Brote de hongos en Tennessee enferma a 35 personas, mata a 1, relacionado con la exposición al suelo

LUNES, 26 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias de Tennessee están investigando un grupo de infecciones relacionadas con un hongo encontrado en el suelo, tras enfermar al menos 35 personas.

Una muerte está en revisión.

La enfermedad, llamada histoplasmosis, afecta a los pulmones y puede sentirse como la gripe. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolor en el pecho, escalofríos, cansancio y sudores nocturnos.

La mayoría de la gente se recupera, pero pueden ocurrir enfermedades graves, y en casos raros, la muerte, especialmente en personas con sistemas inmunitarios débiles.

El hongo que causa la histoplasmosis vive en el suelo, especialmente en zonas a lo largo de los valles de los ríos Ohio y Misisipi, incluido el centro de Tennessee.

Puede volverse aéreo cuando se altera el suelo, a menudo mediante obras, jardinería, agricultura o jardinería, o por contacto con excrementos de aves o murciélagos en el suelo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Las autoridades sanitarias afirman que el brote de Tennessee se centra en los condados de Maury y Williamson, al sur de Nashville. El Departamento de Salud de Tennessee informó de un aumento de casos graves a partir de septiembre, principalmente en las localidades de Spring Hill y Thompson's Station.

"Se encuentra comúnmente en todo el suelo de Tennessee, por lo que puede ser difícil prevenir completamente la exposición", dijo el departamento en un comunicado.

Los CDC están proporcionando soporte técnico para la investigación.

Una de las personas afectadas fue Alyssia Brown, de 39 años, de Spring Hill. Su familia dice que empezó a sentirse mal en octubre. Las pruebas de gripe y COVID dieron negativo, y las primeras exploraciones mostraron pulmones limpios.

Brown no tenía seguro médico y pospuso la atención médica, según informó su familia a The New York Times. Tras semanas de enfermedad, empeoró mucho en diciembre y fue a urgencias, donde los médicos le hicieron pruebas de histoplasmosis.

Fue encontrada muerta en su dormitorio el 15 de diciembre. Su familia supo tres días después que había dado positivo en la infección.

Se está realizando una autopsia para confirmar la causa de la muerte.

"Decía que en las zonas por las que conducía, 'hay tanta construcción y excavaciones, y están derribando edificios antiguos'", contó su hermana, Amity Brown, a The Times.

Los expertos afirman que hasta el 90% de las personas de la región pueden estar expuestas al hongo en algún momento de sus vidas, pero la mayoría nunca enferma.

La enfermedad no se transmite entre personas ni animales.

La Dra. Lili Tao, profesora en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, afirmó que la mayoría de los casos son leves y tratables.

"Se han documentado brotes de histoplasmosis desde finales de los años 30, con números de casos que van desde unos pocos hasta varios cientos", dijo a The Times.

Los síntomas suelen aparecer entre tres días y dos semanas después de la exposición. Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave incluyen aquellas expuestas a grandes cantidades de esporas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Se ha pedido a los médicos de la zona que informen de cualquier paciente con síntomas que dé positivo o que pueda estar relacionado con casos conocidos.

La Clínica Mayo tiene más información sobre la histoplasmosis.

FUENTE: The New York Times, 21 de enero de 2026

