Salud

El récord mundial que consiguió Juan López a los 81 años sigue inspirando y desafiando mitos sobre el envejecimiento

La marca lograda por Juan López en 2025, cuando tenía 81 años y hoy ya suma 82, vuelve a ser noticia gracias a un reciente estudio científico que revela cómo su entrenamiento y hábitos desafían lo que se creía posible para la edad avanzada

Guardar
El logro de Juan López
El logro de Juan López invita a repensar los límites de la capacidad física en la vejez y amplía el horizonte del deporte senior (RFEA)

Juan López, atleta español de 82 años, estableció el año pasado un nuevo récord mundial en la categoría masculina de mayores de 80 años al completar una carrera de 50 kilómetros en 4 horas, 47 minutos y 39 segundos.

Su hazaña, reportada por Men’s Health, no solo superó la marca anterior en 49 minutos, sino que también pone en cuestión las ideas habituales sobre los límites físicos asociados al envejecimiento. El logro de López, tanto por la distancia recorrida como por la diferencia respecto del registro anterior, se convierte en un hito para el atletismo máster y para la ciencia del deporte.

López mantuvo un ritmo promedio de 5 minutos y 44 segundos por kilómetro a lo largo de casi cinco horas, lo que refleja una capacidad cardiovascular y una resistencia muscular poco frecuentes en personas de su edad.

Este desempeño representa un referente para comprender la fisiología deportiva en adultos mayores y explorar el potencial del envejecimiento saludable. Su caso sugiere que la edad cronológica no es necesariamente un límite infranqueable para el rendimiento físico.

El propio Juan López comenzó a correr a los 61 años y no participó en competiciones oficiales hasta cumplir 70, informó Men’s Health. Su trayectoria demuestra que es posible lograr avances notables incluso iniciando actividad física en la madurez, lo que abre nuevas perspectivas para la promoción de la salud en la tercera edad.

Su recorrido personal demuestra que
Su recorrido personal demuestra que iniciar tarde en el atletismo no impide alcanzar metas extraordinarias ni romper barreras generacionales (RFEA)

Datos científicos: el cuerpo y la mente de un atleta excepcional

Un grupo de investigadores publicó en la revista Frontiers in Physiology un estudio de caso sobre la condición física de López. Las pruebas de laboratorio midieron un consumo máximo de oxígeno de 52,8 durante la carrera, el valor más alto documentado en una persona mayor de 80 años.

En un test con bicicleta, alcanzó un consumo máximo de oxígeno de 42,6, cifra destacada para su edad y para alguien sin entrenamiento específico en ciclismo.

Entre los hallazgos reportados por Men’s Health se encuentra el umbral anaeróbico de López, situado en torno al 91% de su consumo máximo de oxígeno a 10,5 km/h. Para comparación, atletas mucho más jóvenes suelen alcanzar este umbral entre el 75% y el 85%.

Además, López logró oxidar grasas de forma eficiente cerca del 77% de su capacidad máxima, lo que refleja una notable flexibilidad metabólica, permite conservar glucógeno y retrasa el agotamiento físico. Los investigadores sostienen que estos parámetros son habituales en adultos considerablemente más jóvenes.

El estudio resaltó también la elevada concentración de hemoglobina en la sangre de López, elemento que favorece la entrega de oxígeno a los músculos y resulta clave en resistencia y recuperación durante el esfuerzo.

Aunque su eficiencia al correr se considera moderada frente a atletas de élite, los especialistas lo atribuyen a la rigidez tendinosa propia de la edad y a una menor carga de kilómetros comparado con otros competidores.

Los estudios sobre su rendimiento
Los estudios sobre su rendimiento aportan información inédita sobre la fisiología y el potencial deportivo en personas mayores de ochenta años (RFEA)

Entrenamiento, estilo de vida y lecciones para el futuro

El entrenamiento de resistencia de Juan López comprende unos 65 kilómetros semanales, repartidos en seis o siete sesiones, lo que suma más de 3.500 kilómetros al año.

