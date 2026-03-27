Política

Renunció el titular de la Oficina Anticorrupción y Mahiques designó a su reemplazo

Se trata de una especialista en Derecho Penal. El titular de la cartera judicial también nombró a la subsecretaria de Acceso a la Justicia

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Oficina Anticorrupción
Oficina Anticorrupción

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques continúa dándole forma a la cartera que conduce y este viernes por la madrugada firmó dos decretos que fueron publicados en Boletín Oficial, en donde designa a un nuevo titular para la Oficina Anticorrupción.

El nombramiento se formalizó mediante el decreto 194/2026, en donde además el funcionario aceptó la renuncia de quien fuera el titular del organismo, Alejandro Melik. El abogado había sido designado en diciembre de 2023 y su dimisión quedó formalmente aceptada con fecha 13 de marzo.

Tenía un vínculo muy cercano con el ex titular de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y había ejercido como secretario penal. En el texto le agradecen “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Una de las apariciones más relevantes de Melik ocurrió cuando explotó el caso $Libra, dado que firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar de Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. El texto se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto.

melik oficina anticorrupción
Alejandro Melik presentó su renuncia

En su lugar, Mahiques designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

Inició su carrera judicial en 1989 y, desde entonces, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial e integra el cuerpo docente del ciclo de Formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en la capacitación de profesionales del derecho.

Gabriela Zangaro es la nueva titular de la Oficina Anticorrupción (Prensa Consejo de la Magistratura CABA)
Gabriela Zangaro es la nueva titular de la Oficina Anticorrupción (Prensa Consejo de la Magistratura CABA)

Durante cuatro años formó parte del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde representó a los jueces en procesos de evaluación y control. A lo largo de su carrera, la magistrada combinó la labor jurisdiccional con la docencia, participando en distintas instancias de formación y actualización dentro del ámbito jurídico.

En paralelo, designaron a la subsecretaria de Acceso a la Justicia que remplazará a Tristán Arturo Corradini, quien estuvo al frente hasta el 6 de marzo pasado.

Al igual que con Melik, con el decreto 195/2026, agradecieron al funcionario por haber desempeñado dicho cargo y procedió con el nombramiento de al politóloga Jimena Belén Capece.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio. Entre sus principales funciones, se encuentra la tarea de diseñar, planificar e implementar políticas públicas federales de acceso a la Justicia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera efectiva en todo el país.

Además, tiene a su cargo la atención, asesoramiento y acompañamiento de víctimas de delitos, tarea que se canaliza a través del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos e interviene en el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.

La subsecretaría también impulsa políticas de atención, asesoramiento, acompañamiento y contención psicosocial para víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y abuso sexual infantil, mediante el Programa las Víctimas contra las Violencias. Y, entre otras cosas, fomenta el acceso a la información, la promoción y la formación en derechos, y coordina acciones específicas para la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.

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