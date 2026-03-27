Quiénes serán los finalistas del Mundial 2026, según los lectores de Infobae

Argentina defenderá la corona conseguida en Qatar (AP Foto/Martin Meissner, File)

El Mundial 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá tendrá una jornada clave en esta Fecha FIFA con la disputa de los Repechajes que definirán a los últimos seis clasificados. Con los grupos ya definidos en el sorteo realizado en Washington en diciembre pasado, los usuarios de Infobae comenzaron a delinear los posibles caminos rumbo al título de las 42 selecciones que ya están confirmadas a través del Simulador del Mundial 2026.

Con más de 12 mil predicciones hasta el momento, el 37% planteó que Argentina volverá a ser campeón del mundo reteniendo el título que obtuvo en Qatar, con España (25%) y Portugal (14%) como los otros dos favoritos.

Más allá del ganador de la corona, un amplio porcentaje cree que España será al menos finalista (61%) por delante de Argentina (59%), Portugal (23%) y Francia (19%).

Otro de los datos interesantes que dejó esta primera etapa de predicciones de los usuarios fue la distribución de los clasificados en cada grupo. El 98% de los usuarios consideraron que Argentina será líder del Grupo J, con Austria ubicándose segundo según el 67% de los seguidores.

España fue ubicada como puntera del Grupo H por el 94% de los usuarios y Uruguay fue elegida como escolta de esa zona por el 86%. Francia aparece como el tercer líder más seleccionado: el 89% consideró que avanzará en lo más alto del Grupo I con Noruega (66%) como segundo.

La Selección de España es una de las favoritas al título, según los lectores de Infobae (EFE/Jorge Guillén)

Bélgica (91%) fue ampliamente elegido como líder del Grupo G con Egipto (66%) segundo. Mientras que Alemania (84%) encabezará para los usuarios el Grupo E con Ecuador (74%) segundo y Países Bajos (83%) hará lo mismo en el F con Japón (66%) como escolta.

Portugal, con el 70%, aparece como el más elegido para liderar el Grupo K con Colombia (69%) como el apuntado para ser escolta. En el L, Inglaterra (85%) es el dominador de la cima con Croacia (77%) en la segunda ubicación.

El dato particular que dejaron las predicciones está en Brasil: un 69% considera que liderará el Grupo C, con Marruecos (64%) como escolta.

Una de las mayores paridades para elegir al líder se dio en el Grupo D, ya que el 45% puso a Estados Unidos en la cima, pero hubo un 37% de los votantes que escogió a Paraguay como posible puntero. Finalmente, los paraguayos fueron los más votados (39%) como escoltas de los norteamericanos. El detalle es que esta zona espera por su último integrante con las miradas puestas sobre los repechajes europeos entre Eslovaquia-Kosovo y Turquía-Rumania.

México (53%) en el Grupo A y Suiza (50%) en el B figuran como punteros. En la Zona A, que todavía debe sumar un integrante más tras los repechajes, Corea del Sur (36%) irrumpe como el hipotético segundo.

El certamen comenzará el jueves 11 de junio con el duelo entre uno de los locales, México, en el Estadio Azteca ante Sudáfrica. Ese mismo día se disputará otro duelo de esa zona entre Corea del Sur y un ganador del Repechaje de UEFA (República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte).

La Albiceleste iniciará la defensa del título el martes 16 de junio contra Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium. Luego viajará al Dallas Stadium para sus siguientes dos duelos: contra Austria el lunes 22 de junio (desde las 14hs) y ante Jordania el sábado 27 (a partir de las 23).