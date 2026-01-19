La demencia no es inevitable: las claves para reducir su impacto, según expertos

La demencia afecta a millones de personas en todo el mundo, pero expertos destacan que no es un destino inevitable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo informe internacional detalla estrategias concretas para reducir la incidencia de la demencia, una enfermedad que afecta a millones en todo el mundo. La investigación identificó factores modificables como la pérdida de audición, la hipertensión y el aislamiento social.

Las cifras muestran un crecimiento sostenido en los diagnósticos de demencia: solo en Reino Unido, cerca de 900.000 personas viven con esta condición, mientras que en Estados Unidos la cifra asciende a 6,7 millones de adultos mayores.

El informe internacional identifica catorce factores de riesgo modificables, como la hipertensión y el aislamiento social, clave en la prevención de la demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones, difundidas por Daily Mail, advierten un aumento significativo para las próximas décadas, con un fuerte impacto en los sistemas sanitarios y la economía. El informe enfatiza la necesidad de actuar ahora para evitar millones de casos futuros.

El estudio, elaborado por expertos de renombre mundial y replicado en Daily Mail, propone una hoja de ruta integral para la prevención. Los especialistas destacan que la prevención representa la principal herramienta para enfrentar la demencia, ya que actualmente no existe cura ni tratamientos efectivos de acceso generalizado.

Recomendaciones basadas en evidencia científica

El consenso científico reconoce 14 factores de riesgo modificables, responsables de casi la mitad de los casos de demencia. De acuerdo con el informe, el control de la presión arterial, la mejora en la salud auditiva y la reducción del aislamiento social figuran entre las prioridades más efectivas.

Imagen conceptual que ilustra el funcionamiento del cerebro humano, mostrando las complejas redes neuronales y la transmisión de señales eléctricas que permiten el procesamiento de la información y el desarrollo de las capacidades cognitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también resalta la importancia de abordar el colesterol alto, la inactividad física y la exposición prolongada a la contaminación ambiental.

Según la publicación en Nature Reviews Neurology, la prevención debe ocupar el centro de la estrategia nacional frente al aumento de la demencia. Los autores insisten en la necesidad de que los mensajes de salud pública se centren en acciones concretas y comprobadas. La información debe ser comprensible y directa, sin tecnicismos innecesarios ni advertencias vagas sobre riesgos.

Especialistas subrayan que la prevención de la demencia debe enfocarse en hábitos concretos y mensajes de salud pública claros y basados en evidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Harriet Demnitz-King, autora principal del estudio y representante de la Queen Mary University of London, afirma que la ciencia sobre prevención ya resulta clara. En ese sentido, afirma que la falta de políticas coordinadas y de mensajes accesibles genera confusión y dificulta la adopción de medidas preventivas en la vida cotidiana.

Llamado a la acción para gobiernos y sistemas de salud

El panel de expertos solicita una revisión urgente de las políticas actuales, con el objetivo de implementar acciones nacionales y sostenidas. Según el profesor Charles Marshall, coautor del estudio, la demencia hoy representa la principal causa de muerte en el Reino Unido, por lo que remarca la necesidad de un plan de salud pública claro, que mejore el reconocimiento y el abordaje de los factores de riesgo.

El informe recomienda garantizar el acceso universal a audífonos, optimizar el tratamiento del colesterol en personas mayores de 40 años y reducir la exposición a ruidos nocivos. Estas medidas podrían disminuir en forma significativa la incidencia de la enfermedad en las próximas generaciones.

Expertos reclaman un plan nacional urgente contra la demencia, con foco en audición, control del colesterol y reducción de la exposición al ruido (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los profesionales, la prevención resulta más efectiva cuando se comunica de manera sencilla y enfocada en cambios factibles para la población.

El grupo de científicos advierte que esperar una cura futura para la demencia no representa una opción responsable. El informe sostiene que la prevención inmediata supera la expectativa de tratamientos que aún no existen. Los autores alertan sobre el riesgo de que la falta de estrategias integrales perpetúe la aparición de casos evitables.

Impacto social y desafíos para el futuro

El crecimiento de los casos de demencia genera desafíos económicos y sociales de gran magnitud. Según el informe, la enfermedad provoca más de 74.000 muertes anuales en el Reino Unido y una cifra cercana a 120.000 en Estados Unidos.

La demencia provoca más de 74.000 muertes anuales en el Reino Unido y una cifra cercana a 120.000 en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones benéficas y asociaciones de pacientes denuncian la falta de recursos, la desigualdad en el acceso al diagnóstico y la ausencia de medicamentos preventivos disponibles en el sistema público de salud.

De acuerdo con estas entidades, la eliminación de la demencia de las prioridades del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico podría frenar el progreso alcanzado y profundizar la crisis de atención.

La evidencia científica reunida en el informe reafirma que la demencia no constituye un destino inevitable. Adoptar cambios en el estilo de vida y fortalecer la prevención a nivel social y gubernamental permitiría reducir millones de casos en el futuro.