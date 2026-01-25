Consumir frutas y verduras con piel aporta más fibra, vitaminas y antioxidantes

Diversos estudios evidencian que la piel de frutas y verduras contiene más fibra y antioxidantes esenciales que la pulpa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descartar las cáscaras de frutas y hortalizas implica perder una fuente relevante de nutrientes, según National Geographic. Estudios recientes confirman que la piel concentra más fibra, antioxidantes naturales y vitaminas esenciales que la pulpa.

La costumbre de pelar frutas y verduras está profundamente arraigada. Sin embargo, la evidencia científica indica que esta práctica reduce el aporte nutricional. National Geographic señala que muchas cáscaras contienen compuestos bioactivos que favorecen la digestión, refuerzan el sistema inmunológico y pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer.

Importancia de las cáscaras en la dieta

Las cáscaras funcionan como una barrera protectora natural y acumulan gran parte de los micronutrientes. Al eliminarlas, se disminuye significativamente la cantidad de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales que se ingieren.

Las cáscaras de frutas y verduras aportan importantes micronutrientes y fibras esenciales para la salud

National Geographic destaca que gran parte de la fibra y los fitoquímicos protectores permanecen en la piel, elevando el valor nutricional del alimento.

Evidencia científica sobre los nutrientes en la piel

El medio subraya diferencias claras entre el valor nutricional de los alimentos pelados y los consumidos con piel. Por ejemplo, una manzana contiene hasta un 332% más de vitamina K, un 115% más de vitamina C y un 20% más de calcio cuando se consume entera.

La papa hervida con piel puede aportar hasta un 175% más de vitamina C y un 110% más de magnesio. Omitir la cáscara supone desaprovechar verdaderas fuentes de fibra y compuestos bioactivos clave para la salud.

Listado detallado de frutas y hortalizas recomendadas para consumir con piel

National Geographic identifica las frutas y hortalizas cuyos beneficios aumentan al consumirlas con piel.

La manzana lidera la lista, ya que su piel aporta quercetina, un flavonoide antioxidante que protege el sistema cardiovascular y ayuda a reducir la inflamación. Además, contiene fibra soluble e insoluble que regula el tránsito intestinal y los niveles de glucosa.

En la zanahoria , aunque la piel representa solo el 11% de su peso, contiene más del 50% de los ácidos fenólicos antioxidantes, carotenoides, vitamina K y niacina. Comerla entera, cruda o cocida maximiza sus beneficios.

En los cítricos, como naranja, limón o lima, la piel posee más vitamina C, pectina y carotenoides que la pulpa. Además, es rica en hesperidina, un antioxidante con efectos antiinflamatorios y reguladores de la glucosa. Usar la ralladura permite enriquecer ensaladas, postres o bebidas.

La piel de los cítricos, como naranja, limón o lima, aporta mayor cantidad de vitamina C, pectina y carotenoides que la pulpa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La berenjena sobresale por la nasunina, un antioxidante presente en la piel morada, vinculado a la protección de las membranas celulares, especialmente en el cerebro. Se recomienda preparar platos como ratatouille o berenjenas rellenas sin pelarlas.

El kiwi también resulta notable. Aunque su textura externa puede resultar peculiar, la piel ofrece el doble de fibra que el interior, así como más vitamina E, folato y antioxidantes. Los kiwis de pulpa amarilla tienen una piel más suave y apta para el consumo.

Consumir la papa con piel incrementa notablemente su aporte de fibra, potasio, hierro y vitamina C. Cocinarlas bien lavadas, en purés, guarniciones o en rodajas, potencia su valor nutricional.

En el caso del tomate, retirar la piel implica perder hasta el 80% del licopeno, un antioxidante importante en la prevención de enfermedades, así como vitaminas del grupo B y vitamina C. Usar el tomate entero en recetas resulta más beneficioso.

Precauciones y pieles no aptas para el consumo

National Geographic advierte que no todas las cáscaras son adecuadas para comer. Pieles como las de la palta, piña, melón, papaya, ajo y cebolla pueden resultar indigestas, demasiado duras o contener compuestos tóxicos.

Las pieles de palta, piña, melón y papaya pueden ser indigestas o demasiado difíciles de digerir para el organismo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debe evitarse cualquier piel que esté dañada, mohosa o tenga un sabor excesivamente amargo, señales que pueden indicar la presencia de sustancias no deseadas.

La higiene alimentaria es fundamental. Un buen lavado antes de consumir frutas y hortalizas ayuda a eliminar contaminantes superficiales y garantiza la seguridad del consumo.

Consejos para aprovechar al máximo las cáscaras

Para incorporar la piel de frutas y verduras a la dieta diaria, National Geographic recomienda lavar y cepillar bien cada pieza antes de consumirla o cocinarla. Métodos como asar o cocer al vapor ayudan a preservar la biodisponibilidad de los nutrientes y a facilitar el aprovechamiento integral de los alimentos.

Al enfrentar una fruta o verdura, recordar el valor nutricional de la piel puede marcar la diferencia en la salud, destaca National Geographic. La piel no es solo un envoltorio: es un reservorio de compuestos esenciales que enriquecen la alimentación.