecieron físicamente activos --o se volvieron más activos con el tiempo-- tenían niveles de estrés igualmente bajos, según los investigadores.

"En cuanto a la carga de estrés, tanto la cantidad de actividad física en la juventud como en la adultez es importante", dijo Korpisaari. "La actividad física regular en la edad adulta parece ayudar al cuerpo a sobrellevar el estrés incluso en la mediana edad."

Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar esta asociación y comprender mejor cómo la actividad física afecta al cuerpo para reducir el estrés, según los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los niveles de actividad física.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Oulu, 23 de enero de 2026; Psiconeuroendocrinología, febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de colon

Healthday Spanish

Consumo excesivo de alcohol aumenta

Los aeropuertos intensifican los controles tras los casos del virus Nipah en India

Healthday Spanish

Los aeropuertos intensifican los controles

Quemar leña en interiores puede suponer un riesgo para la salud mayor de lo que crees

Healthday Spanish

Quemar leña en interiores puede

Fibromas uterinos: cómo reconocer los síntomas y sus señales de alarma, según expertos

Molestias como dolor pélvico o sangrado intenso pueden indicar un problema ginecológico que afecta a mujeres de todas las edades. Especialistas de Cleveland Clinic destacan la importancia de consultar con un profesional para lograr un diagnóstico y tratamiento adecuado

Fibromas uterinos: cómo reconocer los

Descubren cómo una flor asiática evolucionó de forma inesperada para convivir con distintos tipos de polinizadores

Es la flor de la vid de lápiz labial, una enredadera. Jing-Yi Lu, líder del estudio e investigador en el Field Museum de Estados Unidos, explicó a Infobae cómo las flores de esta planta se adaptan a diferentes aves polinizadoras según la región

Descubren cómo una flor asiática
DEPORTES
El presidente de River Plate

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

Vélez recibe a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Quién es Annika Paz, la promesa argentina de 17 años que se convirtió en nuevo refuerzo del Inter de Milán

Faustino Oro sufrió una derrota ante el azerbaiyano Aydin Suleymanli en el Torneo Challengers en Países Bajos

El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

TELESHOW
Vacaciones familiares a puro sol:

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

“Saber elegir es parte de crecer”: la frase de Mica Viciconte que reavivó la polémica con las hijas de Fabián Cubero

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos intensificó los bombardeos

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche: qué significa para la humanidad

Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Francia juzga al ex senador acusado de drogar con éxtasis a una diputada para abusar sexualmente de ella