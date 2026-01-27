El ejercicio evita el estrés de la mediana edad, según un estudio

MARTES, 27 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que no hacen suficiente ejercicio tienen más probabilidades de estar estresadas a la mediana edad, advierte un nuevo estudio.

Los adultos de mediana edad tenían un mayor riesgo de estrés crónico si no cumplían consistentemente los niveles mínimos recomendados de actividad física, informarán los investigadores en el número de febrero de la revista Psychoneuroendocrinology.

"Los resultados sugieren que la importancia de la actividad física no se limita a las etapas individuales de la vida; más bien, el ejercicio regular durante la edad adulta puede proteger el cuerpo de los efectos nocivos del estrés a largo plazo", afirmó la investigadora principal Maija Korpisaari, doctoranda en salud poblacional en la Universidad de Oulu en Finlandia, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 3.300 adultos en Finlandia de entre 31 y 46 años. Todos participaban en un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo.

Los niveles de ejercicio auto-reportados por los participantes se compararon con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan al menos 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa cada semana.

La actividad moderada puede incluir caminar con paso rápido, ciclismo lento, yoga activo, tenis dobles, baile en línea o trabajo general en el jardín, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). El ejercicio vigoroso puede incluir trotar, natar largos, ciclismo rápido, trabajo pesado en el jardín y clases de ejercicio como step aerobic o kickboxing.

Las personas cuyos niveles de actividad física se mantuvieron bajos desde la edad adulta temprana tenían un 18% más de riesgo de estrés crónico a la mediana edad, según los resultados.

Del mismo modo, las personas cuyos niveles de actividad física disminuyeron desde la edad adulta joven hasta la mediana edad tenían un 10% más de riesgo de estrés crónico, según los investigadores.

Aquellos que permanecieron físicamente activos --o se volvieron más activos con el tiempo-- tenían niveles de estrés igualmente bajos, según los investigadores.

"En cuanto a la carga de estrés, tanto la cantidad de actividad física en la juventud como en la adultez es importante", dijo Korpisaari. "La actividad física regular en la edad adulta parece ayudar al cuerpo a sobrellevar el estrés incluso en la mediana edad."

Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar esta asociación y comprender mejor cómo la actividad física afecta al cuerpo para reducir el estrés, según los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los niveles de actividad física.