En las semanas previas a competencias importantes, este volumen puede ascender hasta 120 kilómetros, con entrenamientos a ritmos moderados y ejercicios de intensidad cercana al umbral anaeróbico para mantener una alta capacidad aeróbica. El plan se completa con trabajo de fuerza, descanso adecuado y una nutrición apropiada, aspectos esenciales para sostener el rendimiento y prevenir lesiones.

El caso de Juan López, ampliamente difundido por Men’s Health, demuestra que el entrenamiento continuado y una vida físicamente activa pueden desafiar la creencia de un declive funcional inevitable con la edad.

Más allá del récord, su experiencia evidencia que el cuerpo humano puede conservar capacidades notables incluso en edades avanzadas si recibe estímulo y cuidado constantes. Su historia inspira a reconsiderar los límites tradicionales del envejecimiento y anima a promover el deporte y la actividad física en todas las etapas de la vida.

Temas Relacionados

Juan LópezRécord MundialAtletaAtletismoEnvejecimientoEntrenamientoOxígenoResistenciaFisiología DeportivaTercera EdadSalud CardiovascularCuerpoFuerzaEstilo De VidaFísicoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

“No podía salir de la cama y hoy puedo correr”: la historia detrás de un caso emblemático de trasplante cardíaco

El Hospital Italiano sumó un hito con 500 intervenciones cardíacas. El caso de Dorelia Ávila evidencia cómo la tecnología, la atención integral y la donación permiten recuperar el futuro de quienes enfrentan diagnósticos graves

“No podía salir de la

Cómo ayuda la canela a mejorar la memoria

Para aprovechar sus beneficios, es clave mantener una ingesta moderada y consciente, teniendo en cuenta las variedades disponibles y las recomendaciones médicas para evitar efectos adversos

Cómo ayuda la canela a

La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de ELA

Un estudio en Suecia observó que la exposición prolongada a la polución atmosférica incrementa la probabilidad de desarrollar esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de neuromotoras

La contaminación del aire puede

Nueva evidencia indica que la obesidad y la hipertensión pueden ser una causa directa de la demencia

Investigadores de Dinamarca y Reino Unido identificaron que el exceso de peso y la presión arterial alta están vinculadas al desarrollo de trastornos cognitivos. Por qué el hallazgo refuerza la importancia de las estrategias de prevención en salud pública

Nueva evidencia indica que la

Brote de gastroenteritis en playas del sur de Brasil: cuáles son los síntomas y qué cuidados tener al viajar

La expansión de cuadros gastrointestinales en destinos turísticos como Florianópolis suma más de 10.600 casos. Cómo se previene la enfermedad provocada por la bacteria Escherichia coli

Brote de gastroenteritis en playas
DEPORTES
Giro en el caso de

Giro en el caso de Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River Plate en medio de una polémica: la negociación con un club italiano

Crece la preocupación en la Fórmula 1 a horas de la primera salida a pista: los equipos que podrían ausentarse de las prácticas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima

La condición que debe cumplir el Barcelona para fichar a Julián Álvarez

Un futbolista de Almagro busca nuevo club por redes sociales: “El que sepa de algo me chifla”

TELESHOW
Wanda Nara publicó un video

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

La supuesta amante de Mauro Icardi reapareció en medio del escándalo: “Es un psicópata”

La reacción de Dolores Fonzi al conocer que Belén quedó afuera de la nominación para los Oscar 2026

INFOBAE AMÉRICA

CAF reunirá a 300 empresas

CAF reunirá a 300 empresas y 150 compradores globales en Panamá

El monitoreo de Acción Ciudadana indica persistencia de impunidad en la justicia salvadoreña

Perros y gatos: cómo detectar las primeras señales de envejecimiento en las mascotas

La fórmula centenaria persa para calcular préstamos que fascinó a un científico de Google: paso a paso, cómo usarla

La justicia civil panameña enfrenta su primera prueba tras 100 días del nuevo código