Salud

Qué mecanismos cerebrales explican la procrastinación

Expertos sugieren dividir los proyectos en micro-acciones y transformar la relación con la incomodidad para iniciar cualquier actividad con mayor motivación

La procrastinación suele estar relacionada con la ansiedad, el perfeccionismo y la autoeficacia, según un estudio publicado en Scientific Reports (Freepik)

¿Por qué resulta tan difícil empezar aquello que sabemos importante? Lejos de ser un simple problema de fuerza de voluntad, la procrastinación está profundamente ligada a la forma en que gestionamos nuestras emociones.

Tal como explicó Annemieke Apergis-Schoute, profesora de Psicología en la Universidad Queen Mary de Londres, en un artículo publicado en The Conversation, evitar una tarea pendiente responde a un patrón mental relacionado con la regulación emocional, más que con la disciplina o la pereza.

Procrastinación: el papel de la incomodidad y la flexibilidad cognitiva

Las investigaciones difundidas en The Conversation muestran que la procrastinación no es sinónimo de desinterés, sino una consecuencia de cómo el cerebro enfrenta la incomodidad y la incertidumbre. Para Apergis-Schoute, “la procrastinación no es un problema de organización del tiempo, sino de regulación emocional”.

Muchos estudiantes se sienten abrumados, se pierden en los detalles o experimentan ansiedad al iniciar una actividad, y rara vez mencionan falta de interés; al contrario, la postergación suele surgir de una implicación emocional intensa.

La flexibilidad cognitiva permite actualizar estrategias frente a obstáculos, siendo esencial para abandonar patrones rígidos y combatir la procrastinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar la tarea impide que el cerebro experimente la recompensa y la motivación que genera el simple hecho de empezar. Iniciar con un paso mínimo —como abrir un archivo o escribir una frase— desencadena respuestas de recompensa cerebral que refuerzan la motivación. Cuando se pospone la acción de forma reiterada, la tarea mantiene su apariencia de amenaza o dificultad, perpetuando el ciclo de evitación durante días.

La flexibilidad cognitiva resulta esencial en este proceso. Como señala Apergis-Schoute, consiste en actualizar expectativas, ajustar estrategias y abandonar patrones rígidos. Una mentalidad flexible facilita modificar planes ante obstáculos, mientras que la rigidez lleva a insistir en métodos ineficaces, incluso cuando las circunstancias cambian.

Esta dificultad para iniciar y sostener la acción también fue observada en investigaciones recientes. Un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports encontró que la procrastinación académica se asocia con dificultades en la regulación emocional y menores niveles de autoeficacia, factores que influyen directamente en la capacidad de iniciar tareas y sostener la atención. Los autores concluyen que no se trata de una falta de voluntad, sino de la interacción entre procesos emocionales y cognitivos que condicionan la conducta.

Esta mirada también es compartida por instituciones médicas de referencia. A su vez, la Cleveland Clinic señala que la procrastinación suele estar vinculada a la ansiedad, el perfeccionismo y las dificultades para regular emociones, más que a una simple falta de voluntad, y que abordarla implica comprender los factores psicológicos que la sostienen.

El entorno actual intensifica la procrastinación. El uso constante de teléfonos y redes sociales afecta la concentración, mientras que el perfeccionismo eleva la autocrítica y la ansiedad, sobre todo entre universitarios. The Conversation destaca que estas condiciones dificultan la adaptación mental necesaria para iniciar tareas complejas.

Neurociencia, hábitos y estrategias para afrontar la procrastinación

Desde el punto de vista neurocientífico, la procrastinación surge de la competencia entre dos sistemas: el de amenaza, que se activa ante tareas difíciles o evaluadas, y el de recompensa, que impulsa la búsqueda inmediata de placer. Cuando domina el sistema de amenaza, el cerebro evita la actividad y recurre a alternativas fáciles, lo que, aunque alivie momentáneamente, incrementa el estrés y la insatisfacción a largo plazo.

Estrategias como tolerar la incomodidad y asociar tareas con estímulos positivos ayudan a pasar de la evasión a la acción y a mejorar la flexibilidad mental (Freepik)

Antes era necesario buscar alternativas para distraerse. Actualmente, la tecnología y las redes sociales ofrecen estímulos constantes que facilitan la evasión, en especial en personas ansiosas o saturadas. Como relató un estudiante citado por la autora, “es más sencillo no hacer el trabajo”, no por desinterés, sino por la gratificación instantánea de los medios digitales.

Para combatir la procrastinación, Apergis-Schoute propone actuar sobre la manera en que el cerebro inicia tareas y maneja el malestar. The Conversation resume cinco estrategias principales:

  • Dividir las tareas grandes en partes pequeñas y manejables.
  • Recurrir a micro-acciones para superar el bloqueo inicial.
  • Cambiar de perspectiva y suavizar el pensamiento rígido.
  • Entrenar la tolerancia emocional frente a la incomodidad inicial.
  • Asociar el inicio de una tarea con estímulos positivos.

Estas técnicas refuerzan la flexibilidad cognitiva necesaria para pasar de la evasión a la acción, especialmente en medio de tantas distracciones y exigencias diarias. “La flexibilidad mejora con la práctica”, subraya Apergis-Schoute en The Conversation, quien destaca que el cambio es posible y acumulativo.

