Nuevos químicos del café muestran potencial para el manejo de la diabetes tipo 2

LUNES, 19 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El café puede hacer más que aumentar la energía.

Nuevas investigaciones sugieren que ciertos compuestos presentes en los granos de café tostados podrían ayudar a ralentizar la rapidez con la que el azúcar entra en el torrente sanguíneo, un hallazgo que podría algún día apoyar nuevos alimentos destinados a controlar la diabetes tipo 2.

Los científicos han identificado tres compuestos previamente desconocidos en el café tostado que bloquean fuertemente la α-glucosidasa, una enzima que ayuda al cuerpo a descomponer los carbohidratos durante la digestión.

Esa enzima juega un papel clave en la rapidez con la que el azúcar entra en la sangre. Ralentizarla puede ayudar a prevenir picos de azúcar en sangre.

La investigación fue dirigida por Minghua Qiu en el Instituto de Botánica de Kunming, Academia China de Ciencias, y publicada en la revista Beverage Plant Research.

Los hallazgos refuerzan la creciente evidencia de que el café puede ofrecer beneficios para la salud más allá de la nutrición básica (y el sabor).

Encontrar compuestos útiles en los alimentos es complicado porque contienen miles de sustancias químicas interconectadas.

Para abordar esto, el equipo de investigación utilizó herramientas avanzadas de laboratorio, incluyendo resonancia magnética nuclear (RMN) y cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS/MS), para analizar cuidadosamente los granos de Coffea arabica tostados.

Mediante un proceso de cribado en tres pasos, los científicos redujeron las porciones más químicamente activas del extracto de café.

Tras más pruebas y purificación, aislaron tres nuevos compuestos, a los que llamaron cafaldehídos A, B y C.

Los tres compuestos bloquearon fuertemente la α-glucosidasa. Su efectividad, medida por valores de IC₅₀, oscilaba entre 45,07 y 17,50 micromoles, lo que los hacía más potentes que la acarbosa, un fármaco comúnmente utilizado para tratar la diabetes. (Cuanto menor sea el valor de IC₅₀, mayor es la potencia.)

El equipo utilizó entonces herramientas adicionales de espectrometría de masas para buscar sustancias más difíciles de detectar. Ese análisis descubrió tres compuestos más previamente desconocidos.

En conjunto, los resultados muestran que el método de los investigadores puede descubrir compuestos saludables significativos en alimentos complejos como el café.

Los hallazgos sugieren que algún día podrían desarrollarse ingredientes a base de café para ayudar a controlar el azúcar en sangre. Los investigadores afirman que futuros estudios comprobarán si estos compuestos son seguros y eficaces en organismos vivos.

